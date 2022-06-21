На "вышках Бойко" стояли радиолокационные средства, позволявшие россиянам "видеть нас насквозь в любую погоду", - Клименко
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На расположенных в оккупированной части Черного моря вышках "Черноморнефтегаза" оккупанты разместили средства радиоэлектронной борьбы и радиолокационного контроля подводной, надводной и воздушной обстановки.
Об этом в эфире "Настоящего времени" рассказал главный редактор Black Sea News, руководитель мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, на шельфе Черного моря находятся около 15 буровых платформ и блок-кондукторов, добывающих газ и переводящих его в оккупированный Крым. На каждой из этих установок находится около десятка российских военных.
"На них установлено достаточно большое количество средств радиоэлектронной борьбы и радиолокационного контроля подводной, надводной и воздушной обстановки. То есть, это военные объекты, контролирующие украинский сектор Черного моря", - рассказал Клименко.
Эксперт подчеркнул, что российские военные находятся на каждой из буровых установок.
"Это такая сеть, которая накрывала весь украинский сектор Черного моря и видела нас насквозь в любую погоду, в любое время года и так далее", - добавил он.
Теперь, по словам Клименко, суда "Черноморнефтегаза" снимают персонал со всех буровых платформ, расположенных неподалеку от Крыма.
"Это значит, что вся эта система добычи ворованного украинского газа перестала сегодня функционировать", – добавил эксперт.
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1) neverju v ihnju vundervaflju.
2) i sho pobachili ?
3)
Президент Володимир Зеленський призначив членом Ради НБУ Ігоря Веремія. Економіст протягом чотирьох років працював у посольстві України в РФ, згодом відповідав за співпрацю з Росією в Мінекономіки України, працював в адміністрації екс-президента Віктора Януковича.
Про це йдеться в опублікованому наказі президента Володимира Зеленського на офіційному сайті, а також у біографії Веремія. "Відповідно до пункту 12 частини першої 106 Конституції України та статті 10 Закону України "Про Національний банк України" ухвалюю: призначити Веремія Ігоря Григоровича членом Ради Національного банку", - йдеться у наказі.
если вышки по добыче, так обязательно чет военное надо туда впихнуть
если церковь, так обязательно филиал кгб
если газ, то обязательно экономическое оружие
если нефть, то обязательно элемент шантажа
Был такой анекдот
украли россияне чертежи швейной машинки, собрали согласно инструкции, получился бронепоезд.
А итог такой - если попали в российский объект, то он по любому будет военным
біомасою.
А після війни чорне море почистимо.
А де ж супутники? В якій війні вони нарешті почнуть використовуватися? Надворі 2022 рік!