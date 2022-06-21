РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10209 посетителей онлайн
Новости За рубежом Война
9 263 32
война (46991) Литва (2128) НАТО (8953) Путин (29871)

Литва может стать первой целью Путина, если он решится на конфликт с НАТО, - Politico

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путин,путін

Литва может стать первой целью российского диктатора Владимира Путина, если он решится на конфронтацию с НАТО - речь идет о так называемом Сувальском коридоре, расположенном на границе Польши и Литвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет Politico.

Военные аналитики отмечают, что Сувальский коридор, протянувшийся примерно на 100 км вдоль литовско-польской границы, между Беларусью на востоке и Калининградом на западе, вероятно, станет одной из первых целей Путина, если он решит начать конфронтацию с НАТО.

Данный участок местности является сухопутным коридором в Калининграде. Экспрезидент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес также считает, что в конфликте с Западом Россия может ворваться в коридор одновременно с востока и запада, оторвав страны Балтии от их союзников на юге.

"Это огромная уязвимость, потому что вторжение отрезало бы Литву, Латвию и Эстонию от остальной части НАТО", - сказал Ильвес.

Такой шаг также привел бы к немедленному противостоянию между Москвой и членами НАТО, имеющим ядерное оружие, и поставил бы мир на грань конфронтации, которая "окончится концом человечества".

В то же время, издание отмечает, что нет причин предполагать, что нападение неизбежно, хотя Путину, похоже, нравится заставлять западные страны размышлять, каким будет его следующий шаг.

Читайте: Патрушев угрожает Литве из-за запрета транзита грузов из РФ: "Это серьезно скажется на жителях вашей страны"

Литва может стать первой целью Путина, если он решится на конфликт с НАТО, - Politico 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
Це буде останній цвях в його домовину
показать весь комментарий
21.06.2022 15:21
+13
і буде хлу половий орган бабушкі... якщо він наважиться воювати з нато
показать весь комментарий
21.06.2022 15:21
+12
От этого маразматика что угодно можно ожидать, конечно. Но до открытого конфликта с НАТО он вряд ли дойдет. Не, я понимаю, что у него есть бункер, а в бункере есть прислуга. Но вот холопов в стране сильно убудет. И кем ему руководить? Комарами в тайге? Сцарю держава нужна
показать весь комментарий
21.06.2022 15:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це буде останній цвях в його домовину
показать весь комментарий
21.06.2022 15:21 Ответить
вряд ли, Столтенберг поедет сразу же с дипломатией
показать весь комментарий
21.06.2022 15:23 Ответить
Столтенбаум. Или Столтенфельд ?
показать весь комментарий
21.06.2022 15:42 Ответить
Если бы только в его ! Без атомных бомб не обойдётся . А графа Штауфенберга в россии что-то не видать....
показать весь комментарий
21.06.2022 15:44 Ответить
і буде хлу половий орган бабушкі... якщо він наважиться воювати з нато
показать весь комментарий
21.06.2022 15:21 Ответить
От этого маразматика что угодно можно ожидать, конечно. Но до открытого конфликта с НАТО он вряд ли дойдет. Не, я понимаю, что у него есть бункер, а в бункере есть прислуга. Но вот холопов в стране сильно убудет. И кем ему руководить? Комарами в тайге? Сцарю держава нужна
показать весь комментарий
21.06.2022 15:23 Ответить
Ну даже наглухо отбитый х%йло понимает что если он так долго не может "достигнуть целей" в Украине, которая даже близко не член НАТО. И при этом у нас,мягко говоря, не самый квалифицированный президент. То куда ему до любой страны НАТО?
показать весь комментарий
21.06.2022 15:25 Ответить
poki vsih orkiv neznishatj - spakija nebude zhodnomy sosidu parashki.
показать весь комментарий
21.06.2022 15:26 Ответить
Рожа у него треснет. Все кого он мог бы туда послать - уже сидят на территории Украины. Или лежат в территории.
показать весь комментарий
21.06.2022 15:27 Ответить
Вот так оно всегда и получается.
Задумал Великий Вождь Русского Племени устроить маленькую и победоносную войнушку для поддержания штанов повышения рейтинга, но не учел, что маленькие, победоносные и скоротечные войнушки обязательно превращаются в длинное, кровавое и разгромное мочилово.
Как получилось с Афганистаном, куда входили на три месяца, а вышли через девять лет, точно также получится и сейчас.
Хотел через три дня всю Украину захватить, а в итоге через четыре месяца войны не то, что в Украине ничего не достиг, но и встал на пороге полной конфронтации с НАТО
показать весь комментарий
21.06.2022 15:30 Ответить
Якщо Захід поступиться-гріш ціна йому.
показать весь комментарий
21.06.2022 15:32 Ответить
Цензор распространяет паРашные вбросы...
показать весь комментарий
21.06.2022 15:35 Ответить
Нато ***** похоронить швиденько. Відспівати не встигнуть. Смердючу росіянську шваль, треба винищити до нуля, їм більше не місця серед людей!
показать весь комментарий
21.06.2022 15:42 Ответить
Хай, мене вибачать литовці, але це була б чудова перевірка НАТО на вшивість.
показать весь комментарий
21.06.2022 15:42 Ответить
Вместо думать как ***** угодить думайте как ***** удавить. Нельзя идти навстречу ***** даже на маленький казалось бы незначительный шаг. Это будет восприниматься как слабость. Все равно что ботаник достанет кошелек и даст гопнику 2 копейки. Какие шансы что гопник отпустит ботаника?
показать весь комментарий
21.06.2022 15:44 Ответить
Ботаник показал кошлёк - всё, что нужно - это чтобы гопник забрал.
И наступает уголовная статья.
показать весь комментарий
21.06.2022 15:50 Ответить
даже такое импотентное НАТО оркам не по зубам
показать весь комментарий
21.06.2022 15:44 Ответить
"потужна" аналітика в стилі Волга впадає в Каспійське море. Цікаво яка зарплата в цій "аналітичній" конторі.
показать весь комментарий
21.06.2022 15:45 Ответить
Аренда Калининграда 50 лет - оркам уже пора очистить территорию.
Атомное оружие существует для того, чтобы пугать слабонервных - это сказал Сталин. Ещё до того, как срок годности плутония в российских ракетах (25 лет) начал иссякать.
А свежего нет: Ельцин продал весь российский плутоний в США.
показать весь комментарий
21.06.2022 15:47 Ответить
Эта мразь на Украине топит своих орков в дерьме своем , осеннем обмундировании ,окуевшие от противостоянии украинского народа, и оно распыляется на другие государства. ***** девиз таков, воевать мы не можем , но за то как мы мородерим .. Твари...
показать весь комментарий
21.06.2022 15:53 Ответить
Питання "Калінінграду" потрібно закривати. Там вводилась радянська адміністрація сроком на 50 років. Тобто в 1995 кацапи мали б звідтіля прибратися. Це не кацапська територія яку потрібно якимсь чином позбавити від кацапів і всього що з ними повязано. Кенінсберг батьківщина Канта де він безвиїздно прожив все своє життя і німці мали б активно сприяти поверненю цих пруських земель до цивілізації.
показать весь комментарий
21.06.2022 15:55 Ответить
Німці офіційно відмовились від цієї території на користь рашки, ще коли той самий термін 50 років збіг. Тому це питання вже не до німців. Зараз на цю територію претендують Польща і Литва, тому що для цього є історичні причини (феод Польщі). Пруси - слов'яно-балтський народ, що колись жив на цій території і зник назавжди - середньовічний геноцид (знищення, депортації, асиміляція) з повною втратою мови і історичної пам'яті. Я так думаю, що цьому зникненню прусів німці допомогли. Зате назву "Прусія" залишили собі. Нічого не нагадує? А нащадками прусів в історичному ракурсі можуть бути якраз Польща і Литва.
показать весь комментарий
21.06.2022 18:46 Ответить
Tut kak raz idiot manevri NATO.
показать весь комментарий
21.06.2022 15:57 Ответить
Тримайте стрій, брати-литовці! Разом переможемо!
показать весь комментарий
21.06.2022 18:51 Ответить
Судя по той авантюре, которую развязал ********** с полномасштабной войной со всем миром, начиная с Украины, то он действительно смертельно болен раком и знает, что дни его сочтены, то есть он сейчас может творить, всё что хочешь, рабы расейские молчат, но в целях своего выживания должны остановить больного маньяка, но пока ложат тысячи голов в гиганскую могилу своего тоталитарного безумного диктатора, теряют свободу перемещения, капиталы и недвижимость по всему миру. Ядерный удар при таком правителе, для него не проблема, ему насрать на своих и чужих, сам подохнет + смерть адептов и мнимых врагов.
показать весь комментарий
21.06.2022 15:59 Ответить
Древнеордынский народный обычай.
Степные ханы всегда соревновались кто больше народа заберет с собой в могилу
показать весь комментарий
21.06.2022 16:06 Ответить
Хворі раком, так бадьоро на форумах не лялякають. Він зі своєю віттовою пляскою, ще довго може кошмарити всіх. Тому, ***** лише куля світить, або шнурок з милом.
показать весь комментарий
21.06.2022 16:08 Ответить
А чого вони пишуть "якщо ***** наважиться на конфронтацію з НАТО"??? Бо ж він вже наважився, минулорічний ультиматум до НАТО - хіба не конфронтація? Так, вчепився він до України, в першу чергу; але ж по факту він від свого ультиматуму до НАТО не відмовився!
показать весь комментарий
21.06.2022 16:16 Ответить
дырку от бублика. а не Литву вы получите, ублюдки рашистские...
показать весь комментарий
21.06.2022 16:29 Ответить
Может ударить.
В Украине у орков не получается, нужна война с НАТО, чтобы оправдать проигрыш......
показать весь комментарий
21.06.2022 16:32 Ответить
Не смешите мои джавелины!
показать весь комментарий
21.06.2022 16:50 Ответить
после нападения на УКРАИНУ от этого ублюдка свихнувшегося можно ожидать всего чего угодно!
показать весь комментарий
21.06.2022 20:11 Ответить
 
 