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Новости Война
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ВСУ победят в войне, нанеся армии РФ "нокаутный удар" - генерал ВС США Хертлинг

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Отставной генерал-лейтенант армии США Марк Хертлинг уверен в победе украинских войск в войне против РФ. Он считает, что победа будет одержана "нокаутным ударом".

Об этом Хертлинг пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что развязку поединка следует ожидать, когда ВСУ получат достаточно западного оружия.

"Северодонецк, Попасная, Дибровное (возле Изюма), Рубежное, Запорожье – все видели это ударно-контраударное действие. Это боксерский поединок в тяжелом весе. За 2 месяца боев еще не было нокаутного удара. Он наступит, поскольку силы России будут истощены", – написал американский военный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит достаточно оружия для победы в войне, - министр обороны Британии Уоллес

Марк Хертлинг также добавил, что армия России продолжает терять личный персонал и часть техники. Украинские силы также терпят потери и устают, но меньше.

армия РФ (19079) победа (591) США (26439)


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Топ комментарии
+30
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21.06.2022 16:59
+28
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21.06.2022 16:58
+12
путин+лукашенко= семья Петухшенко
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21.06.2022 17:01
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21.06.2022 16:58 Ответить
путин+лукашенко= семья Петухшенко
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21.06.2022 17:01 Ответить
Путин со своей путаной.
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21.06.2022 17:01 Ответить
"Наречена" не дочекається, коли "кавалер" зкарачуниться, щоб взяти участь у боротьбі за спадок.
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21.06.2022 18:33 Ответить
Лука має надію зберегти хоча би свій "спадок". І те йому не гарантовано.
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21.06.2022 22:13 Ответить
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21.06.2022 16:59 Ответить
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21.06.2022 18:03 Ответить
НОКАУТУЮЧОГО, "Цензор".
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21.06.2022 17:05 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може завдати "нокаутного удару" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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21.06.2022 17:13 Ответить
Не дати здачі і не виграти, це не припустимо! В нас мотивації достатньо. Аби "лопати" не закінчилися
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21.06.2022 17:21 Ответить
Шёл 4 месяц сказочных историй от наших заокеанских союзников о победе Украины в войне и поставках западных вооружений,а войска противника тем временем вчера заняли Метёлкино под Северодонецком и сегодня Тошковку под Лисичанском
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21.06.2022 17:24 Ответить
И что? Тем временем потеряли Заводы, Великую Комышеваху,Спивакивку,Благодатне,Правдине,Солдатске.
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21.06.2022 17:47 Ответить
Откуда инфа о Правдино?
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21.06.2022 17:51 Ответить
Великую Камышеваху если ты о нп под Изюмом то её и не захватывали полностью
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21.06.2022 17:52 Ответить
Під час 2-ї світової нацисти дійшли до Сталінграда. Взяли Київ, Мінськ, Харків і ще тисячі населених пунктів. І, що - допомогло? Чому ви концентруєтеся на тому, що вони взяли, а не на тому, що ми відстояли?
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21.06.2022 18:19 Ответить
Примерно так:
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21.06.2022 17:35 Ответить
Боневтик...!!!)
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21.06.2022 18:39 Ответить
Можно ссылку на твиттер. Хочу с оригиналом ознакомится.
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21.06.2022 18:23 Ответить
Генерал мабуть дуже старенький любітєль боксу і рокнролу і сподівається на "лакі-панч", але ... маса противника ну ду-уже велика...
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21.06.2022 17:48 Ответить
Це добре, але перекладав слова генерала ще той "знавець" мови. Нокаутуючий - було б краще.
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21.06.2022 17:52 Ответить
А как насчет Киев будет взят за три дня? Это тоже прогнозы американских экспердов....
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21.06.2022 18:13 Ответить
На 26 лютого були вже заготовлені парадні фанфари - https://www.bbc.com/news/technology-60562240?piano-modal , але щось пішло не по різьбі.
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21.06.2022 18:53 Ответить
 
 