Если Украина не удержит РФ, то под угрозой могут оказаться все бывшие советские республики, - Зеленский
Россия не остановится на Украине. Под угрозой атак со стороны РФ могут оказаться все бывшие советские республики.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Мы уверены, что Российская Федерация не остановится на нашей территории, на территории Украины, потому что она видит всю прежнюю территорию Советского Союза как свою, как территорию Российской Федерации. Мы понимаем, если наше государство не выдержит такого давления, после нас другие бывшие советские республики могут оказаться под угрозой атаки со стороны Российской Федерации", - подчеркнул президент.
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+7 sergej gorin
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+7 Алексей Первеев #87246
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+4 Senator #518037
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галактикипострадянських республік та Європи.
Нарцисизм очільника і жадоба влади його оточення (ви сподіваєтесь, вони спокійно
підуть, коли програють вибори ?) - цю міну під українською державністю
нам ще доведеться якось знешкождувати. Але - для початку - від мордора треба відбитись.
Гниды позорные..