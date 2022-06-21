Путин обещает до конца года поставить на "боевое дежурство" баллистические ракеты "Сармат"
Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил об успешном испытании тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
"Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Планируется, что уже к концу года первый такой комплекс станет на боевое дежурство", - заявил Путин.
Напомним, первые испытания "Сармата" прошли в конце апреля. Тогда в Минобороны РФ заявляли, что "Сармат" – самая мощная ракета с самой большой в мире дальностью поражения целей.
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В рашці все ж таки ввели до складу чорноморської флотилії ДЕПЛ проекту 877В «Алроса». Спочатку вивели із тривалого ремонту із дуже незрозумілою за своїм ступенем завершення модернізації, а потім уже поствили в стрій. Хоча якщо подивитися на хронологію її перебування у ремонті, то там вона була частіше, ніж у відкритому морі, а тому не зовсім зрозуміло, яка зі стихій їй ближча.
ДЕПЛ «Алроса» була побудована на нижчегородській верфі «Червоне Сормово» і введена в дію у 1990 році. Однак аж до 1996 рік дана ДЕПЛ повноцінно не виходила в море через відсутність на її борту акумуляторних батарей. Але навіть після того, як на ній були встановлені акумуляторні батареї, і вона стала виходити в море, в 1998 її відправили на ремонт до Севастополя на 13-й судноремонтний завод.
А 21 листопада 2009 року, під час навчань у Чорному морі, у ДЕПЛ відмовила рухова установка. Що примітно, ця поломка сталася одразу після виходу «Алроси» влітку 2009 року з чергового ремонту. Після завершення енного ремонту, «Алроса» взяла участь у навчаннях біля берегів Іспанії, після яких у липні 2011 року стала на ремонт у Кронштадті.
«Алроса» дефективна ДЕПЛ з величезною кількістю вад і проектних помилок, що тягнуться чергою ЧП і поломок з першого дня її здачі. А останній її ремонт, що затягнувся на 8 років і різко завершився в 2022 році, полягав у розміщенні на пускових субмарині для КР «Калібр-ПЛ» з необхідністю якнайшвидше повертати до складу чорноморської флотилії додатковий вогневий ресурс.
Смішно те, що «Алросу» майже 8 років модернізували під ракети, які росія вже не може виробляти і більше, які у неї в гострому дефіциті. Але найцікавіше те, як поведеться дефективний підводний човен під час пусків КР «Калібр», багаторічний ремонт якого завершили поспіхом і не було проведено належних за термінами випробувань нових пускових.
Як би не вийшло так, що «Алроса» стане першою російською субмариною, яка затонула під час війни з Україною. https://t.me/AFUStratCom/3286 https://t.me/AFUStratCom/3286
без сумніву "організують" якісь нові мультики для підняття духу гарматного м`яса рашистів,
але
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
(від першого випробування до чергування)
І це в СРСР робила Україна.
Які ще казочки розкаже Уйло?
Если уж хотелось поиграть фюреру- достал бы обрез, и пострелял бы по воробьям
Кінетика, то вже найостанніший бастіон.
САРМАК-
деньги. В свое время незваный и в то же время непременный гость всех одесских свадеб, Чарли Чаплин местного разлива приветствовал новобрачных: «Мы вам песенку сыграем, вы гоните нам сармак».
Чтобы выпить коньячок, заимей ты сармачок.