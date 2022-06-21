Оккупанты нервничают из-за угрозы окружения: "Скоро в кольцо нас возьмут, со всех сторон обходят", - перехват ГУР. АУДИО

Рашисты боятся окружения со стороны ВСУ и недовольны качеством тыловых подразделений.

Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР, передает Цензор.НЕТ.

Двое рашистов в перехваченном разговоре обсуждают текущее положение на линии фронта. Один из собеседников пытается выяснить, собираются ли их менять на передовой и рассказывает, что боится окружения со стороны ВСУ: "По ощущениям скоро в кольцо нас возьмут. Со всех фронтов обходят. Мы двигаемся вперед, а нас сбоку обходят. И восток, и запад. Все в одном месте собрались".

На вопрос, кто сзади остался из рашистов, отвечает: "Силовики, алкаши. Хорошего ничего нет".

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