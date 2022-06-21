Украинцы смогут получить безвозвратные гранты до 250 тыс. грн на новый бизнес в рамках правительственной программы "єРобота", - Шыигаль
Граждане Украины, желающие запустить новый бизнес, смогут получить безвозвратные гранты до 250 тысяч гривен в рамках новой правительственной программы "єРобота".
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Любой украинец, имеющий бизнес-план и твердые намерения начать собственное дело, может рассчитывать на поддержку государства. Мы планируем выдать 20 тысяч таких грантов в год. Соответственно, бюджет программы на год — 5 млрд грн. Мы говорим о возможности запустить любой микробизнес, как, например, пошив одежды и обуви, химчистка, сервисный или ремонтный центр, СТО, монтажные работы и т.д.", - отметил Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что участником программы может стать любой украинец, не работающий на других предприятиях и не ведущий другой бизнес.
Для получения гранта нужно будет подать заявку через портал Дія или отделение "Ощадбанка", добавив в заявку бизнес-план. "В течение 10 рабочих дней эксперты "Ощадбанка" и Государственного центра занятости проведут оценку проекта и, если он отвечает критериям программы, грантовые средства будут перечислены на ваш счет", - отметил глава Правительства.
Шмыгаль подчеркнул, что государство будет предоставлять грант не наличными, а на отдельный банковский счет. С этого счета, по его словам, можно будет купить оборудование, сырье, материалы, закупить инструменты, частично оплатить аренду.
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"Дополнительно новые предприниматели смогут получить дешевый кредит по программе "5-7-9" в размере до 2,5 млн грн. Это - средства на строительство или реконструкцию помещений, на приобретение дополнительного оборудования, финансирование оборотного капитала", - отметил премьер.
В ходе заседания правительство утвердило еще две программы для аграриев в рамках крупного проекта грантовой безвозвратной поддержки новых бизнесов "єРобота". В общей сложности на три программы государство выделит 16 млрд грн. Часть средств для поддержки бизнеса выделят также иностранные партнеры. В ближайшее время правительство утвердит программы безвозвратной грантовой поддержки в сфере переработки и IT.
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Зе влада без продажу алкоголя у Воєний Стан не протрималася би довго 🤓
Успіхів вам у ваших нелегких справах!
Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги??
Мне кажется я получу на развитие то же, что и Паниковский.
Тобто це не гроші, а черговий зелений наЙоб.
"зато хоть пасмейомся" (с).
Гетьманцев та налогова сжеруть з потрухами.
Почніть реформи з скорочення дер службовців хоч би на мильон осіб
навіть маючи бізнес план на бітумний заводік, всерівно гроші просерете
Несите, они нам пригодятся ....
Але
Поки прилітають ворожі ракети
про бізнес, а тим більше про його відкриття, не може навіть мови бути