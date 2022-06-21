Роспропаганда распространяет новый фейк, якобы Украина рассчитывается за оружие музейными экспонатами
Российские пропагандисты распространяют новый фейк: якобы президент Украины Владимир Зеленский за поставленное в страну оружие "рассчитывается с Западом экспонатами музеев", но именно захватчики грабят и уничтожают украинские музеи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественная организация "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ).
Как отметили в организации, у российской пропаганды есть несколько тактик. Одна из них: это обвинять Украину и ее партнеров в том, что делают сами оккупанты. В часности, РФ вывозит и продает украинское зерно, а в месседжах пропагандистов звучит, что это "Украина рассчитывается зерном с Западом". И такие примеры есть во многих областях.
Вот свежий фейк: "Зеленский расплачивается за оружие с Западом украинскими музейными экспонатами. Как оказалось, еще в начале этого года в Харькове, Николаеве, Днепропетровске и других городах значительная часть экспонатов была подготовлена к "эвакуации". Этот фейковый месседж иллюстрируется фотографией картины, которую выносят из музея.
На самом же деле этот кадр взят из репортажа о защите музейных экспонатов от российских обстрелов. Ведь именно российские оккупанты обстреливают украинские города и уничтожают украинские музеи. А из некоторых еще и вывозят экспонаты, как произошло с картинами Архипа Куинджи в Мариуполе.
В организации напомнили, что в ночь на 7 мая российские оккупанты уничтожили культурный памятник – Национальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка.
Также российские бомбардировки уже повредили около 25 работ украинской народной художницы Марии Примаченко, хранившихся в Иванковском музее в Киеве. Пикассо назвал ее "художественным чудом". Еще 25 тысяч произведений искусства были повреждены от влияния снега и дождя, когда еще одна ракета ударила возле Харьковского художественного музея.
Украинцы и другие люди по всему миру мобилизовались, чтобы предотвратить дальнейший ущерб. Игорь Кожан, генеральный директор одного из крупнейших музеев Украины, Национального музея имени Андрея Шептицкого во Львове, в марте сообщил Associated Press, что ему ежедневно звонят из других европейских культурных учереждений с предложением помочь, поскольку он и его сотрудники работают на сохранение произведений музея. Его сотрудники целыми днями собирали произведения искусства в бокс на хранение.
"И пока одни люди пытаются сохранить экспонаты, российские оккупанты обстреливают памятники архитектуры, уничтожают музеи и придумывают фейки", - подытожили в Харьковском антикоррупционном центре.
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хай ці суки за газ, що вони викачали з вишок бойка розрахуються, а потім розтуляють те, що замінює їм рота
нація довбаних мародерів та гвалтівників
Чому кацапи пограбували наші музеї - тому що через відсутність озброєння ми їм дозволили це зробити ((
Висновок - ми розплачуємося за зброю якої не мали музейними експонатами ((
Напівправда гірше самої страшної брехні ((
P.S. Мораль - до поки не матимете вдосталь зброї і ситої армії - нічого дороги будувати , бо той хто не хоче годувати власну армію - годуватиме ворожу і даруватиме їй не тільки музейні експонати .....
Легені - 160 тисяч євро
Нирка - 250 тисяч євро
Кістковий мозок - 20 тисяч євро/грам
Печінка - 350 тисяч євро.
Скоро на авіаносець назбираємо!
Морально - згоден !
Але відноситься до заборонених методів ведення війни ...
Та , москалі ними нехтують !
Ти хочеш бути подібним до них ?
Все одно переможемо !
Це наша земля і правда за нами !
Усе буде Україна !!!
Ярмо-арка на череди.