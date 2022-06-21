США с конца февраля приняли 30 тысяч граждан Украины, вынужденных бежать от развязанной Россией войны, - Блинкен

Нынешний гуманитарный кризис стал причиной наибольшего количества беженцев в истории.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена по случаю Всемирного дня беженцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"В этот Всемирный день беженцев мы признаем беспрецедентный гуманитарный кризис во всем мире, что привело к наибольшему количеству беженцев в истории. В прошлом месяце мы достигли трагической вехи - более 100 миллионов человек, вынужденно перемещенных по всему миру", - сказал Блинкен.

"Агрессивная война российского правительства в Украине лишь обострила этот кризис, заставив около 6 миллионов человек в Украине бежать в соседние страны, где правительства и граждане продемонстрировали необычайную щедрость", – заявил госсекретарь США.

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Блинкен упомянул об обещании президента Байдена принять в США около 100 тысяч украинских беженцев.

"Из них примерно 30 тысяч уже прибыли в США с конца февраля", - заявил Блинкен.

По словам дипломата, США в этом вопросе помогают как гуманитарной поддержкой, так и через дипломатию и предоставление людям убежища.

"Мы увеличили годовой лимит приема беженцев до 125 тысяч человек по сравнению с исторически низким уровнем в 15 тысяч несколько лет назад. Мы берем на работу больше работников, которые обрабатывают документы и принимают беженцев. С января 2021 года мы увеличили количество персонала в Центре поддержки переселения более чем на 50% и расширили количество местных партнеров по переселению, с которыми мы работаем. Мы используем новые возможности видеоконференций, чтобы проводить собеседования на расстоянии с теми, кто подает заявку с труднодоступных мест. Мы также используем преимущества новейших технологий, чтобы уменьшить время проверки безопасности", - сказал госсекретарь США.

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Главный дипломат США призвал мировое сообщество приобщиться к поддержке нужд беженцев и увеличить помощь.