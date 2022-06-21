Враг захватил Подлесное и Мирную Долину в Луганской области, имеет частичный успех в районе Горного, - Генштаб ВСУ
Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 21.06.2022.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Продолжаются 118 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях существенные изменения в деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь не зафиксированы. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории этой страны.
На Северском направлении противник продолжает инженерное оборудование пограничных районов и минирование местности. Обстрелял из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье, Юнаковка Сумской области и Гремяч Черниговской области.
В Харьковском направлении противник вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Русская Лозовая, Черкасская Лозовая и Питомник. Артиллерийские обстрелы фиксировались вблизи Харькова, Победы, Верхнего Салтова, Старого Салтова, Чепиля, Рубежного и Старой Гнилицы. Кроме того, РСЗО применено по районам населенных пунктов Коробочкино, Мосьпаново и Кутузовка.
В Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций, ведет оборону. Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, Большая Камышеваха, Грушеваха, Долина, Петровское, Завгородное, Протопоповка, Пришиб, Карнауховка, Вернополье, Красное, Долгенькое и Краснополье. Оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Дибровного.
На Донецком направлении противник перегруппировался с целью усиления дальнейших действий на Бахмутском направлении. Кроме того, выявлено формирование сводных подразделений. Так, в связи с существенными потерями отмечено переформирование двух батальонных тактических групп из состава потерявших боеспособность подразделений 5-й общевойсковой армии в одну сводную БТГр. Также, по имеющимся данным, противник вывел на восстановление боеспособности подразделения 1-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса.
На Краматорском направлении враг активных действий не вел, обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Донецк, Стародубовка, Николаевка и Пришиб.
На Северодонецком направлении продолжаются боевые действия в городе Северодонецк. Враг оказывал огненное влияние из танков и артиллерии недалеко от Северодонецка, Лисичанска, Воронового, Мирной Долины и Горного. Вражескую попытку разведки боем в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино украинские воины грамотно отразили. Противник отошел.
Оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются. В направлении Тошковка – Подлесное враг завладел населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, закрепляется на занятых рубежах. Также имеет частичный успех в районе населенного пункта Горное. Штурм по направлению к Высокому украинские воины успешно отбили.
На Бахмутском направлении враг обстрелял районы Берестового и Камышевахи. Вел наступление в направлении Александрополья – Камышеваха. Успеха не было, отошел.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. Обстрелял территории вблизи Красногоровки, Острого, Новоандреевки, Гуляйпольского
и Новоселки.
На Южнобужском направлении враг с целью истощения личного состава и разрушения фортификационных сооружений оказывал огневое влияние по позициям наших войск и вел воздушную разведку БПЛА.
Верим в Вооруженные Силы Украины! Доверяем только официальным источникам и продолжаем тотальное сопротивление! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.
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наші здали
наші відійшли
наші покинули
ворог заняв
ворог захопив
ворог вдерся ..
автор статті сам вирішує як написати щоб коли піпл побачив то які алгоритми виробить їх мозок
Другая методика не подходит для противодействия ударным кулакам,которыми сейчас пользуется РФ.
Если тупо сидеть на статичной позиции-будут только громадные потери от вала снарядов и ракет
Уже и так сейчас стало понятно,что они никуда уже особо не торопятся,снося первично все артподготовкой в стиле первой мировой войны (работа по квадратам)-при которой особой выучки артиллеристов не нужно-набираешь первых попавшихся мобиков,ставишь более менее обученного наводчика,командира орудия и оператора Дронов.
При такой схеме РФ может воевать чуть ли не вечно
Единственная проблема обученный состав в армию.Но при таких действиях его хватит надолго.
По советским правилам запасы рассчитывались на 10 миллионную полноценную армию (а не нынешние огрызки из бтг и бригад) на полгода интенсивных,беспрерывных военных действий.
Отсюда и количество боеприпасов-к примеру на каждый град было изготовлено по 40 комплектов,примерно такое же количество на ДР.рсзо.На каждую ствольную артиллерию -по 2 комплекта ресурса ствола.(у д-20 и д-30 ресурс не менее 10 тыс.выстрелов).
Склады в РФ почти не взрывались,в отличие от наших (у нас в Калиновке сгорело от 300 до 500 тыс 152 мм снарядов).
Вот и считайте сколько они могут воевать низкотехнологичным оружием,особенно на небольших направлениях,даже если процентов 20 снарядов не взорвется из-за дряхлости детонаторов.
Для противодействия нужна большая помощь западного блока,особенно в ударных дронах,ствольной артиллерии и РСЗО.
И 4 химарса не могут сделать противовеса кацапским смерчам,тем более у них их много переделанных по типу химарсов
Битва при Канах
під час Першої північної війни
кацапи нічого не вигадували
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Друга Пунічна війна (218-201 до н.е.). Пуни, - так римляни називали карфагенян.
Певне, що маневр українських військ, в результаті чого ворог мав частковий успіх з перспективою створення невеличкого казанка в районі Гірське-Золоте, мав на меті уникнення суттєвих втрат особового складу.
А потім ще й в Тошківці їм писти вломити...
Тобто все залежить від майстерності, бажання, оперативності прийняття і виконання рішень, але, як відомо, немає нічого ідеального.