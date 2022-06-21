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Украинцы смогут получить безвозвратные гранты до 250 тыс. грн на новый бизнес в рамках правительственной программы "єРобота", - Шыигаль

шмигаль

Граждане Украины, желающие запустить новый бизнес, смогут получить безвозвратные гранты до 250 тысяч гривен в рамках новой правительственной программы "єРобота".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Любой украинец, имеющий бизнес-план и твердые намерения начать собственное дело, может рассчитывать на поддержку государства. Мы планируем выдать 20 тысяч таких грантов в год. Соответственно, бюджет программы на год — 5 млрд грн. Мы говорим о возможности запустить любой микробизнес, как, например, пошив одежды и обуви, химчистка, сервисный или ремонтный центр, СТО, монтажные работы и т.д.", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что участником программы может стать любой украинец, не работающий на других предприятиях и не ведущий другой бизнес.

Для получения гранта нужно будет подать заявку через портал Дія или отделение "Ощадбанка", добавив в заявку бизнес-план. "В течение 10 рабочих дней эксперты "Ощадбанка" и Государственного центра занятости проведут оценку проекта и, если он отвечает критериям программы, грантовые средства будут перечислены на ваш счет", - отметил глава Правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что государство будет предоставлять грант не наличными, а на отдельный банковский счет. С этого счета, по его словам, можно будет купить оборудование, сырье, материалы, закупить инструменты, частично оплатить аренду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государство планирует предоставить гранты на обучение на IT-курсах для 60 тыс. украинцев, - Шмыгаль

"Дополнительно новые предприниматели смогут получить дешевый кредит по программе "5-7-9" в размере до 2,5 млн грн. Это - средства на строительство или реконструкцию помещений, на приобретение дополнительного оборудования, финансирование оборотного капитала", - отметил премьер.

В ходе заседания правительство утвердило еще две программы для аграриев в рамках крупного проекта грантовой безвозвратной поддержки новых бизнесов "єРобота". В общей сложности на три программы государство выделит 16 млрд грн. Часть средств для поддержки бизнеса выделят также иностранные партнеры. В ближайшее время правительство утвердит программы безвозвратной грантовой поддержки в сфере переработки и IT.

малый бизнес (123) грант (27) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+11
Спробуйте відкрити наливайку за шість-сім тисяч доларів при апетитах мусорів, нагловиків, прокуратури, сбушників, гбрщиків, пожежників, санстанції, місцевої та іншої адміністрації та і зеленої пи@доти взагалі!..
Успіхів вам у ваших нелегких справах!
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21.06.2022 18:17
+6
я навіть знаю хто отримає ці кошти))))
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21.06.2022 18:12
+6
Почніть реформи зі скорочення гетьманцева. На голову.
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21.06.2022 18:59
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Думаю більщість людей нові "наливайки" повідкривають
Зе влада без продажу алкоголя у Воєний Стан не протрималася би довго 🤓
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21.06.2022 18:07 Ответить
Спробуйте відкрити наливайку за шість-сім тисяч доларів при апетитах мусорів, нагловиків, прокуратури, сбушників, гбрщиків, пожежників, санстанції, місцевої та іншої адміністрації та і зеленої пи@доти взагалі!..
Успіхів вам у ваших нелегких справах!
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21.06.2022 18:17 Ответить
Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги??

Мне кажется я получу на развитие то же, что и Паниковский.
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21.06.2022 18:10 Ответить
я навіть знаю хто отримає ці кошти))))
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21.06.2022 18:12 Ответить
Це знають усі, а краще всіх - ті, хто про це говорять!)))
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21.06.2022 18:19 Ответить
"...надаватиме грант не готівкою..."
Тобто це не гроші, а черговий зелений наЙоб.
"зато хоть пасмейомся" (с).
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21.06.2022 18:35 Ответить
Вибачте, але вже не смішно. Навіть дуже веселим.
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21.06.2022 18:57 Ответить
Безглуздо не змінюючи налогове законодавство, щось пропонувати.
Гетьманцев та налогова сжеруть з потрухами.
Почніть реформи з скорочення дер службовців хоч би на мильон осіб
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21.06.2022 18:40 Ответить
Почніть реформи зі скорочення гетьманцева. На голову.
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21.06.2022 18:59 Ответить
Д@вб@й@би кончені. Поки отримаєш дозволи за хабарі то ще й в кредити залізеш. А про інше нема і мови. Зелена під@рота як завжди
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21.06.2022 18:56 Ответить
Также как и 6500?
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21.06.2022 19:25 Ответить
бийте за ці гроші краще ворога! підприємців та державу це не спасе!
навіть маючи бізнес план на бітумний заводік, всерівно гроші просерете
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21.06.2022 19:33 Ответить
Я вже чув цю брехню і про5 7 9 і про гранти...тим більше за безповоротні гранти знову пліснява роздірбанить. Черговий п....ж.
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21.06.2022 19:57 Ответить
А зі старими бізнесами що?
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21.06.2022 20:36 Ответить
старих уже выжили до нитки, це на новых, скорее на молодёжь наивную, рассчитаны схемы
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21.06.2022 20:41 Ответить
А чому Цензор не пише про другу частину цієї ініціативи - залучення безробітних громадян до примусових робіт за мінімалку? Тобто, за миску баланди? Не створюючи робочих місць, загнати людей працювати за їжу - це як в "лнр" та "днр"? Як зараз в Маріуполі? То чим зелені від аквафрешних відрізняються? Потроху заганяють в ярмо, перетворюючи людей на худобу, як це роблять окупанти! Що робити кваліфікованим працівникам, які не можуть знайти роботи? А тим, хто працював, або хоче працювати за кордоном, отримуючи гідну зарплату, але не може виїхати, при тому, що й до армії його не візьмуть? Це вже навіть не завуальоване рабство! І саме підле і цинічне в цьому, що зелені зайди спекулюють поняттям патріотизму, мовляв, або воюй, або батракуй за їжу, і ніхто тобі нічого не винен, мовляв війна зараз, самі ж при цьому дерибанять залишки бюджету та облизуються на міжнародну фінансову допомогу! Вибачте, але це перший крок до поневолення українців внутрішніми Zеленими окупантами!
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21.06.2022 20:50 Ответить
Бесплатное шоу "Аллё, мы ищем новые идеи".
Несите, они нам пригодятся ....
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21.06.2022 22:54 Ответить
Бляха. Ви, курви, старий бізнес душите, а на новий грошима розкидаєтесь. Вам бізнес планів понамальовують, гроші отримають, а бізнесу не буде. Це вже проходили на початку двотисячних. Дебіли, ви хоч помилки попєрєдніків не повторюйте. Краще зніміть фінансові обмеження з банківських операцій.
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21.06.2022 23:44 Ответить
мав бажання запустити сервісний чи ремонтний центр

Але
Поки прилітають ворожі ракети
про бізнес, а тим більше про його відкриття, не може навіть мови бути
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22.06.2022 00:42 Ответить
 
 