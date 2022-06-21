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Новости Война в Украине
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Змеиный (172) Херсон (2109) Херсонщина (3533) ВСУ (5167)

Украинские подразделения продолжают уничтожать врага и теснить его на восток. Идет военная операция на о. Змеиный, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зміїний

В операционной зоне сил обороны юга Украины ситуация сложная, но контролируемая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ОК "Південь".

"Наши подразделения продолжают уничтожать врага и теснить его на восток. Вертолетной парой утром нанесен удар по скоплению живой силы и военной техники противника. Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 100 огневых задач. Их результаты уточняются, но к утру уже известно, что мир стал чище на 26 рашистов. Уже не будут причинять вред украинскому народу танк, многоцелевой бронированный тагяч, еще 3 бронированных и 4 грузовых автомобиля", - говорится в сообщении.

Также в ОК "Південь" сообщают, что "по острову Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения в ходе которого то, что решисты гордо называли островным гарнизоном, учитывает значительные потери. Военная операция продолжается и требует информационной тишины до ее завершения".

Также читайте: ВСУ продвигаются в Херсонской области, оккупанты обустраивают второй и третьей рубежи обороны, - ОК "Південь"

В Командовании предостерегают, что состав вражеской корабельной группировки за ночь не изменился, так что угрозы и вызовы – тоже.

"Помните об опасности, содержащейся в прибрежных водах и на побережье всего южного региона. Не пренебрегайте правилами действий при воздушных тревогах, предупреждениях и запретах, которые в первую очередь направлены на сохранение ваших жизней", - добавили украинские защитники.
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Топ комментарии
+60
Смерть кацапам!
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21.06.2022 15:26
+48
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.06.2022 15:28
+33
Острів сармата Ахілла бореться за свою Вітчизну з глибини віків.Там десь захований меч Ахілла.Завойовників завжди чекає на ньому смерть
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21.06.2022 15:29
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Правила форума Совет форумчан
Смерть кацапам!
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21.06.2022 15:26 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.06.2022 15:28 Ответить
Острів сармата Ахілла бореться за свою Вітчизну з глибини віків.Там десь захований меч Ахілла.Завойовників завжди чекає на ньому смерть
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21.06.2022 15:29 Ответить
Ахілл - хіба не грек?
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21.06.2022 15:40 Ответить
Скиф, вчы матчасц.
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21.06.2022 16:24 Ответить
Ну, скіф - хай буде скіф. Аби не "росіянин".
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21.06.2022 16:28 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81
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21.06.2022 23:25 Ответить
Так і є. Але на острові заховано не меч, а щит Ахілла.
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21.06.2022 15:43 Ответить
Куди вони збиралися вони там їздити на 4-х вантажівках на скелястому острові в пів-кілометра , до крабів ? Чи вантажівки, щоб унітази вивозить ?
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21.06.2022 15:32 Ответить
невже РСЗО американськими зафігачили кацапів на Зміїному??? Чекаємо для нас хороших новин і поганих для скрепного дня "22-го июня"
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21.06.2022 15:33 Ответить
Первый раз такое: нанесли удар по Змеиному более суток назад и ... почти тишина. Шо то пошло не так или что?!?
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21.06.2022 15:38 Ответить
Пояснили ж: операція триває та потребує тиші. Коли завершать - розкажуть.
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21.06.2022 15:41 Ответить
Незавершену роботу дурному не показують...
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21.06.2022 15:48 Ответить
Було ще пояснення ,що першого разу вдарили по вишках Бойка,а смі написали що по острову Зміїному.Я ще тоді подумав: ну,тепер хай вдарять по Зміїному (ги...ги...)
Ну.тепер хай вдарять по Кримському мосту !
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21.06.2022 16:03 Ответить
Як думаєш, чому до сих пір мости через Дніпро всі цілі?
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21.06.2022 17:49 Ответить
Тому що іноді їх захищають , того і цілі ! Думаєш що не було обстрілів дніпровських мостів ? Розчарую , були , і не раз , просто в центрі трішки менше підер@сів аніж на сході та півдні що ворожі обстріли коригують (( Згадай як на півночі України місцеві допомагали ЗСУ коригуючи вогонь по кацапах , а зі сходу пишуть як зкацаплені без упину здають позиції ЗСУ
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21.06.2022 19:43 Ответить
Крьісчане пишут, на Змеином и вышках Бойко до тысячи трупов . Поэтому такие нервы в кремле и поэтому флот на Одессу погнали
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21.06.2022 15:41 Ответить
куда там та 1000 поместиться на том островке,єто как сводки алкогольного кацапского гейштаба с 50 убитыми украинскими генералами в следствии удара по штабу))))
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21.06.2022 15:52 Ответить
С одной вышки сняли 27 мардвы из 191 находившихся - Гоблин.
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21.06.2022 16:26 Ответить
Якщо всіх людей Землі поставити впритул один до одного то вони помістяться на території Гонконгу
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21.06.2022 17:54 Ответить
Читай статью а не только заголовки
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21.06.2022 15:43 Ответить
Чернобаевка превратилась в Змеинобаевку...
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21.06.2022 15:45 Ответить
В Чернозмеевку.. )
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22.06.2022 06:32 Ответить
Над Змеиным кружил какой то неопознанный самолёт до обстрела...кажуть шо Байден надіслав почтальона Пєчкина с посілкою...
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21.06.2022 15:51 Ответить
"Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення" --- +100500!!!
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21.06.2022 16:03 Ответить
Військова операція кажете, ню-ню, щось знайоме🤔🧐😁 Хоча, чудове формулювання,- най триває в режимі нон-стоп і обов'язково завершиться з досягненням всіх цілей... оркшанських 😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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21.06.2022 16:06 Ответить
Зміїний - не острів, Зміїний - скеля (тобто дуже маленька)

яка ***** операція може тривати по Зміїному?

******* засоби ураження вже після 3-4 ударів мали б зробити зі скелі - місячний кратер
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21.06.2022 16:18 Ответить
Площадь о. Змеиного - 17 гектаров (с крутыми склонами берегов 20,5 гектара).

Длина береговой линии - 3,34 километра.

Глубина моря у берега на севере - 5-6 метров, на юге 13-23 метра.

Расстояние от Одессы - 120км

Самой большой проблемой острова Змеиный является пресная вода - ее регулярно завозят с материка.
Своя вода, в принципе, тоже есть - но на глубине 60 метров и очень минерализованная. Если ее очищать непосредственно на месте, то стоимость можно будет сравнивать с ценой дорогого вина.
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21.06.2022 17:11 Ответить
26 орків стали харошими рузьге..а мо й більше.Що досить непогано!
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21.06.2022 20:05 Ответить
Більше різноманітних ударів - хороших і різних!
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21.06.2022 21:29 Ответить
> Їх результати уточнюються, але станом на ранок вже відомо, що світ став чистіше на 26 рашистів <

Малувато буде. Ма-лу-ва-то!
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21.06.2022 23:57 Ответить
 
 