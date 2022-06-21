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Новости Война
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Если Украина не удержит РФ, то под угрозой могут оказаться все бывшие советские республики, - Зеленский

герой,україни,зеленський

Россия не остановится на Украине. Под угрозой атак со стороны РФ могут оказаться все бывшие советские республики.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Мы уверены, что Российская Федерация не остановится на нашей территории, на территории Украины, потому что она видит всю прежнюю территорию Советского Союза как свою, как территорию Российской Федерации. Мы понимаем, если наше государство не выдержит такого давления, после нас другие бывшие советские республики могут оказаться под угрозой атаки со стороны Российской Федерации", - подчеркнул президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20239) россия (95381)


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Топ комментарии
+7
Якщо Україна не стримає РФ,..., шоб на твойому зеленому язику прищі повискакували за твої слова та думки.
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21.06.2022 18:17
+7
Буба - захисник галактики пострадянських республік та Європи.
Нарцисизм очільника і жадоба влади його оточення (ви сподіваєтесь, вони спокійно
підуть, коли програють вибори ?) - цю міну під українською державністю
нам ще доведеться якось знешкождувати. Але - для початку - від мордора треба відбитись.
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21.06.2022 18:22
+4
Понавыбирали говно в 73%... а ты народ радуйся...типа Ольга *********..лишь бы не Порошенко...
Гниды позорные..
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21.06.2022 18:29
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підарюга ти їбана,будеш ти горіти в пеклі разом зі своїм кнуром їбаним
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21.06.2022 18:40 Ответить
В мене на роботі таких дурників багато. Ти ще носиш у гаманцю візитку "******* Зе"?
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21.06.2022 20:15 Ответить
а що на бутусіковому сайті альтернативні думки протизаконні?а як же плюралізм думок?га?"журналіст" який здавав "разполагу" наших підрозділів?
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21.06.2022 18:44 Ответить
А у зеленоботов есть думки? Сколько я просил их обосновать свою позицию так у них во всем Порошенка виноват. На этом думки заканчиваются.
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21.06.2022 19:06 Ответить
Якщо б мудак, якому повірили і заплативши кров'ю вибрали після майдану реально боровся с корупцією посадив Медведчука, Ахметова, інших ригів, теперішнього мудака не вибрали б у 2019 році...
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21.06.2022 19:13 Ответить
Так я не кажу, що він у чомусь винуватий, виборці були незадоволені його діями на посту президента, не виправдав він їх сподівань, ось і програв...
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21.06.2022 19:55 Ответить
Виборцям захотілось кінця війни, так всі цього хочуть, але не з блазнем.
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21.06.2022 20:17 Ответить
Тобто ти визнаєш що порох не боровся з корупцією?
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21.06.2022 19:56 Ответить
Якщо Україна не стримає РФ,..., шоб на твойому зеленому язику прищі повискакували за твої слова та думки.
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21.06.2022 18:17 Ответить
не только советские, а все бывшие страны советского блока
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21.06.2022 18:18 Ответить
Буба - захисник галактики пострадянських республік та Європи.
Нарцисизм очільника і жадоба влади його оточення (ви сподіваєтесь, вони спокійно
підуть, коли програють вибори ?) - цю міну під українською державністю
нам ще доведеться якось знешкождувати. Але - для початку - від мордора треба відбитись.
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21.06.2022 18:22 Ответить
Понавыбирали говно в 73%... а ты народ радуйся...типа Ольга *********..лишь бы не Порошенко...
Гниды позорные..
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21.06.2022 18:29 Ответить
пппппп
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21.06.2022 18:33 Ответить
Жени глупоти далі, то є вся твоя потуга.
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21.06.2022 18:34 Ответить
а де ти раніше був?
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21.06.2022 19:02 Ответить
Відпочивав 16 разів за 2,5 роки.
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21.06.2022 20:18 Ответить
В суспільстві крок за кроком насаджується культ особи. Після війни будуть ставити пам'ятники і називати вулиці його іменем
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21.06.2022 19:04 Ответить
нада просто перестать стрелять (с)
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21.06.2022 19:06 Ответить
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21.06.2022 19:19 Ответить
Импортозамещение, зато натуральный продукт.
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21.06.2022 23:54 Ответить
и не только они а также европейские страны.после нападения на УКРАИНУ я от этих ублюдков ожидаю всего чего угодно.
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21.06.2022 20:00 Ответить
Там неонацист обрубок питр1 из палаты номер 6, говорил, что ему выпало возвращать утерянное, список надо у него спросить, кто что должен.
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21.06.2022 23:53 Ответить
 
 