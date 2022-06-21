Сейчас единицы граждан РФ пересекают границу Украины при наличии веских оснований, - Госпогранслужба

Границу Украины пересекают единицы граждан РФ при наличии веских оснований.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Из-за полномасштабной военной агрессии России против Украины эти показатели снизились до критического уровня. В настоящее время единицы граждан РФ пересекают границу Украины, и то - при наличии веских оснований", - сказал Демченко.

Представитель ГПСУ напомнил, что решением правительства с конца февраля все пункты пропуска на границе с Россией, а также на границе с Беларусью и на Приднестровском сегменте на границе с Молдовой закрыты.

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Демченко проинформировал, что в 2013 году пересечение границы Украины гражданами РФ фиксировалось на уровне 11 млн человек, после агрессии РФ в 2014 году показатель был на уровне 2,5 млн человек, в течение 2015-2019 годов – 1,5 млн человек, а в 2020 -2021 гг. – 400-500 тыс. человек.