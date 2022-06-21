Украинские подразделения продолжают уничтожать врага и теснить его на восток. Идет военная операция на о. Змеиный, - ОК "Південь"
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В операционной зоне сил обороны юга Украины ситуация сложная, но контролируемая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ОК "Південь".
"Наши подразделения продолжают уничтожать врага и теснить его на восток. Вертолетной парой утром нанесен удар по скоплению живой силы и военной техники противника. Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 100 огневых задач. Их результаты уточняются, но к утру уже известно, что мир стал чище на 26 рашистов. Уже не будут причинять вред украинскому народу танк, многоцелевой бронированный тагяч, еще 3 бронированных и 4 грузовых автомобиля", - говорится в сообщении.
Также в ОК "Південь" сообщают, что "по острову Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения в ходе которого то, что решисты гордо называли островным гарнизоном, учитывает значительные потери. Военная операция продолжается и требует информационной тишины до ее завершения".
В Командовании предостерегают, что состав вражеской корабельной группировки за ночь не изменился, так что угрозы и вызовы – тоже.
"Помните об опасности, содержащейся в прибрежных водах и на побережье всего южного региона. Не пренебрегайте правилами действий при воздушных тревогах, предупреждениях и запретах, которые в первую очередь направлены на сохранение ваших жизней", - добавили украинские защитники.
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Ну.тепер хай вдарять по Кримському мосту !
яка ***** операція може тривати по Зміїному?
******* засоби ураження вже після 3-4 ударів мали б зробити зі скелі - місячний кратер
Длина береговой линии - 3,34 километра.
Глубина моря у берега на севере - 5-6 метров, на юге 13-23 метра.
Расстояние от Одессы - 120км
Самой большой проблемой острова Змеиный является пресная вода - ее регулярно завозят с материка.
Своя вода, в принципе, тоже есть - но на глубине 60 метров и очень минерализованная. Если ее очищать непосредственно на месте, то стоимость можно будет сравнивать с ценой дорогого вина.
Малувато буде. Ма-лу-ва-то!