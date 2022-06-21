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Из-за значительных потерь в войне против Украины оккупанты проводят кадровые ротации в Росгвардии, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гур

Оккупанты проводят кадровые ротации в Росгвардии на фоне значительных потерь в войне против Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, в федеральной службе войск Росгвардии произошли кадровые изменения.

"Генерал-лейтенант Сергей Власенко отстранен от должности начальника штаба – первого заместителя командующего Северо-Кавказского округа войск Росгвардии. Генерал-лейтенант Анатолий Маликов назначен на руководящую должность в Северо-Кавказском округе войск Росгвардии. До сих пор Маликов занимал должность начальника главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительных работ федеральной службы войск Росгвардии, говорится в сообщении

По данным ГУР, последние кадровые ротации связаны с низким уровнем  выполнения задач во время вооруженной агрессии против Украины, что привело к значительным потерям личного состава и военной техники.

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До України таки доїхали німецькі артилерійські установки ************** 2000.

🔥 Про це повідомив міністр оборони Рєзніков і додав, що наші артилеристи додадуть спеки на полі бою. Чекаємо на хороші новини з фронту!
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21.06.2022 15:58 Ответить
до чого тут втрати? вони здійснюють ротацію росгвардії, бо мають ким і це необхідно робити.
якщо не буде ротації в наших військах, то довго хлопці не витримають. взагалі не можу уявити, як хтось із першого дня війни перебуває на фронті. залізні воїни!
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21.06.2022 18:07 Ответить
 
 