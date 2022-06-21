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Новости Война
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Сейчас единицы граждан РФ пересекают границу Украины при наличии веских оснований, - Госпогранслужба

кордон

Границу Украины пересекают единицы граждан РФ при наличии веских оснований.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Из-за полномасштабной военной агрессии России против Украины эти показатели снизились до критического уровня. В настоящее время единицы граждан РФ пересекают границу Украины, и то - при наличии веских оснований", - сказал Демченко.

Представитель ГПСУ напомнил, что решением правительства с конца февраля все пункты пропуска на границе с Россией, а также на границе с Беларусью и на Приднестровском сегменте на границе с Молдовой закрыты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вводит визовый режим для граждан РФ с 1 июля, - Зеленский

Демченко проинформировал, что в 2013 году пересечение границы Украины гражданами РФ фиксировалось на уровне 11 млн человек, после агрессии РФ в 2014 году показатель был на уровне 2,5 млн человек, в течение 2015-2019 годов – 1,5 млн человек, а в 2020 -2021 гг. – 400-500 тыс. человек.

Госпогранслужба (6383) граница (5258) россия (95381) визовый режим (486) Демченко Андрей (279)


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Топ комментарии
+6
Ні, це лист від Арахамії про те, що в'їжджаючий їде, щоб рятувати українських біженців (400000 чоловік, не менше).😉
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21.06.2022 16:55
+5
Вагома підстааа це долари?
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21.06.2022 16:35
+5
Це довідка від єрмака?
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21.06.2022 16:45
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Вагома підстааа це долари?
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21.06.2022 16:35 Ответить
Ну... Мабуть на похорони родичів... Хоча пам'ятаю в 2014-му дядько дружини помер, а його син служив на кацапсячому флоті далекого сходу. Так його не пустили батька поховати. Кацапи не пустили.
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21.06.2022 16:38 Ответить
Кацапи хм..., наши у прошлому ковідному році за "мертвих президентів"однієї поважної країни пускали всіх і навіть ковідних,але не на всіх пунктах,такса була500-600.Стовідсоткова інфа,отака х...йня малята.😢
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21.06.2022 16:51 Ответить
Це довідка від єрмака?
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21.06.2022 16:45 Ответить
Ні, це лист від Арахамії про те, що в'їжджаючий їде, щоб рятувати українських біженців (400000 чоловік, не менше).😉
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21.06.2022 16:55 Ответить
"Через повномасштабну військову агресію Росії проти України ці показники знизилися ще до КРИТИЧНОГО рівня".
Критичний це коли їдуть, норм коли жодного не пускають.
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21.06.2022 17:01 Ответить
Навіщо цей цирк, коли шастай - не хочу((

Залужний: На сьогодні маємо ширину фронту - 2 450 км, на 1 105 км ведуться активні бойові дії.
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21.06.2022 17:03 Ответить
І де це вони перетинають, коли все закрито ?!
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21.06.2022 17:30 Ответить
може в ОП
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21.06.2022 21:05 Ответить
Вагомі підстави? У ефесбешників завжди є вагомі підстави.
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21.06.2022 17:36 Ответить
Почему единицы? В пакетах в Парашу возвращаются тысячи.
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21.06.2022 17:37 Ответить
Какие на *** единицы? Вы же писали что теперь визовый режим. Где они эти визы берут. Закройте всё наглухо, не куй шпионов и диверсантов плодить!!! Война а они шастают *** туда -сюда….
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21.06.2022 18:46 Ответить
Візовий режим з рашкой з 1- го липня.
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21.06.2022 21:07 Ответить
 
 