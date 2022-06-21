Украинцы смогут получить безвозвратные гранты до 250 тыс. грн на новый бизнес в рамках правительственной программы "єРобота", - Шыигаль

Граждане Украины, желающие запустить новый бизнес, смогут получить безвозвратные гранты до 250 тысяч гривен в рамках новой правительственной программы "єРобота".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Любой украинец, имеющий бизнес-план и твердые намерения начать собственное дело, может рассчитывать на поддержку государства. Мы планируем выдать 20 тысяч таких грантов в год. Соответственно, бюджет программы на год — 5 млрд грн. Мы говорим о возможности запустить любой микробизнес, как, например, пошив одежды и обуви, химчистка, сервисный или ремонтный центр, СТО, монтажные работы и т.д.", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что участником программы может стать любой украинец, не работающий на других предприятиях и не ведущий другой бизнес.

Для получения гранта нужно будет подать заявку через портал Дія или отделение "Ощадбанка", добавив в заявку бизнес-план. "В течение 10 рабочих дней эксперты "Ощадбанка" и Государственного центра занятости проведут оценку проекта и, если он отвечает критериям программы, грантовые средства будут перечислены на ваш счет", - отметил глава Правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что государство будет предоставлять грант не наличными, а на отдельный банковский счет. С этого счета, по его словам, можно будет купить оборудование, сырье, материалы, закупить инструменты, частично оплатить аренду.

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"Дополнительно новые предприниматели смогут получить дешевый кредит по программе "5-7-9" в размере до 2,5 млн грн. Это - средства на строительство или реконструкцию помещений, на приобретение дополнительного оборудования, финансирование оборотного капитала", - отметил премьер.

В ходе заседания правительство утвердило еще две программы для аграриев в рамках крупного проекта грантовой безвозвратной поддержки новых бизнесов "єРобота". В общей сложности на три программы государство выделит 16 млрд грн. Часть средств для поддержки бизнеса выделят также иностранные партнеры. В ближайшее время правительство утвердит программы безвозвратной грантовой поддержки в сфере переработки и IT.