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Чиновнику "Укрэнерго" доложено о подозрении в пособничестве стране-агрессору, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

укрэнерго

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начальнику отдела одного из региональных центров обслуживания сети ЧАО "НЕК "Укрэнерго" уведомлено о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно согласился на сотрудничество с оккупационными властями. Он дал согласие на занятие должности директора так называемых "Мариупольских магистральных электрических сетей Государственного унитарного предприятия ДНР "Государственной магистральной сетевой компании".

"После назначения подозреваемый совместно с руководством так называемой "ДНР" предпринимал действия, направленные на отключение мощностей электрической энергии от Объединенной энергетической системы Украины, самопроизвольной передачи линий электроснабжения и подстанций оккупационным властям, для удовлетворения их потребностей", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет СУ ГУ Нацполиции в г. Киеве по материалам Департамента защиты национальной государственности СБУ.

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Топ комментарии
+7
неже бєню спіймали?
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21.06.2022 14:55
+6
Цікаво, хто дав команду вимкнути усі АЕС України, закупати електроенергію у загарбника та його посіпаки? Хто її скупав, нижче собівартості і хто мав відкати в 40%? Хто дав команду перед нападом запустити всі українські АЕС?
Чи етодругаЄ?
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21.06.2022 15:36
+4
Чергова мерзенна гнида...
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21.06.2022 14:53
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Чергова мерзенна гнида...
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21.06.2022 14:53 Ответить
"повідомлено про підозру" - когда начнут расстреливать ?
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21.06.2022 14:58 Ответить
неже бєню спіймали?
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21.06.2022 14:55 Ответить
вы не понимаете.... это просто бизнес
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21.06.2022 14:56 Ответить
під дулами автоматів погодився! не усі герої! сидячи на дивані легше бути патриотом! Після перемоги і запитаєте! Може він партизаном для України є....
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21.06.2022 15:02 Ответить
підор .. цей посадовець..
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21.06.2022 15:12 Ответить
зрадник на зраднику ... і ловлять їх такі ж зрадники з сбу .... і всі ті зрадники їздили або до орди або в лугандон
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21.06.2022 15:15 Ответить
Соня Кошкина каже шо Артистовичей путлера в Украине пруд пруди...
Мала рацію...
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21.06.2022 15:27 Ответить
Цікаво, хто дав команду вимкнути усі АЕС України, закупати електроенергію у загарбника та його посіпаки? Хто її скупав, нижче собівартості і хто мав відкати в 40%? Хто дав команду перед нападом запустити всі українські АЕС?
Чи етодругаЄ?
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21.06.2022 15:36 Ответить
Як хто , офіс зепреЗедента !
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21.06.2022 15:52 Ответить
А Арестовичу?
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21.06.2022 16:19 Ответить
Вау, у нас є генпрокуратура!!?!? Хоч нагадує про себе інколи, трутні срані. Подібні повідомлення мали б бути кожного дня.
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21.06.2022 16:26 Ответить
Укренерго має безліч прокладок та галузевих підприємств куди відділ кадрів набирає виключно за москальською приналежністю, як колись у радянські часи. Більшість з них ярі москалі і приховані вороги
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21.06.2022 20:51 Ответить
 
 