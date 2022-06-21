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Новости Война
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Оккупанты нервничают из-за угрозы окружения: "Скоро в кольцо нас возьмут, со всех сторон обходят", - перехват ГУР. АУДИО

Рашисты боятся окружения со стороны ВСУ и недовольны качеством тыловых подразделений.

Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР, передает Цензор.НЕТ.

Двое рашистов в перехваченном разговоре обсуждают текущее положение на линии фронта. Один из собеседников пытается выяснить, собираются ли их менять на передовой и рассказывает, что боится окружения со стороны ВСУ: "По ощущениям скоро в кольцо нас возьмут. Со всех фронтов обходят. Мы двигаемся вперед, а нас сбоку обходят. И восток, и запад. Все в одном месте собрались".

На вопрос, кто сзади остался из рашистов, отвечает: "Силовики, алкаши. Хорошего ничего нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты жалуются на неработающую технику: "Везде хлам! Или едет и не стреляет, или стреляет, но не едет", - перехват ГУР. АУДИО

армия РФ (19079) разведка (4170) перехват (342)


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Топ комментарии
+16
Думка двох невідомих російських дoвбoйoбiв експертів. Ще їх на марафон запросіть до фейгіна та аристовіча.
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21.06.2022 18:27
+14
MeGo

@Go65Me

·
https://twitter.com/Go65Me/status/1539118480351436813 10 ч

Больше всех о блокаде Кёнигсберга кричат те, кто организовали и те кто аплодировали блокаде Мариуполя! Двуличные твари!
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21.06.2022 18:35
+10
Чего так матов мало в разговоре?
Смешные кацапы, залезли в чужую страну убивать мирняк и оккупировать города и теперь удивляются, что им умирать теперь придется...
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21.06.2022 18:49
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Думка двох невідомих російських дoвбoйoбiв експертів. Ще їх на марафон запросіть до фейгіна та аристовіча.
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21.06.2022 18:27 Ответить
они не думают а сракой ощущают что будет им жопа
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21.06.2022 18:49 Ответить
MeGo

@Go65Me

·
https://twitter.com/Go65Me/status/1539118480351436813 10 ч

Больше всех о блокаде Кёнигсберга кричат те, кто организовали и те кто аплодировали блокаде Мариуполя! Двуличные твари!
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21.06.2022 18:35 Ответить
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21.06.2022 18:37 Ответить
Алкашами они я так понял лугандоновцев называют….скорее бы задавить всех этих гнойных *********!!!
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21.06.2022 18:39 Ответить
Одне непорозуміння). Щиро бажаю, як мінімум потрапити у полон і працювати років так с 20 на відновлення всього того, що вони зруйнували. А так насправді ніякого жалю, тіки ненависть!!!!!!!
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21.06.2022 18:39 Ответить
Чего так матов мало в разговоре?
Смешные кацапы, залезли в чужую страну убивать мирняк и оккупировать города и теперь удивляются, что им умирать теперь придется...
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21.06.2022 18:49 Ответить
потому что один преподаватель русской словесности, а второй филолог из Барнаульского университета.
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21.06.2022 19:58 Ответить
Вестник Стабильности #StandWithUkraine

@stabilnosti

·
https://twitter.com/stabilnosti/status/1539269067638464513 26 мин

Эти дебилы что, Чебурашку ***** собрались, в своём "эротическом" триллере?!?

Да ***** же ж!!!

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21.06.2022 18:56 Ответить
Мардва лять. ПС. У мардовских скасках укумаренный ивашка даже балотную ватрушку трахает.
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21.06.2022 19:00 Ответить
У всіх народів всі казки виключно про це. Те, що ми читали в дитинстві - літературні обробки для дітей.
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21.06.2022 22:47 Ответить
У этого зверька такие глаза, как будто сзади крокодил пристроился!
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22.06.2022 11:55 Ответить
Почему оккупанты так беспокоятся? А потому, шо наш Арестович сказал: В Донецкой области российская армия физически закончится. Вот почему!
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21.06.2022 18:58 Ответить
Арестович-это сила.
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21.06.2022 19:19 Ответить
Оркестрович
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21.06.2022 22:29 Ответить
Поки одні окупанти розмовляють про оточення з усіх фронтів, інші окупанти захопили Тошківку...
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21.06.2022 19:30 Ответить
 
 