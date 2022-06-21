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Новости Война в Украине Война
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Бойко (935) война (46991) Черноморнефтегаз (69) Черное море (1334) Клименко Андрей журналист (59)

На "вышках Бойко" стояли радиолокационные средства, позволявшие россиянам "видеть нас насквозь в любую погоду", - Клименко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бойко,вишка,вишки,чорноморнафтогаз

На расположенных в оккупированной части Черного моря вышках "Черноморнефтегаза" оккупанты разместили средства радиоэлектронной борьбы и радиолокационного контроля подводной, надводной и воздушной обстановки.

Об этом в эфире "Настоящего времени" рассказал главный редактор Black Sea News, руководитель мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, на шельфе Черного моря находятся около 15 буровых платформ и блок-кондукторов, добывающих газ и переводящих его в оккупированный Крым. На каждой из этих установок находится около десятка российских военных.

"На них установлено достаточно большое количество средств радиоэлектронной борьбы и радиолокационного контроля подводной, надводной и воздушной обстановки. То есть, это военные объекты, контролирующие украинский сектор Черного моря", - рассказал Клименко.

Читайте: ВСУ ударили по "вышкам Бойко". ВИДЕО

Эксперт подчеркнул, что российские военные находятся на каждой из буровых установок.

"Это такая сеть, которая накрывала весь украинский сектор Черного моря и видела нас насквозь в любую погоду, в любое время года и так далее", - добавил он.

Теперь, по словам Клименко, суда "Черноморнефтегаза" снимают персонал со всех буровых платформ, расположенных неподалеку от Крыма.

Также читайте: Оккупанты до сих пор не могут погасить "вышки Бойко"

"Это значит, что вся эта система добычи ворованного украинского газа перестала сегодня функционировать", – добавил эксперт.
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Топ комментарии
+43
Дуже гарна робота.Всім виконавцям-респектище...
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21.06.2022 15:10
+32
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21.06.2022 15:11
+19
Ви хочете сказати, що "Зелений" -м&дак? Підтримую...?
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21.06.2022 15:14
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Дуже гарна робота.Всім виконавцям-респектище...
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21.06.2022 15:10 Ответить
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21.06.2022 15:11 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣
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21.06.2022 15:23 Ответить
"бачити нас навскрізь за будь-якої погоди"

1) neverju v ihnju vundervaflju.
2) i sho pobachili ?
3)
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21.06.2022 15:12 Ответить
Pobačili tverk Koli-kakljety
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21.06.2022 15:24 Ответить
бачили дупу ху...йла, через неї шойгу...
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21.06.2022 15:33 Ответить
в ЕС кажете-Зеленський призначив членом ради НБУ економіста, який працював у Росії


Президент Володимир Зеленський призначив членом Ради НБУ Ігоря Веремія. Економіст протягом чотирьох років працював у посольстві України в РФ, згодом відповідав за співпрацю з Росією в Мінекономіки України, працював в адміністрації екс-президента Віктора Януковича.

Про це йдеться в опублікованому наказі президента Володимира Зеленського на офіційному сайті, а також у біографії Веремія. "Відповідно до пункту 12 частини першої 106 Конституції України та статті 10 Закону України "Про Національний банк України" ухвалюю: призначити Веремія Ігоря Григоровича членом Ради Національного банку", - йдеться у наказі.
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21.06.2022 15:12 Ответить
Ви хочете сказати, що "Зелений" -м&дак? Підтримую...?
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21.06.2022 15:14 Ответить
Ні не так. ПіДТРИМУЮ!!!
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21.06.2022 15:17 Ответить
НЕ НА ЧАСІ
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21.06.2022 15:27 Ответить
😁😁😁😁
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21.06.2022 15:44 Ответить
Нові обличчя?
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21.06.2022 15:51 Ответить
зебіл, а чого ти з VPN строчиш? Чи в тебе до деактивації був інший логын?
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21.06.2022 18:04 Ответить
Еще один свежемобилизованный подоляком
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21.06.2022 18:36 Ответить
Шо то непонятно, Україна розхєрачила свої вишки, а оркодонти вереск здійняли. Якого біса?
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21.06.2022 15:16 Ответить
попытаешься понять кацапа - мозг сломаешь. Воно тобі треба?
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21.06.2022 15:19 Ответить
у россиян всегда так
если вышки по добыче, так обязательно чет военное надо туда впихнуть
если церковь, так обязательно филиал кгб
если газ, то обязательно экономическое оружие
если нефть, то обязательно элемент шантажа

Был такой анекдот
украли россияне чертежи швейной машинки, собрали согласно инструкции, получился бронепоезд.

А итог такой - если попали в российский объект, то он по любому будет военным
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21.06.2022 15:27 Ответить
Інших думок немає у хабадського кремля, що керує московітською
біомасою.
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21.06.2022 15:59 Ответить
Коли ж якесь наросіянське кіно, будь-про що,там обізатєльно буде хтось у формі, так вони своїх овець програмують на війну
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21.06.2022 16:43 Ответить
їм той газ нафіг не треба з тих бурових..Вони сибірський не знають куди діти. А от як військовий обьєкт то дуже навіть потужний контроль всієї обстановки в Чорному морі і далі
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21.06.2022 15:29 Ответить
Вони і Крим злямзіли тільки щоб Україна не була конкурентом по продажу газу на європейському ринку. А не які там руськоговорящіх треба було спасати. Ні в Узбекистану ні в Таджикистану русскіх не спасали і срать вони на них хотіли. І на Донбас він поліз тільки тому що там поклади сланцевого газу. Щоб Україна не змогла ніколи добувати цей газ і бути росії конкурентом.
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21.06.2022 16:00 Ответить
Бойко заплатил за вышки из Госказны...Индюкович приказал... путлер остался доволен обоими Штирлицами
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21.06.2022 15:33 Ответить
Відкатами від мільярдів штірліци теж остались задоволені
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21.06.2022 16:45 Ответить
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21.06.2022 15:33 Ответить
На питерском сходняке Марго Симоньян сдала банду...банду путлера..заявив...Вся надежда на голод...
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21.06.2022 15:41 Ответить
по-подробнее можно?
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21.06.2022 15:57 Ответить
google.ee/search?q=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD+-+%D0%92%D1%81%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4&sxsrf=ALiCzsaKeNIkKK7PYOrfw5ivQjhmzuOOhA%3A1655817905040&source=hp&ei************************&iflsig=AJiK0e8AAAAAYrHUwWQoVdL6NumT7CwklqULmrtcWXLp&ved=0ahUKEwjn5qiw0r74AhVeRfEDHdxqCzEQ4dUDCA0&oq=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD+-+%D0%92%D1%81%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAxQAFjkfGCjiQFoAHAAeACAAbEBiAGeCpIBAzkuNJgBAKABAqABAQ&sclient=gws-wiz
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21.06.2022 16:26 Ответить
Или в Гугле искать: "Симоньян - вся надежда на голод"..
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21.06.2022 16:27 Ответить
youtube.com/watch?v=ew11NMDohD4&ab
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21.06.2022 16:30 Ответить
шантаж наше фсьо
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21.06.2022 16:48 Ответить
з 15 тільки дві?
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21.06.2022 15:44 Ответить
Хороша новина, але чекаємо і що інші вишки теж підуть на дно.
А після війни чорне море почистимо.
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21.06.2022 16:10 Ответить
Газ не дуже забруднює Чорне море, в якому і так метан займає глибини. Це ж не нафтовишки.
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21.06.2022 18:08 Ответить
Так?!
А де ж супутники? В якій війні вони нарешті почнуть використовуватися? Надворі 2022 рік!
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21.06.2022 17:02 Ответить
І раніше подобалось слово «стояли», а зара вооще
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21.06.2022 20:08 Ответить
 
 