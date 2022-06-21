Генпрокурор США Гарланд прибыл в Украину для обсуждения с Венедиктовой военных преступлений

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд во вторник, 21 июня, прибыл в Украину, чтобы встретиться с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой для обсуждения военных преступлений в связи с российским вторжением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В ходе необъявленной поездки генеральный прокурор Меррик Гарланд посетил Украину и подтвердил приверженность США помощи в выявлении, задержании и судебном преследовании лиц, причастных к военным преступлениям и зверствам", - написал представитель Министерства юстиции США в Twitter, опубликовав видео встречи Гарланда со СМИ.

Генпрокурор США подчеркнул, что преступникам не удастся скрыться.

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"Я здесь, чтобы выразить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами народа Украины в разгар неспровоцированного и несправедливого российского вторжения… Соединенные Штаты посылают безошибочный сигнал. Спрятаться негде. Мы и наши партнеры будем использовать все доступные способы, чтобы убедиться, что те, кто несет ответственность за эти злодеяния, привлечены к ответственности", - сказал Гарланд журналистам.