Литва может стать первой целью Путина, если он решится на конфликт с НАТО, - Politico
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Литва может стать первой целью российского диктатора Владимира Путина, если он решится на конфронтацию с НАТО - речь идет о так называемом Сувальском коридоре, расположенном на границе Польши и Литвы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет Politico.
Военные аналитики отмечают, что Сувальский коридор, протянувшийся примерно на 100 км вдоль литовско-польской границы, между Беларусью на востоке и Калининградом на западе, вероятно, станет одной из первых целей Путина, если он решит начать конфронтацию с НАТО.
Данный участок местности является сухопутным коридором в Калининграде. Экспрезидент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес также считает, что в конфликте с Западом Россия может ворваться в коридор одновременно с востока и запада, оторвав страны Балтии от их союзников на юге.
"Это огромная уязвимость, потому что вторжение отрезало бы Литву, Латвию и Эстонию от остальной части НАТО", - сказал Ильвес.
Такой шаг также привел бы к немедленному противостоянию между Москвой и членами НАТО, имеющим ядерное оружие, и поставил бы мир на грань конфронтации, которая "окончится концом человечества".
В то же время, издание отмечает, что нет причин предполагать, что нападение неизбежно, хотя Путину, похоже, нравится заставлять западные страны размышлять, каким будет его следующий шаг.
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