Украина и Венгрия будут развивать сотрудничество в энергетическом секторе, - Зеленский после разговора с Орбаном
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Об этом глава государства сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Поблагодарил за поддержку украинского суверенитета и прием украинцев во время войны. Согласились развивать сотрудничество в энергетическом секторе. Благодарен за поддержку в предоставлении Украине статуса кандидата", - написал Зеленский.
Он назвал беседу плодотворной и добавил, что пригласил Орбана приехать в Украину.
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Напомним, по данным Bloomberg, все 27 стран-членов Европейского союза намерены официально одобрить предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Ожидается, что лидеры ЕС встретятся в Брюсселе 23-24 июня.
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Сэр...у вас есть вредные привычки...,
Черчилль тут же ответил...иногда сигару выбрасываю...мешает мочить в сортире коммуно-нацистов в Европе...
Ну типа моцкалей Гитлера и Сралина...
Дуже сподіваюся що я щось не так зрозумів.