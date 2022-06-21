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Украина и Венгрия будут развивать сотрудничество в энергетическом секторе, - Зеленский после разговора с Орбаном

венгрия

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом глава государства сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил за поддержку украинского суверенитета и прием украинцев во время войны. Согласились развивать сотрудничество в энергетическом секторе. Благодарен за поддержку в предоставлении Украине статуса кандидата", - написал Зеленский.

Он назвал беседу плодотворной и добавил, что пригласил Орбана приехать в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Венгрии Орбан поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Напомним, по данным Bloomberg, все 27 стран-членов Европейского союза намерены официально одобрить предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Ожидается, что лидеры ЕС встретятся в Брюсселе 23-24 июня.

Венгрия (1933) энергетика (2552) членство в ЕС (997) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+4
Правильно, що поговорив. Треба позбуватися протиріччь із європейськими сусідами. Принаймні наші західні кордони мають бути оточені дружніми країнами.
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21.06.2022 16:46
+2
підірвати би газо-нафтогони десь на території касапії (та навіть припускаю - на бульбашії) - і кращого співробітництва важко буде придумати.
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21.06.2022 16:47
+1
жду когда наши ракеты в сторону столицы меморандума полетят
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21.06.2022 16:45
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жду когда наши ракеты в сторону столицы меморандума полетят
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21.06.2022 16:45 Ответить
Правильно, що поговорив. Треба позбуватися протиріччь із європейськими сусідами. Принаймні наші західні кордони мають бути оточені дружніми країнами.
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21.06.2022 16:46 Ответить
Підтримую вашу думку. Але... правильно буде "протиріч".
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21.06.2022 21:10 Ответить
підірвати би газо-нафтогони десь на території касапії (та навіть припускаю - на бульбашії) - і кращого співробітництва важко буде придумати.
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21.06.2022 16:47 Ответить
Коли це буде . Головне наобіцяти
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21.06.2022 16:50 Ответить
Чего не сделаешь ради братана путлера... Люся Артистович поддерживает...
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21.06.2022 16:53 Ответить
Щось орбан останнім часом аж надто активно з нами затоваришував. Аж підозріло активно...
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21.06.2022 16:56 Ответить
Колись Уинстона Черчилля спитали..
Сэр...у вас есть вредные привычки...,
Черчилль тут же ответил...иногда сигару выбрасываю...мешает мочить в сортире коммуно-нацистов в Европе...
Ну типа моцкалей Гитлера и Сралина...
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21.06.2022 16:59 Ответить
Tam chuvsvujetsa kakoje ta pritizhenije ...kakije ta rodstvennije dushki
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21.06.2022 17:06 Ответить
Була ж новина, що Орбан зі своїми дружками розганяє антиукраїнську пропаганду, санкції блокував. За це Блазень подякував?
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21.06.2022 21:24 Ответить
Просто цікаво, тобто ми будемо закупати енергоносії в країни яка їх закупає у мордору? Нащо тоді взагалі цей посередник?
Дуже сподіваюся що я щось не так зрозумів.
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21.06.2022 21:36 Ответить
 
 