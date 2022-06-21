Лондон будет накладывать на Россию санкции, пока та не заберет из Украины войска, - Трасс

Правительство Великобритании "решительно настроено" вводить дальнейшие санкции против РФ. Это будем делать, пока РФ полностью не выведет свои войска с территории Украины.

Об этом глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила в обращении к парламенту, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы решительно настроены предоставлять больше оружия, вводить больше санкций и поддерживать стремление Украины вытеснить Россию со своей территории", – сказала она.

Трасс также анонсировала, что в среду отправится в Турцию для обсуждения путей экспорта украинского зерна из Одессы, добавив, что для решения этого вопроса есть считанные недели.

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