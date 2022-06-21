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Металлургические заводы ММКИ и Азовсталь обратились к партнерам и портам по всему миру с призывом не покупать украденный металл

метал,маріуполь

Металлургические заводы ММКИ и Азовсталь, расположенные во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе, обратились к международным партнерам и компаниям-операторам морских портов с призывом не покупать украденную оккупантами металлургическую продукцию, а также призвали международное сообщество сообщать о попытках России продать похищенный металл.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письмах, оказавшихся в распоряжении редакции.

Как сказано в письме, из-за военной агрессии России в Украине компания Метинвест не имеет возможности экспортировать металлургическую продукцию, которая находилась в мариупольском порту, легальным покупателям из различных стран, включая Испанию, Италию, Бельгию, Грецию, Португалию, Турцию, Ирак и Египет.

"По данным открытых источников, российская компания "Река-Море" в сотрудничестве с российскими представителями приступила к загрузке судна "ПМ-3" нашей металлургической продукцией. Мы заявляем: эта компания, а также любые другие компании, которые в настоящее время имеют дело с нашей продукцией в Мариупольском порту, никогда не были уполномочены нашей компанией каким-либо образом осуществлять какие-либо действия, связанные с нашей продукцией. Таким образом, велика вероятность воровства и контрабанды нашей металлургической продукции", - подчеркивается в письме.

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Незаконные действия по захвату и возобновлению работы Мариупольского порта свидетельствуют, что украденная металлургическая продукция может быть незаконно вывезена и предложена для продажи возможным покупателям, указывают в компании Метинвест.

"Согласно международному и украинскому законодательству вышеуказанные действия, в том числе вооруженный захват торговых судов и нашей продукции, имеют все признаки преступлений - бандитизма и грабежа. Мы предпримем все возможные юридические усилия, чтобы привлечь к ответственности всех преступников и их сообщников, и вернуть продукцию законным владельцам. Поэтому мы просим вас внести свой вклад в защиту прав на украденные продукты", - подчерчивают в компании.

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Предприятия обратились ко всем своим партнерам с просьбой тщательно анализировать каждую сделку по металлургическим продуктам сомнительного происхождения. Особенное внимание просят обратить на продукцию, которая происходит из временно оккупированных украинских городов - Мариуполя, Херсона и/или Севастополя, или привезена из российских городов Таганрог, Туапсе, Ростов-на-Дону, Новороссийск, откуда раньше не поставлялась.

"Также просим тщательно проверять сертификаты происхождения и товаросопроводительные документы металлургической продукции, которая происходит из временно оккупированных украинских городов Мариуполя, Херсона и/или Севастополя. В случае возникновения подозрений - отклонить сделки и/или договоренности с российскими компаниями, связанные с поставкой металлургической продукции, и уведомить нас о коммерческих предложениях", - резюмируется в письме.

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Как известно, ранее ММКИ и Азовсталь обратились в Офис генерального прокурора с просьбой возбудить уголовное производство по факту кражи металлопродукции из мариупольского порта.

Напомним: российские войска вывозят зерно и металлопродукцию, украденную на временно оккупированных территориях Украины. Факты грабежа они показывают в федеральных новостях: так, недавно в сюжете на российском ТВ показали, как грузят ворованный металл на судно РМ-3, которое впоследствии отбыло в Ростов.
В свою очередь в компании Метинвест Ахметова заявили, что могут отследить каждый лист металла, украденный российским агрессором, и всех причастных к грабежу ждет международный трибунал

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Мариуполь (5706) ММК им. Ильича (67) хищение (674) металл (79) Азовсталь (375)


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Китай точно "не придбає" .... раз надцять.
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21.06.2022 16:36 Ответить
Зав него все равно деньги шли в офшоры...
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21.06.2022 16:43 Ответить
тупой и примитивный вброс пропаганды. а налоги, которые платились в бюджет не в счет? а рабочие места, которые имели люди, не в счет?
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21.06.2022 22:04 Ответить
Якщо там нема чогось такого, що не виробляє намита, то вона може маріупольський метал залишити для власних потреб, а свій продати. Якщо ж є щось унікальне, то все залишить для власних потреб, або пустить на переплавку.
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21.06.2022 19:55 Ответить
Я надеюсь, что будет реакция мировой общественности на всех, кто рискнёт покупать ворованное. Ибо с какой стати? Это такое же участие в преступлении
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22.06.2022 00:05 Ответить
а про "відстеження кожного аркушу металу" - це цікавий момент. коли будуть знати, що співпраця зі злодіями може бути викрита, купувати в РФ навряд чи захочуть)
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22.06.2022 11:53 Ответить
 
 