Украина и Венгрия будут развивать сотрудничество в энергетическом секторе, - Зеленский после разговора с Орбаном

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом глава государства сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил за поддержку украинского суверенитета и прием украинцев во время войны. Согласились развивать сотрудничество в энергетическом секторе. Благодарен за поддержку в предоставлении Украине статуса кандидата", - написал Зеленский.

Он назвал беседу плодотворной и добавил, что пригласил Орбана приехать в Украину.

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Напомним, по данным Bloomberg, все 27 стран-членов Европейского союза намерены официально одобрить предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Ожидается, что лидеры ЕС встретятся в Брюсселе 23-24 июня.