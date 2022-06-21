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Новости Война
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Путин обещает до конца года поставить на "боевое дежурство" баллистические ракеты "Сармат"

сармат

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил об успешном испытании тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

"Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Планируется, что уже к концу года первый такой комплекс станет на боевое дежурство", - заявил Путин.

Напомним, первые испытания "Сармата" прошли в конце апреля. Тогда в Минобороны РФ заявляли, что "Сармат" – самая мощная ракета с самой большой в мире дальностью поражения целей.

Смотрите: Картонный Путин в руках Симоньян: немецкие СМИ насмехаются над президентом РФ и экономическим форумом в Петербурге. ВИДЕО

оружие (10198) путин владимир (31216) россия (95381)


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Топ комментарии
+33
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21.06.2022 17:19
+24
ха ха ха там де армата там буде і сармат
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21.06.2022 17:05
+16
СРСР для цього знадобилось П'ЯТЬ РОКІВ!
(від першого випробування до чергування)
І це в СРСР робила Україна.
Які ще казочки розкаже Уйло?
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21.06.2022 17:07
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ха ха ха там де армата там буде і сармат
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21.06.2022 17:05 Ответить
Росія ввела в стрій підводний човен з екіпажем потенційних самогубців

В рашці все ж таки ввели до складу чорноморської флотилії ДЕПЛ проекту 877В «Алроса». Спочатку вивели із тривалого ремонту із дуже незрозумілою за своїм ступенем завершення модернізації, а потім уже поствили в стрій. Хоча якщо подивитися на хронологію її перебування у ремонті, то там вона була частіше, ніж у відкритому морі, а тому не зовсім зрозуміло, яка зі стихій їй ближча.

ДЕПЛ «Алроса» була побудована на нижчегородській верфі «Червоне Сормово» і введена в дію у 1990 році. Однак аж до 1996 рік дана ДЕПЛ повноцінно не виходила в море через відсутність на її борту акумуляторних батарей. Але навіть після того, як на ній були встановлені акумуляторні батареї, і вона стала виходити в море, в 1998 її відправили на ремонт до Севастополя на 13-й судноремонтний завод.

А 21 листопада 2009 року, під час навчань у Чорному морі, у ДЕПЛ відмовила рухова установка. Що примітно, ця поломка сталася одразу після виходу «Алроси» влітку 2009 року з чергового ремонту. Після завершення енного ремонту, «Алроса» взяла участь у навчаннях біля берегів Іспанії, після яких у липні 2011 року стала на ремонт у Кронштадті.

«Алроса» дефективна ДЕПЛ з величезною кількістю вад і проектних помилок, що тягнуться чергою ЧП і поломок з першого дня її здачі. А останній її ремонт, що затягнувся на 8 років і різко завершився в 2022 році, полягав у розміщенні на пускових субмарині для КР «Калібр-ПЛ» з необхідністю якнайшвидше повертати до складу чорноморської флотилії додатковий вогневий ресурс.

Смішно те, що «Алросу» майже 8 років модернізували під ракети, які росія вже не може виробляти і більше, які у неї в гострому дефіциті. Але найцікавіше те, як поведеться дефективний підводний човен під час пусків КР «Калібр», багаторічний ремонт якого завершили поспіхом і не було проведено належних за термінами випробувань нових пускових.

Як би не вийшло так, що «Алроса» стане першою російською субмариною, яка затонула під час війни з Україною. https://t.me/AFUStratCom/3286 https://t.me/AFUStratCom/3286

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21.06.2022 17:31 Ответить
Буде ще одна «она утонула»🙂 Взагалі дивно що після Курська в них ще хтось хоче служити на підводних човнах.
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21.06.2022 18:07 Ответить
Їх після курска не випускають з бортів тепер.
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21.06.2022 21:16 Ответить
в котрій із 89 "рассєй" поставлять на чергування до кінця року ?
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21.06.2022 17:35 Ответить
И шо? Тебе, дегенерат плешивый, хватит и старого. Его много, хватит, чтобы уронить тебе на череп уральские горы.
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21.06.2022 17:07 Ответить
путін, лаврови, кабаєви, тіханави, громови, шайгі... мідвєдєви.. та інші руZZкі Покидьки
без сумніву "організують" якісь нові мультики для підняття духу гарматного м`яса рашистів,

але
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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21.06.2022 17:07 Ответить
СРСР для цього знадобилось П'ЯТЬ РОКІВ!
(від першого випробування до чергування)
І це в СРСР робила Україна.
Які ще казочки розкаже Уйло?
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21.06.2022 17:07 Ответить
Сармат та ж Сатана(Дніпро-ка) тільки з теперішньою начинкою.
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21.06.2022 19:04 Ответить
Если ху@ло глаголит про ядерные причандалы значит дела мокшей плохи
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21.06.2022 17:09 Ответить
Хло давай вже швидже свого "Срамата" став на бойове чергування, бо щось Вороньєж засумував.
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21.06.2022 17:10 Ответить
А воно до кінця року дотягне? Недарма ФСО його лайно у валізи збирає
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21.06.2022 17:11 Ответить
Срам ат.
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21.06.2022 17:12 Ответить
Та хай хоть звезду смерти ставит на дежурство, нам фиолетово
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21.06.2022 17:14 Ответить
Срамата це найпотужніша, а не ракета. р36м2 в іншому корпусі швидше за все
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21.06.2022 17:14 Ответить
Думають, поставили в ту пукавку вкрадені американські чіпи і можна випендрюватися. Незбиваєма... Все збивається, особливо пріоритетні цілі. Може тупим забугорним чинушам про це не відомо, бо вони крім конверсій прибутку нічого не рахують.
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21.06.2022 17:15 Ответить
Ещё бы капсулы с цианистым калием на дежурство поставил, балбес
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21.06.2022 17:16 Ответить
пыня малый не дурак, но и дурак немалый
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21.06.2022 17:17 Ответить
бабка плешивая совсем ********* =) Вован, никто не боится твоей ядерной елды)))
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21.06.2022 17:19 Ответить
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21.06.2022 17:19 Ответить
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21.06.2022 17:36 Ответить
Еще можно вспомнить творения одного якутского скульптора...
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21.06.2022 18:52 Ответить
Фото века! Дебилы.
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21.06.2022 22:31 Ответить
Ми вже бачили що "аналоговнєтний гіперзвуковий Кінжал" насправді виявився примітивним іскандером повітряного пуску. Але ***** своїми постійними і навязливими погрозами ЯО починає дратувати. Я щось не чув щоб ще якась з "ядерних" країн погрожувала всьому світу своїми ракетами. А це чмо з 1,5% ВВП ну прямо не затикається. Таке враження що він марить смертю разом з усім людством. ************ "хочу чтоби всє"... Пора вже цього ***** пристрелити чи там притруїти або врешті ізолювати в психушці. Може наступний буде молодшим і захоче пожити довше? ...
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21.06.2022 17:19 Ответить
чем хуже дела в кацапстане,тем чаще выползают суслико-медведевы и напряженно работать союзмультфильм с ********* страшилками
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21.06.2022 17:19 Ответить
Сармат 70-х годов разработка. Пока его готовят к запуску - прилетит пара мелких штатовских ракет и вырубит Сармат без напряга.

Если уж хотелось поиграть фюреру- достал бы обрез, и пострелял бы по воробьям
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21.06.2022 17:22 Ответить
Любит коротышка за что-нибудь длинное подёргать.
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21.06.2022 17:23 Ответить
Президент країни-агресора Володимир Путін --- терорист № 1 - а не президент
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21.06.2022 17:28 Ответить
Воно допроситься.
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21.06.2022 17:29 Ответить
Уже давно поставил. Оказалось говно, как и всё из Лугандона.
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21.06.2022 17:31 Ответить
Если так дальше пойдет, то скоро х*йло на боевое дежурство будет ставить боевого г(н)омика мкдведева
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21.06.2022 17:33 Ответить
... якщо Україна раніше не поставить путіна раком! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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21.06.2022 17:35 Ответить
Мельница бога мелет не спеша...
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21.06.2022 17:49 Ответить
Еси успеет.
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21.06.2022 17:52 Ответить
Вундерфафлен для дебильного путлера. Оно хоть из комы вышло? Или так рабссияне и будут его всему миру показывать на палке, воткнутой в ему в жопу?
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21.06.2022 17:57 Ответить
Їх встановлять на танки "Армата" і будуть запускати на орбіту Марса за допомогою Батуту Рогозіна. Как піть дать!
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21.06.2022 17:58 Ответить
Чомусь, коли я чую в одному реченні "*******" і "росія" мені завжди припамятовується юидлота, що ість з лопати
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21.06.2022 18:12 Ответить
йому , підарку до кінця року ше б дожить
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21.06.2022 18:17 Ответить
Как всегда,запугивание большим членом .
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21.06.2022 18:41 Ответить
И на этот сармат путина голой жопой посадите и запустите в сторону северного Ледовитого океана!
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21.06.2022 18:42 Ответить
Надіємось, що до кінця року його "поставлять" вже перед Богом....
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21.06.2022 18:47 Ответить
Очередной анало говнет ? На американских микросхемах.
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21.06.2022 19:00 Ответить
Ракети в них на радянських "мікро"схемах, там занадто багато треба перероблювати під американські.
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21.06.2022 20:48 Ответить
До кінця якого року?
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21.06.2022 19:03 Ответить
Можливо, це-символічно, поставити на "конячку", яка померла 18 століть тому.
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21.06.2022 19:08 Ответить
"Сармат" - брат "Армати".
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21.06.2022 19:16 Ответить
А ще в рашці заявляють,що в кадирівців найдовше та найшвидше виникає ерекція,навіть коли коза заблеє))Дурні понти.Економіці срака,а вони про бойове чергування балакають.
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21.06.2022 19:40 Ответить
Що таке «бойове дежурство»? Типу зара все лежить на складах, а ось ми його як дістанемо...на кого це разраховано? Ядерна зброя 24/7 на бойовому чергуванні. Чумадан ти нащо за собою тягаєш?
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21.06.2022 19:48 Ответить
Ну насправді так і є, значна частина ЯО лежить на складах під Мурманськом. Можете подивитися на це сховищє на гугл картах за координатами 69.115023, 33.528141. Саме із-за відсутності якихось активностей навколо цього сховища західні країни і формують власне ставлення до серьозності погроз Путлєра ядерною війною.
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21.06.2022 20:46 Ответить
Сармат, ******** ... Нічого ці ракети в ядерному паритеті не змінять. Ядерних *********** та засобів їх доставки в світі стільки, що все живе на Землі, крім деяких комах, можна знищити кілька разів.
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21.06.2022 20:22 Ответить
Ви дуже перебільшуете. Концепція взаємного гарантованого знищення полягає у тому, що щоб знищити супротивника із ЯО та ПРО треба вгатити увесь свій арсенал саме у нього, тому що він вгатить увесь свій арсенал у тебе. Саме тому ядерну зброю називають зброєю стримування. Якщо хоча б одна із сторін поцілить більше ніж у одну країну, то шанси перемогти у ядерної війні значно зменшуються, а якщо поцілити по декілька ракет на кожну країну світу, то це вийде у результаті просто по локальному загрязненню радіусом 30-50 км у одному-двох містах кожної країни, а з агресора буде скляна парковка для авто.
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21.06.2022 20:43 Ответить
До речі, якщо б росіян крошили зараз би у складі НАТО, то шансів заполучити б цей Сармат після перемоги б не було.
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21.06.2022 20:38 Ответить
ця ракетка має ряд новинок. Захист старту. Але як ? стоїть стоствольна гарматна установка, яка засипає небо над пусковою шрапнелю, піками,снарядами. Оце масштабно, Чисто по букварику. Перед війною гарячі голови конструкторів придумали поставити на бомбер батареї по 90 штук автоматів ППШ для штурмовки позицій. І шо ? Визнали утопією. А їх правнуки хочуть справитись з подібно артою,може в них це спадкове. Бо на повному серйозі продукують.
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21.06.2022 21:11 Ответить
Взагалі у ********* ПРО типу THAAD, яке розташовано на кордонах НАТО, є ядерні ракети, які призначені для масового ураження інших ракет у повітрі без необхідністі поцілювати безпосередньо у сам носій, зустрічним ядерним вибухом.
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21.06.2022 21:19 Ответить
Ракеты ПРО с ядерным зарядом в приличных странах стояли на вооружении в 60-х годах прошлого века. У них есть один неустранимый недостаток - после того, как первая ракета-перехватчик сработает, все остальные "ослепнут" на достаточно длительное время, позволяющее всем остальным боеголовкам противника успешно добраться до своих целей. Поэтому сейчас противоракеты используют кинетический перехват, позволяющий сбивать множественные цели.
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21.06.2022 21:42 Ответить
Ви кажете про збивання вже над власною територією, а я про збивання на зльоті, що стає можливим завдяки тому, що у НАТО (який функціонував значну частину власної історії більш для стримування Китаю) вступають частіше країни, які близько до російських кордонів. До того, як ракета досягла балістичного піку, вона розгоняється достатньо повільно.

Кінетика, то вже найостанніший бастіон.
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21.06.2022 22:26 Ответить
Здається назва ракети як говорять в Одесі
САРМАК-

деньги. В свое время незваный и в то же время непременный гость всех одесских свадеб, Чарли Чаплин местного разлива приветствовал новобрачных: «Мы вам песенку сыграем, вы гоните нам сармак».

Чтобы выпить коньячок, заимей ты сармачок.
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21.06.2022 21:27 Ответить
Верная примета: чем хуже идут дела у фюрера - тем чаще он вспоминает о вундерваффе
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21.06.2022 21:35 Ответить
 
 