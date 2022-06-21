Мэр Чернигова Атрошенко требует от пограничников ответить, кто давал устное указание запретить ему командировку в Польшу. ДОКУМЕНТ

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко обратился к руководству Государственной пограничной службы с требованием предоставить ему информацию о том, кто давай устное указание запретить ему выезд в командировку в город Жешув в Польше.

Копию письма он обнародовал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"У меня был необходимый пакет документов для пересечения государственной границы Украины. Начальник 1 группы инспекторов пограничного контроля отделения инспекторов пограничной службы "Краковец" (тип А), капитан Митрополит Ольга Григорьевна приняла решение об отказе в пересечении государственной границы, не содержащей ссылку на причину отказа в выезде в г. Жешув, Польша и необосновано" , – написал Атрошенко.

Городской голова Чернигова в письме отметил, что решение об отказе было принято инспектором на основании устного указания.

"Во время общения со мной, капитан Митрополит О.Г. сообщила о наличии "устного указания" об отказе лично мне в пересечении государственной границы Украины", – пояснил он.

Атрошенко требует от председателя Государственной пограничной службы предоставить официальный ответ, почему ему отказали в выезде в командировку в Польшу.

"Прошу Вас ответить на вопрос: давали лично Вы или по Вашему приказу Ваши непосредственные подчиненные противоправное "устное указание" инспекторам пункта пропуска "Краковец" относительно запрета Черниговскому городскому голове Атрошенко В.А. выезда за границу? Если давали, то по просьбе какого должностного лица?", - отмечено в документе.

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