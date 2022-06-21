РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11019 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Война
2 398 8

Лондон будет накладывать на Россию санкции, пока та не заберет из Украины войска, - Трасс

трасс

Правительство Великобритании "решительно настроено" вводить дальнейшие санкции против РФ. Это будем делать, пока РФ полностью не выведет свои войска с территории Украины.

Об этом глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила в обращении к парламенту, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы решительно настроены предоставлять больше оружия, вводить больше санкций и поддерживать стремление Украины вытеснить Россию со своей территории", – сказала она.

Трасс также анонсировала, что в среду отправится в Турцию для обсуждения путей экспорта украинского зерна из Одессы, добавив, что для решения этого вопроса есть считанные недели.

Также читайте: ЕС продолжит работу над седьмым пакетом санкций против РФ, - МИД Эстонии

Великобритания (4931) россия (95381) санкции (11258) Трасс Элизабет (116)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
показать весь комментарий
21.06.2022 16:32 Ответить
зебіл, а чого за Польшу не згадуєш? А за країни Балтії?
показать весь комментарий
21.06.2022 16:45 Ответить
АНГЛІЙЦІ ВИ НАЙКРАЩІ !!!
показать весь комментарий
21.06.2022 17:43 Ответить
Є КРАЇНИ, ЯКІ МАЮТЬ "ЯЙЦЯ" ,ДЯКУЄМО ВСІМ!!!
показать весь комментарий
21.06.2022 21:52 Ответить
 
 