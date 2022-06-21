Путин обещает до конца года поставить на "боевое дежурство" баллистические ракеты "Сармат"

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил об успешном испытании тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

"Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Планируется, что уже к концу года первый такой комплекс станет на боевое дежурство", - заявил Путин.

Напомним, первые испытания "Сармата" прошли в конце апреля. Тогда в Минобороны РФ заявляли, что "Сармат" – самая мощная ракета с самой большой в мире дальностью поражения целей.

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