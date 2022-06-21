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Новости
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Германия выступает за положительное решение по кандидатству Украины на членство в ЕС, - Шольц

олаф,шольц

Глава немецкого правительства Олаф Шольц убежден в необходимости предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС и будет убеждать в этом сомневающихся на саммите ЕС 23-24 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Шольц вспомнил свою поездку в Киев и его пригород Ирпень на прошлой неделе и заявил, что "никогда не забудет ужасные картины, которые там увидел".

После этой поездки для Шольца, по его словам, стало понятнее, чем когда-либо, что "Украина принадлежит к европейской семье".

"Вехой на этом требовательном европейском пути является статус кандидата на вступление. Страны-члены ЕС обсудят это в ближайшие дни. Германия выступает за положительное решение в пользу Украины. Я буду агитировать за единую позицию в Европейском Совете", - сказал канцлер.

Шольц подчеркнул, что Европа и западные демократии ни в коем случае не примут насильственное нападение на Украину. Украина должна быть в состоянии защититься от такого нападения, добавил он.

Поэтому, отметил Шольц, Германия оказывает Украине большую финансовую и гуманитарную помощь, снабжает оружием и вводит против России беспрецедентно жесткие санкции, которые работают.

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членство в ЕС (997) Евросоюз (17067) Шольц Олаф (905)


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Тьху ! Тьху ! Тьху ! Як тільки шольц щось обіцяє, я відразу перетворююся і Ждуна ! Це вже якась параноя ...
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21.06.2022 17:25 Ответить
Ну, панцергаубиць ми нарешти дочекались. Доречи, Українською "ждун" буде "Почекун".
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21.06.2022 17:41 Ответить
Новини від шольця: а я вам зараз розкажу звідки в Украіну прийде +100500 одиниць найновітнійшого, найефективнійшого озброєння і якщо б не я. Шас покажу, навіть карту привіз.
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21.06.2022 17:51 Ответить
спасибо, господин Шольц
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21.06.2022 18:36 Ответить
 
 