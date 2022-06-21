Германия выступает за положительное решение по кандидатству Украины на членство в ЕС, - Шольц

Глава немецкого правительства Олаф Шольц убежден в необходимости предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС и будет убеждать в этом сомневающихся на саммите ЕС 23-24 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Шольц вспомнил свою поездку в Киев и его пригород Ирпень на прошлой неделе и заявил, что "никогда не забудет ужасные картины, которые там увидел".

После этой поездки для Шольца, по его словам, стало понятнее, чем когда-либо, что "Украина принадлежит к европейской семье".

"Вехой на этом требовательном европейском пути является статус кандидата на вступление. Страны-члены ЕС обсудят это в ближайшие дни. Германия выступает за положительное решение в пользу Украины. Я буду агитировать за единую позицию в Европейском Совете", - сказал канцлер.

Шольц подчеркнул, что Европа и западные демократии ни в коем случае не примут насильственное нападение на Украину. Украина должна быть в состоянии защититься от такого нападения, добавил он.

Поэтому, отметил Шольц, Германия оказывает Украине большую финансовую и гуманитарную помощь, снабжает оружием и вводит против России беспрецедентно жесткие санкции, которые работают.

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