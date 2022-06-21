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Новости Война
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Враг захватил Подлесное и Мирную Долину в Луганской области, имеет частичный успех в районе Горного, - Генштаб ВСУ

генштаб

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 21.06.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 118 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях существенные изменения в деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь не зафиксированы. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении противник продолжает инженерное оборудование пограничных районов и минирование местности. Обстрелял из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье, Юнаковка Сумской области и Гремяч Черниговской области.

В Харьковском направлении противник вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Русская Лозовая, Черкасская Лозовая и Питомник. Артиллерийские обстрелы фиксировались вблизи Харькова, Победы, Верхнего Салтова, Старого Салтова, Чепиля, Рубежного и Старой Гнилицы. Кроме того, РСЗО применено по районам населенных пунктов Коробочкино, Мосьпаново и Кутузовка.

В Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций, ведет оборону. Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, Большая Камышеваха, Грушеваха, Долина, Петровское, Завгородное, Протопоповка, Пришиб, Карнауховка, Вернополье, Красное, Долгенькое и Краснополье. Оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Дибровного.

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На Донецком направлении противник перегруппировался с целью усиления дальнейших действий на Бахмутском направлении. Кроме того, выявлено формирование сводных подразделений. Так, в связи с существенными потерями отмечено переформирование двух батальонных тактических групп из состава потерявших боеспособность подразделений 5-й общевойсковой армии в одну сводную БТГр. Также, по имеющимся данным, противник вывел на восстановление боеспособности подразделения 1-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел, обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Донецк, Стародубовка, Николаевка и Пришиб.

На Северодонецком направлении продолжаются боевые действия в городе Северодонецк. Враг оказывал огненное влияние из танков и артиллерии недалеко от Северодонецка, Лисичанска, Воронового, Мирной Долины и Горного. Вражескую попытку разведки боем в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино украинские воины грамотно отразили. Противник отошел.

Оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются. В направлении Тошковка – Подлесное враг завладел населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, закрепляется на занятых рубежах. Также имеет частичный успех в районе населенного пункта Горное. Штурм по направлению к Высокому украинские воины успешно отбили.

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На Бахмутском направлении враг обстрелял районы Берестового и Камышевахи. Вел наступление в направлении Александрополья – Камышеваха. Успеха не было, отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. Обстрелял территории вблизи Красногоровки, Острого, Новоандреевки, Гуляйпольского
и Новоселки.

На Южнобужском направлении враг с целью истощения личного состава и разрушения фортификационных сооружений оказывал огневое влияние по позициям наших войск и вел воздушную разведку БПЛА.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Доверяем только официальным источникам и продолжаем тотальное сопротивление! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.

Генштаб ВС (6202) Донбасс (26955) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+59
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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21.06.2022 18:56
+12
Без тебя разберутся.
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21.06.2022 19:07
+12
Это война. У Украины за войну не было ни одного настоящего поражения и вероятно уже не будет. Именно в войне. Так что истерики по любому поводу выглядят невероятно жалко и попахивают открытым троллингом.
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21.06.2022 19:27
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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21.06.2022 18:56 Ответить
можна інформацію подати так :
наші здали
наші відійшли
наші покинули
ворог заняв
ворог захопив
ворог вдерся ..

автор статті сам вирішує як написати щоб коли піпл побачив то які алгоритми виробить їх мозок
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21.06.2022 19:37 Ответить
Любимая русская стратегия - котел.
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21.06.2022 19:08 Ответить
Немецкая имела маневренные танки. Россия нет. Так что вся эта доктрина котлов чисто механистичная, а не соответствует тем инструментам которые есть у России. Впрочем зачем я рассказываю. Тут с марта месяца носятся с этими котлами.
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21.06.2022 19:25 Ответить
Мариуполь взяли в осаду. Это не котел. Доктрина котлов связана я написал с чем.
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21.06.2022 19:28 Ответить
Нет. Просто потому что там с одной стороны море, с другой Россия, а с третьей была сдача. А потом было преимущество в живой силе в разы и авиация. Короче, это какой-то антикотел, где ты меньшими силами можешь окружить большие за счет маневренности.
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21.06.2022 19:33 Ответить
Да, записывай что угодно. Осады шли с древности. Вспомни Трою. Вот была осада Мариуполя. Вот и всё. Так что не надо свою доктрину котлов перекидывать на осаду.
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21.06.2022 19:36 Ответить
Лучше в военкомат запишитесь.
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21.06.2022 19:38 Ответить
Немцы боролись с подобной тактикой ,как у кацапстана методом подрезки флангов моторизованными соединениями.
Другая методика не подходит для противодействия ударным кулакам,которыми сейчас пользуется РФ.
Если тупо сидеть на статичной позиции-будут только громадные потери от вала снарядов и ракет
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21.06.2022 19:37 Ответить
У России просто страшные потери в пехоте. Как раз из-за тактики которую выбрала Украина. Если бы она играла в игры с Россией вместо того чтобы истощать её силы, то давно бы проиграла.
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21.06.2022 19:39 Ответить
"страшные потери" для кого , Для рашки ? да ей пох.
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21.06.2022 20:09 Ответить
Я думаю реально сейчас потери 1 к 1,несмотря на то что наступают орки.
Уже и так сейчас стало понятно,что они никуда уже особо не торопятся,снося первично все артподготовкой в стиле первой мировой войны (работа по квадратам)-при которой особой выучки артиллеристов не нужно-набираешь первых попавшихся мобиков,ставишь более менее обученного наводчика,командира орудия и оператора Дронов.
При такой схеме РФ может воевать чуть ли не вечно
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21.06.2022 22:28 Ответить
в военное училище сходи. Вечных двигателей не бывает, заодно термин "оперативная пауза" будешь знать
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21.06.2022 23:15 Ответить
Это вся та же мантра про могучую Россию. Правда в том что у них нет ресурсов наступать даже как в начале мая. Вот и весь ответ.
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22.06.2022 05:54 Ответить
Мобилизационный ресурс РФ больше нашего в 4 раза,по боеприпасам и РСЗО и ствольной артиллерии можно и не говорить,плюс производство низкотехнологичных ракет и снарядов есть и санкциями его не прибьют.
Единственная проблема обученный состав в армию.Но при таких действиях его хватит надолго.
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22.06.2022 08:06 Ответить
В теории да. В реальности они тут стреляют тем что накопили за эти восемь лет и это у них уже кончается. Дальше наступает паритет, который зависит от логистики и плечо у России попросту дальше. И это никак не изменить. Какая разница что у тебя где-то за Уралом есть припасы, если их нет прямо здесь и сейчас?
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22.06.2022 09:03 Ответить
"уже кончается" - ну это уже мем.
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22.06.2022 09:25 Ответить
Так что ты скажешь на тот факт, что они сейчас щедро используют всё что копили тут годами?
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22.06.2022 09:56 Ответить
Они стреляют запасами СССР.
По советским правилам запасы рассчитывались на 10 миллионную полноценную армию (а не нынешние огрызки из бтг и бригад) на полгода интенсивных,беспрерывных военных действий.
Отсюда и количество боеприпасов-к примеру на каждый град было изготовлено по 40 комплектов,примерно такое же количество на ДР.рсзо.На каждую ствольную артиллерию -по 2 комплекта ресурса ствола.(у д-20 и д-30 ресурс не менее 10 тыс.выстрелов).
Склады в РФ почти не взрывались,в отличие от наших (у нас в Калиновке сгорело от 300 до 500 тыс 152 мм снарядов).
Вот и считайте сколько они могут воевать низкотехнологичным оружием,особенно на небольших направлениях,даже если процентов 20 снарядов не взорвется из-за дряхлости детонаторов.
Для противодействия нужна большая помощь западного блока,особенно в ударных дронах,ствольной артиллерии и РСЗО.
И 4 химарса не могут сделать противовеса кацапским смерчам,тем более у них их много переделанных по типу химарсов
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22.06.2022 15:27 Ответить
Лише поки не почнуть знищувати артилерійські позиції, дронами камікадзе до прикладу, якщо артою не виходить
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22.06.2022 00:59 Ответить
Ну пусть не торопятся как бы. Я только за.
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22.06.2022 05:53 Ответить
В окопах розстрілюють з артилерії як зайців. Плануєш програти - лізь по окопам
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22.06.2022 00:55 Ответить
Перший найвідоміший котьол -
Битва при Канах

під час Першої північної війни


кацапи нічого не вигадували
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21.06.2022 20:04 Ответить
під час Першої північної війни
********
Друга Пунічна війна (218-201 до н.е.). Пуни, - так римляни називали карфагенян.

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21.06.2022 20:28 Ответить
мыться надо и кокошник регулярно менять - Лермонтов же ещё вам писал
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21.06.2022 19:12 Ответить
Без тебя разберутся.
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21.06.2022 19:07 Ответить
Куди відходити , яким шляхом?Врубівка й Комишувахи окуповані раніше.
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21.06.2022 22:14 Ответить
Это война. У Украины за войну не было ни одного настоящего поражения и вероятно уже не будет. Именно в войне. Так что истерики по любому поводу выглядят невероятно жалко и попахивают открытым троллингом.
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21.06.2022 19:27 Ответить
Ну пусть русские так считают. Я как бы не против.
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21.06.2022 19:52 Ответить
Вообще за эти месяцы у меня к русскому бахвальству выработалось какое-то равнодушие. Это раньше я там заядло спорил, что это не так, а теперь как-то всё равно. Считаешь, что это великие победы русских витязей? Ради бога. Можешь радоваться. Это как бы ничего не изменит в итоге.
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21.06.2022 19:53 Ответить
Согласен, территория это временно, главное люди, наши защитники. Методом инертных маневров, валить этих тварей как можно больше. Однажды, и я думаю уже скоро у них треснет хребет. Вот тогда...
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21.06.2022 20:41 Ответить
Здача півдня, криму, ордло хіба не поразки?
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22.06.2022 01:01 Ответить
Вот так незаметно появилось "Краматорское направление" ... А почему не "Славянское направление"? Такое впечатление, что Славянск уже приговорили.
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21.06.2022 19:19 Ответить
Так розумію що Слов'янськ то вода для всього Донбасу,не можна його "приговорити".
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21.06.2022 19:31 Ответить
Тобі доповіли?
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21.06.2022 19:59 Ответить
Не відповідайте ботам. Зразу в спам. На цензорі зара половина "непонятних личностєй" з датою регістрації в пару неділь
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21.06.2022 21:20 Ответить
Просування супротивника на лінії Попасна-Лісичанськ спричинене його перевагою у ствольній і реактивній артилерії, хоч за останні дні і вдалось вибити з десяток ворожих складів з боєзапасами. При цьому, на відкритій місцевості найбільш небезпечним для нашої піхоти є застосування рашистами важких вогнеметних систем ТОС-1 і ТОС-1А на відстані до 5 км, які залпами ціляють термобаричними зарядами, що при перших підривах створюють хмари вибухової суміші, а при других від хвостовиків - об'ємні вибухи з температурою біля 1000 градусів та тиском, від якого важко вціліти, якщо не перебуваєш в танку.
Певне, що маневр українських військ, в результаті чого ворог мав частковий успіх з перспективою створення невеличкого казанка в районі Гірське-Золоте, мав на меті уникнення суттєвих втрат особового складу.
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21.06.2022 19:59 Ответить
Очевидно, що йде війна озброєння, чиє краще та ефективніше, те й перемагає. От тільки цікаво, невже рашистське озброєння краще від західного? Чому його не знищують?
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22.06.2022 01:07 Ответить
Йоу.... та яка ж слушна можливість зараз атакувати з Білої Гори назустріч до Гірського по трасі Р-66, та відсікти орків в Мирній Долині та Підлісному і викосити їх шо будяки в полі!
А потім ще й в Тошківці їм писти вломити...
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21.06.2022 20:07 Ответить
я вот реально не понимаю как орки могут окружить наши войска в районе Северодонецка если там им в спину сразу могут шарахнуть украинские гаубицы и химарсы стоящие возле Бахмута или Славянска и будет получен эффект молота и наковальни. Для того чтоб реально чего-то достичь им нужно свою группировку наращивать во много раз на всех направлениях, но наши как я понимаю тоже должны контролировать эту ситуацию
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21.06.2022 20:30 Ответить
Кому надо, тот всё понимает, тебя неверно информируют или ты отказываешься признавать реальность.
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21.06.2022 21:24 Ответить
На Бахмут жмут серьезно со стороны авдеевки,после того как рухнула оборона Попасной,пришлось оставить светлодарскую дугу-вот оттуда и давят на бахмут
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21.06.2022 22:32 Ответить
На жаль військові воюють по командах згори, кажуть стріляти з хаймарсів - стріляють, якщо ні, то стоять, кажуть заходити в тил ворогу - йдуть, і т.д.

Тобто все залежить від майстерності, бажання, оперативності прийняття і виконання рішень, але, як відомо, немає нічого ідеального.
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22.06.2022 01:12 Ответить
Верховный с промовами выступал уже ? Почему нормально не командует? Военкомат прогулял? Почему тишина в эфире? 22 июня. Завтра война в его голове начинается
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21.06.2022 22:16 Ответить
 
 