ВСУ победят в войне, нанеся армии РФ "нокаутный удар" - генерал ВС США Хертлинг

Отставной генерал-лейтенант армии США Марк Хертлинг уверен в победе украинских войск в войне против РФ. Он считает, что победа будет одержана "нокаутным ударом".

Об этом Хертлинг пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что развязку поединка следует ожидать, когда ВСУ получат достаточно западного оружия.

"Северодонецк, Попасная, Дибровное (возле Изюма), Рубежное, Запорожье – все видели это ударно-контраударное действие. Это боксерский поединок в тяжелом весе. За 2 месяца боев еще не было нокаутного удара. Он наступит, поскольку силы России будут истощены", – написал американский военный.

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Марк Хертлинг также добавил, что армия России продолжает терять личный персонал и часть техники. Украинские силы также терпят потери и устают, но меньше.