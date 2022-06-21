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Новости За рубежом
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нарушения (934) посол (1727) Эстония (1167) нота протеста (136) вертолёт (1039)

МИД Эстонии вызвал российского посла для вручения ноты о нарушении воздушной границы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф,вертоліт

Вечером 18 июня вертолет Ми-8 пограничной охраны РФ нарушил воздушное пространство Эстонии на Юго-Востоке страны в районе Койдула; инцидент длился около двух минут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

Вертолет летел без плана полета и с выключенным ответчиком. Российские пилоты не имели двусторонней связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

Во вторник, 21 июня, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты о нарушении эстонской воздушной границы 18 июня.

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С точки зрения Эстонии это очень серьезный и досадный случай, который, несомненно, вызывает дополнительную напряженность и в любом случае неприемлем.

Вицеканцлер Рейн Таммсаар, встретившийся с послом России, еще раз подчеркнул, что Россия серьезно нарушила международное право, вторгшись в Украину, продолжает массовые убийства и причастна к массовой депортации украинцев в Россию. МИД ЕР еще раз призывает Россию немедленно вывести свои войска из Украины, прекратить агрессию и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.

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Вицеканцлер Таммсаар также выразил солидарность с Литвой, отметив, что Литва выполняет решение четвертого пакета санкций Европейского Союза. Россия должна перестать угрожать соседним странам и понять, что агрессия России против Украины имеет высокую цену.

В прошлом году российские самолеты нарушали границу Эстонии пять раз.
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Русофашисти до нашоі краіни вдерлися з ціллю окупації , а весь світ
намагаються просто залякати , щоб нам не домомагали ,
ІДІОТИ КОНЧЕНІ ‼️
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21.06.2022 15:30 Ответить
pora uzhe sbivati nahren....a to razletalis lapotniki.
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21.06.2022 15:32 Ответить
Надо не ноты вручать придуркам, а стингеры нарушителям!
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21.06.2022 15:41 Ответить
Начинается, не зря ***** вспомнил северную войну, Нарву, и нелигитимность выхода из состава СССР, решил перед ящиком дверью хлопнуть.
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21.06.2022 15:43 Ответить
Збивати.. оно Туреччина завалила літуна і що)) не літають більше. Ці мудаки тільки так розуміють
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21.06.2022 15:47 Ответить
Правильно. Якщо він летів летів без наданого плану польоту та з вимкненим відповідачем, то "его там нет".
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21.06.2022 16:10 Ответить
і то правда. Збити над територією Естонії, а далі над нотами нехай "говорящий кінь" думає
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21.06.2022 16:13 Ответить
Балакучий кінь.
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21.06.2022 18:53 Ответить
Зассут!! Это не турки, те завалили и глазом не моргнули!! Москасли наверно аж охренели!!! А эти тока ноты будут раздавать... пока к ним самим не придут в "гости"!!!
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21.06.2022 19:15 Ответить
всі так бояться збивати цих знахабнілих падлюк,
через це й далі будуть нахабніти
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21.06.2022 19:14 Ответить
 
 