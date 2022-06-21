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Новости
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Генпрокурор США Гарланд прибыл в Украину для обсуждения с Венедиктовой военных преступлений

венедіктова,генпрокурор,гарланд

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд во вторник, 21 июня, прибыл в Украину, чтобы встретиться с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой для обсуждения военных преступлений в связи с российским вторжением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В ходе необъявленной поездки генеральный прокурор Меррик Гарланд посетил Украину и подтвердил приверженность США помощи в выявлении, задержании и судебном преследовании лиц, причастных к военным преступлениям и зверствам", - написал представитель Министерства юстиции США в Twitter, опубликовав видео встречи Гарланда со СМИ.

Генпрокурор США подчеркнул, что преступникам не удастся скрыться.

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"Я здесь, чтобы выразить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами народа Украины в разгар неспровоцированного и несправедливого российского вторжения… Соединенные Штаты посылают безошибочный сигнал. Спрятаться негде. Мы и наши партнеры будем использовать все доступные способы, чтобы убедиться, что те, кто несет ответственность за эти злодеяния, привлечены к ответственности", - сказал Гарланд журналистам.

Автор: 

США (26439) Венедиктова Ирина (726) военные преступления (1427) Генпрокурор (23)


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Топ комментарии
+12
БенЯдіктова, віддай Америці бабломойського, щоб людина два рази не їздила.
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21.06.2022 19:06
+9
Вот нехай Гарланд у Бенядиктовой заодно спросит за историю с клистронами. Это по поводу военных злочинов.
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21.06.2022 19:04
+6
Чонгар, мосты, клистроны, Гром 2, Стугны, Корсары, Нептуны, Асфальт....
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21.06.2022 19:25
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WarMonitor

@WarMonitor3

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https://twitter.com/WarMonitor3/status/1538581205024751618 19 июн.

Ex SAS guys operating in Severodonetsk are awesome
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21.06.2022 18:49 Ответить
Сподіваюся, він буде мати дуууже гарний секс з мізками бєнядіктової! Дуже-дуже гарний!)))
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21.06.2022 18:53 Ответить
****** только зрадоботы вроде тебя
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21.06.2022 19:05 Ответить
Вот нехай Гарланд у Бенядиктовой заодно спросит за историю с клистронами. Это по поводу военных злочинов.
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21.06.2022 19:04 Ответить
Все больше профильных специалистов из США и Великобритании приезжает к своим "коллегам" из власти Украины. Я так понимаю курируют на месте ибо наши не справляются или не хотят.
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21.06.2022 19:06 Ответить
БенЯдіктова, віддай Америці бабломойського, щоб людина два рази не їздила.
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21.06.2022 19:06 Ответить
Беня напрягся.
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21.06.2022 19:11 Ответить
Чонгар, мосты, клистроны, Гром 2, Стугны, Корсары, Нептуны, Асфальт....
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21.06.2022 19:25 Ответить
А Коломйского , в качестве сувенира на память, он не мог бы прихватить?
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21.06.2022 20:38 Ответить
Тепер головне, щоб не заарештував Венедіктову за невоєнні злочини!
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21.06.2022 21:13 Ответить
 
 