РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11019 посетителей онлайн
Новости Война
20 402 39

Мэр Чернигова Атрошенко требует от пограничников ответить, кто давал устное указание запретить ему командировку в Польшу. ДОКУМЕНТ

атрошенко

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко обратился к руководству Государственной пограничной службы с требованием предоставить ему информацию о том, кто давай устное указание запретить ему выезд в командировку в город Жешув в Польше.

Копию письма он обнародовал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"У меня был необходимый пакет документов для пересечения государственной границы Украины. Начальник 1 группы инспекторов пограничного контроля отделения инспекторов пограничной службы "Краковец" (тип А), капитан Митрополит Ольга Григорьевна приняла решение об отказе в пересечении государственной границы, не содержащей ссылку на причину отказа в выезде в г. Жешув, Польша и необосновано" , – написал Атрошенко.

Городской голова Чернигова в письме отметил, что решение об отказе было принято инспектором на основании устного указания.

"Во время общения со мной, капитан Митрополит О.Г. сообщила о наличии "устного указания" об отказе лично мне в пересечении государственной границы Украины", – пояснил он.

Атрошенко требует от председателя Государственной пограничной службы предоставить официальный ответ, почему ему отказали в выезде в командировку в Польшу.

"Прошу Вас ответить на вопрос: давали лично Вы или по Вашему приказу Ваши непосредственные подчиненные противоправное "устное указание" инспекторам пункта пропуска "Краковец" относительно запрета Черниговскому городскому голове Атрошенко В.А. выезда за границу? Если давали, то по просьбе какого должностного лица?", - отмечено в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва может стать первой целью Путина, если он решится на конфликт с НАТО, - Politico

Мэр Чернигова Атрошенко требует от пограничников ответить, кто давал устное указание запретить ему командировку в Польшу 01
Мэр Чернигова Атрошенко требует от пограничников ответить, кто давал устное указание запретить ему командировку в Польшу 02
Мэр Чернигова Атрошенко требует от пограничников ответить, кто давал устное указание запретить ему командировку в Польшу 03

Госпогранслужба (6383) Атрошенко Владислав (78)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Та який Лисий, вони Мураєва за кордон без проблем випустили.
показать весь комментарий
21.06.2022 16:31
+30
гниди зелені
показать весь комментарий
21.06.2022 16:29
+28
Лисий з кварталу ряху відкормив що в телевізор не влазить та катається без питань по Європі? Ну не *****????
показать весь комментарий
21.06.2022 16:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Самозакоп зелених продовжується, шкода тільки що це не на нашу користь.
показать весь комментарий
21.06.2022 16:26 Ответить
А яка різниця?
показать весь комментарий
21.06.2022 16:46 Ответить
А чому весь 95 квартал випустили з України?
показать весь комментарий
21.06.2022 16:26 Ответить
А щоб снайпер не пристрелив (( бачили які у них ряхала - снайперу одне задоволення у таку мішень популяти ((
показать весь комментарий
21.06.2022 18:06 Ответить
Лисий з кварталу ряху відкормив що в телевізор не влазить та катається без питань по Європі? Ну не *****????
показать весь комментарий
21.06.2022 16:29 Ответить
Та який Лисий, вони Мураєва за кордон без проблем випустили.
показать весь комментарий
21.06.2022 16:31 Ответить
и киву
показать весь комментарий
21.06.2022 18:12 Ответить
гниди зелені
показать весь комментарий
21.06.2022 16:29 Ответить
сей мер должен сидеть в тюрьме
показать весь комментарий
21.06.2022 16:29 Ответить
А разве он отвёл артилерию на 100 км от Чонгара 23 февраля ?
показать весь комментарий
21.06.2022 22:15 Ответить
" Заразненачасі"(с)
показать весь комментарий
21.06.2022 16:29 Ответить
оп рулить
показать весь комментарий
21.06.2022 16:30 Ответить
По нормальному й Прикордонник/ця й той хто дав вказівку мають як мінімум бути звільнені з займаємих посад а взагалі то є перевищення службових обов'язків..... пачємуминєвєс, пачємунєвнато.
показать весь комментарий
21.06.2022 16:31 Ответить
Митрополит - до лав ЗСУ!
показать весь комментарий
21.06.2022 16:33 Ответить
А можна мені у відрядження в Польщу? А то вже гроші закінчуються, підзаробити треба.
показать весь комментарий
21.06.2022 16:33 Ответить
Як станеш мером міста - їзжай. Якщо Ермак випустить, звичайно.
показать весь комментарий
21.06.2022 16:45 Ответить
Нічого в цій країні не міняється,цим бидлокерівникам і війна ніпочому.З таким керівництвом,не бачити країні просвіту.Закон повинен бути понад усе і для всіх без виключення,і відповідати по закону
показать весь комментарий
21.06.2022 16:35 Ответить
Ответят.
1. Никто вказивок е давал.
2. Инспектору поставили на вид.
показать весь комментарий
21.06.2022 16:35 Ответить
Дуже чудовий привід докопатися до того козла який давав злочинну вказівку, проте крайнього, при такій системі влади, не знайти ніколи. максимум - ініціювання розлідування яке однозначно нічого не дасть, митниця у нас це таке "болото"......... , і така "кормушка" для наскрізь прогнившого, корупційного державного апарату, що можна одразу про неї забути.
показать весь комментарий
21.06.2022 16:40 Ответить
да, выглядит гнусно и отвратительно...
показать весь комментарий
21.06.2022 16:40 Ответить
У нас Сумы чуть не стали Херсоном.. Силовики посъе..сь ВСЕ еще 23.02, + вся городская власть. Спасли 2 вещи: 1. Долбое..зм рашистов, рвавшися на Киев, и 2. Самоотверженность пацанов из теробороны, которые коктейлями и охотничьими ружьями рашистов от города отгоняли.
показать весь комментарий
21.06.2022 18:17 Ответить
А теперь им всем выше сказанным не нравится, что им припоминают. Пытаются заткнуть людям рты.
показать весь комментарий
21.06.2022 18:19 Ответить
А чим же він заслужив це відрядження? Адже місто не здав і як тепер єрмакам звітувати своїм кураторам?
показать весь комментарий
21.06.2022 17:05 Ответить
А куди поділися штатні дописувачи зі своїми методичками "Коли з'являються виключення для "окремих категорій", до добра це не доводить."
показать весь комментарий
21.06.2022 17:08 Ответить
Тьотя дура ? (( Якщо" вумна" - поверни в Україну 95 квартал ! Ти різницю між службовою поїздкою і "виключенням для окремих категорій " відчуваєш ?
показать весь комментарий
21.06.2022 18:09 Ответить
зеля дав,чому він тупить,і не називає речі своїми іменами,стає схожим на зевласть
показать весь комментарий
21.06.2022 17:08 Ответить
Хотелось бы все-таки услышать от юристов ответ: права была инспектор или нет. Вот например, Шуфрич, помню выехал. Журналисты подняли гвалт. А потом начали копать: отец троих несовершеннолетних детей. Все, вопросов нет. Крыть нечем.
А что с мэром Чернигова? Есть ли 60 лет, является ли отцом-одиночкой, инвалидом и т.д.?
Ему нужно было в состав делегации взять инвалида 1 группы, оформив перед этим опекунство. Катил бы впереди себя каталку с инвалидом, мог бы даже демонстративно вытереть рот тому слюнявчиком и никакая б капитан Митрополит не приклебалась бы. Вот это я понимаю, хитрый ход. А так сейчас сидит как оплеванный, какие-то разъяснения требует. А поезд-то ушел...
показать весь комментарий
21.06.2022 17:27 Ответить
Нє пракатіт с тєлєжкай (( інваліда по зору з дитинства випустили за кордон тільки після виплати "мзди" в 600 у.о. після того як батько "порішав"((
показать весь комментарий
21.06.2022 18:12 Ответить
Он ехал в командировку а не на ПМЖ а с вашей логикой в командировку только по инвалидности или с тремя детьми можно ехать
показать весь комментарий
21.06.2022 21:35 Ответить
Подавати невідкладно до суду на погранців- за перевищення службових повноважень і причинення матеріальної і політичної /моральної шкоди особисто меру і місту. Виставити величезний рахунок і подати в нормальний суд. Тоді є шанс припинити дію " телефонного права". Інші служакі тричі подумають, чи виконувати незаконні усні вказівки будь - кого з влади, чи свого керіництва. Інакше телефонне право= відсутність права для недрузів і родичей " самого"і його холуїв не подолати.
показать весь комментарий
21.06.2022 17:45 Ответить
Вот это правильный подход. Не писать заявы про "устные распоряжения" надо мэру Чернигова, а заявление о преступлении конкретных погранцов. А те уж пусть в суде рассказывают, кто из них кому что устно делал.
показать весь комментарий
21.06.2022 18:47 Ответить
Після ігнорування підготовки до війни і розмінування Чонгару, проявляється ще одна ситемна діяльність команди Боневтіка - відсторонення всіх хто очолив активну оборону країни. Генерала Марченко кудись прибрали щоб занадто швидко не турнув орків з Херсона. Зеленський звільнив з посади керівника антитерористичного центру в Харківській обл. Дудіна, який озброїв тероборону і організував взаємодію всіх силових структур і тероборони з військовими. Тепер палки в колеса меру Чернігова, якого люди хвалять. Так скоро дійдемо, що сумських і полтавських мисливців за грати почнуть кидати, бо вони переїбашили москалів по лісах.
показать весь комментарий
21.06.2022 17:54 Ответить
хоть это обращение и бессмысленно, но нужно гниль давить как только можно и на свет вытаскивать кукловодов
показать весь комментарий
21.06.2022 18:55 Ответить
Может погранцы ждали шо мэр им на лапу отстегнёт??? Наверное на границе с Польшей служить стало трудно да пацаны? Обстрелы постоянные, бомбят, ракеты прилетают, на лапу никто не даёт….
показать весь комментарий
21.06.2022 18:58 Ответить
Мэр, маты вспомни хорошенько кого ты последний раз из власть имущих на йух посылал? Ермака, агрохимию, безугольную, данилкина, может подоляка или Бакланова???? Вот и вспоминай и будет тебе ответ…
показать весь комментарий
21.06.2022 19:01 Ответить
малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат и смотрящий над ним, фсбэшный Шнырь Елдак у них война уже закончилась, Оманские договорняки выполнены...
показать весь комментарий
23.06.2022 11:45 Ответить
 
 