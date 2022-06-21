Оккупанты нервничают из-за угрозы окружения: "Скоро в кольцо нас возьмут, со всех сторон обходят", - перехват ГУР. АУДИО
Рашисты боятся окружения со стороны ВСУ и недовольны качеством тыловых подразделений.
Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР, передает Цензор.НЕТ.
Двое рашистов в перехваченном разговоре обсуждают текущее положение на линии фронта. Один из собеседников пытается выяснить, собираются ли их менять на передовой и рассказывает, что боится окружения со стороны ВСУ: "По ощущениям скоро в кольцо нас возьмут. Со всех фронтов обходят. Мы двигаемся вперед, а нас сбоку обходят. И восток, и запад. Все в одном месте собрались".
На вопрос, кто сзади остался из рашистов, отвечает: "Силовики, алкаши. Хорошего ничего нет".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты жалуются на неработающую технику: "Везде хлам! Или едет и не стреляет, или стреляет, но не едет", - перехват ГУР. АУДИО
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дoвбoйoбiвекспертів. Ще їх на марафон запросіть до фейгіна та аристовіча.
@Go65Me
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https://twitter.com/Go65Me/status/1539118480351436813 10 ч
Больше всех о блокаде Кёнигсберга кричат те, кто организовали и те кто аплодировали блокаде Мариуполя! Двуличные твари!
Смешные кацапы, залезли в чужую страну убивать мирняк и оккупировать города и теперь удивляются, что им умирать теперь придется...
@stabilnosti
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https://twitter.com/stabilnosti/status/1539269067638464513 26 мин
Эти дебилы что, Чебурашку ***** собрались, в своём "эротическом" триллере?!?
Да ***** же ж!!!