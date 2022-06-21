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Роспропаганда распространяет новый фейк, якобы Украина рассчитывается за оружие музейными экспонатами

фейк

Российские пропагандисты распространяют новый фейк: якобы президент Украины Владимир Зеленский за поставленное в страну оружие "рассчитывается с Западом экспонатами музеев", но именно захватчики грабят и уничтожают украинские музеи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественная организация "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ).

Как отметили в организации, у российской пропаганды есть несколько тактик. Одна из них: это обвинять Украину и ее партнеров в том, что делают сами оккупанты. В часности, РФ вывозит и продает украинское зерно, а в месседжах пропагандистов звучит, что это "Украина рассчитывается зерном с Западом". И такие примеры есть во многих областях.

Вот свежий фейк: "Зеленский расплачивается за оружие с Западом украинскими музейными экспонатами. Как оказалось, еще в начале этого года в Харькове, Николаеве, Днепропетровске и других городах значительная часть экспонатов была подготовлена ​​к "эвакуации". Этот фейковый месседж иллюстрируется фотографией картины, которую выносят из музея.

Роспропаганда распространяет новый фейк, якобы Украина рассчитывается за оружие музейными экспонатами 01

На самом же деле этот кадр взят из репортажа о защите музейных экспонатов от российских обстрелов. Ведь именно российские оккупанты обстреливают украинские города и уничтожают украинские музеи. А из некоторых еще и вывозят экспонаты, как произошло с картинами Архипа Куинджи в Мариуполе.

В организации напомнили, что в ночь на 7 мая российские оккупанты уничтожили культурный памятник – Национальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка.

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Также российские бомбардировки уже повредили около 25 работ украинской народной художницы Марии Примаченко, хранившихся в Иванковском музее в Киеве. Пикассо назвал ее "художественным чудом". Еще 25 тысяч произведений искусства были повреждены от влияния снега и дождя, когда еще одна ракета ударила возле Харьковского художественного музея.

Украинцы и другие люди по всему миру мобилизовались, чтобы предотвратить дальнейший ущерб. Игорь Кожан, генеральный директор одного из крупнейших музеев Украины, Национального музея имени Андрея Шептицкого во Львове, в марте сообщил Associated Press, что ему ежедневно звонят из других европейских культурных учереждений с предложением помочь, поскольку он и его сотрудники работают на сохранение произведений музея. Его сотрудники целыми днями собирали произведения искусства в бокс на хранение.

"И пока одни люди пытаются сохранить экспонаты, российские оккупанты обстреливают памятники архитектуры, уничтожают музеи и придумывают фейки", - подытожили в Харьковском антикоррупционном центре.

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Автор: 

музей (722) пропаганда (3670) фейк (678)


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Топ комментарии
+9
Взагалі це цікава ідея від кацапів, тільки трішки по іншому. Треба всі наші музеї вивезти на виставки по всьому світу, нехай катаються поки війна, таким чином всі музейні експонати будуть у безпеці і зможуть заробляти гроші на ту ж саму армію.
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21.06.2022 19:52
+9
Всі їх "ідеї" це те що вони зробили, або хочуть зробити.
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21.06.2022 19:53
+6
ну якщо вважати, що за танки та важке озброєння віджате у раші циганами та тракторними військами раша грабує наші музеї то може й так.

хай ці суки за газ, що вони викачали з вишок бойка розрахуються, а потім розтуляють те, що замінює їм рота

нація довбаних мародерів та гвалтівників
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21.06.2022 19:43
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ну якщо вважати, що за танки та важке озброєння віджате у раші циганами та тракторними військами раша грабує наші музеї то може й так.

хай ці суки за газ, що вони викачали з вишок бойка розрахуються, а потім розтуляють те, що замінює їм рота

нація довбаних мародерів та гвалтівників
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21.06.2022 19:43 Ответить
Я б особисто за зброю залюбки віддала би мумію путлєра у саркофу.
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21.06.2022 20:29 Ответить
Де вони беруть ці ідеї???
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21.06.2022 19:45 Ответить
Всі їх "ідеї" це те що вони зробили, або хочуть зробити.
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21.06.2022 19:53 Ответить
В самого ***** беруть: https://fakeoff.org/zashkvar/u-arkhitektora-putina-izyali-kartiny-pikasso-sezanna-kandinskogo-i-shagala У «архитектора Путина» изъяли картины Пикассо, Сезанна, Кандинского и Шагала
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21.06.2022 20:03 Ответить
Із життя беруть , просто акценти необхідно трішки змінити . Ми дійсно музейними експонатами розраховуємося , правда тільки у тому що не за зброю , а саме за її відсутність (( І не з європейцями , а з кацапами які на окупованих територіях уже всі музеї пограбували ((
Чому кацапи пограбували наші музеї - тому що через відсутність озброєння ми їм дозволили це зробити ((
Висновок - ми розплачуємося за зброю якої не мали музейними експонатами ((
Напівправда гірше самої страшної брехні ((
P.S. Мораль - до поки не матимете вдосталь зброї і ситої армії - нічого дороги будувати , бо той хто не хоче годувати власну армію - годуватиме ворожу і даруватиме їй не тільки музейні експонати .....
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21.06.2022 21:57 Ответить
І шо? Чим хочемо, тим розраховуємося, зерном чи експонатами. То наше, не крадене. А в оркостані все крадене!
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21.06.2022 19:46 Ответить
Таки так - нам для зброї проти вас нічого не шкода
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21.06.2022 20:26 Ответить
Экспонатнах...
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21.06.2022 19:46 Ответить
Московиты в свое время с буржуями историческими ценностями и церковными реликвиями расплачивались. Это факт. А совковые дипкурьеры брюлики в дип. почте возили Это тоже факт. Потому и яйца Фаберже из коллекции Николаева Второго до сих пор по разным аукционам "гуляют"
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21.06.2022 19:48 Ответить
Кацапських свиней продаємо чорним трансплантологам.
Легені - 160 тисяч євро
Нирка - 250 тисяч євро
Кістковий мозок - 20 тисяч євро/грам
Печінка - 350 тисяч євро.
Скоро на авіаносець назбираємо!
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21.06.2022 19:49 Ответить
Дійсно такі ціни? То може разом з установкою? Бо шось дуже дорого...
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21.06.2022 20:10 Ответить
Та це задорого! Знизьте ціни, буде більше попиту а м'яса кацапського і так дофіга, буде не лише на авіаносець, а і на зграю безпілотників.
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21.06.2022 20:34 Ответить
Взагалі це цікава ідея від кацапів, тільки трішки по іншому. Треба всі наші музеї вивезти на виставки по всьому світу, нехай катаються поки війна, таким чином всі музейні експонати будуть у безпеці і зможуть заробляти гроші на ту ж саму армію.
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21.06.2022 19:52 Ответить
ідея цікава , не заперечую , а от із безпекою трішки проблема - історію колекції скіфського золота пам"ятаєте ? Вісім років у "безпеці" Нідерландів , а за її зберігання мільйони доларів сплачує Україна (( Так що можна так назароблятися що здачі давати не буде чим (( Ми у цьому не перші - деякі країни під час другої світової декому свій золотий запас передали на зберігання - так от до цього часу із зберігання забрати не можуть ((
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21.06.2022 22:01 Ответить
А з рашки нічого свого не можна повернути, якщо вона вже захапала. Ось і наші музейні цінності, що потрапили до рашки, на жаль, вже не повернути. До речі, це було основне, що треба було рятувати від війни - наші діти і наші музеї. Західні музеї ще на початку цього армагедону пропонували взяти на зберігання деякі експонати. Їм було відмовлено. Не знаю, чи продовжилась ця історія.
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21.06.2022 23:50 Ответить
Русофашисти крадуть в нашій краіні все , навіть жіночі прокладки
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21.06.2022 19:52 Ответить
Уяви що гігієнічні прокладки дозволяють вберегти ноги від вологи і таким чином попередити грибок . Так що той кацап що прокладки крав замість трусів ще не самий вальтонутий ((
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21.06.2022 22:04 Ответить
Какая печень у нации потомственных алкашей?
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21.06.2022 19:52 Ответить
Зброя і життя людей зараз важніше експонатів.
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21.06.2022 19:54 Ответить
А самі вкрали скіфське золото з музею.
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21.06.2022 20:02 Ответить
Меняем чучело Путина на дивизион систем залпового огня.
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21.06.2022 20:03 Ответить

Морально - згоден !
Але відноситься до заборонених методів ведення війни ...
Та , москалі ними нехтують !
Ти хочеш бути подібним до них ?

Все одно переможемо !
Це наша земля і правда за нами !

Усе буде Україна !!!
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21.06.2022 20:03 Ответить
Україна за зброю, отримувану від наших західних партнерів, зараз, розраховується тим, що позбавляється, нарешті, від тих облудних, хибних, примарних ілюзій, в полоні яких перебувала переважна частина українського суспільства , разом з владою, яка була обрана в 2019 р., та яка шукала "мір в глазах путіна", та "закончіла вайну в своєй галавє", щоб "пєрєстать стрєлять". Але ж ціна тих ілюзій "ЗЕ-ватної" влади виявилася аж занадто дорогою, вимірюваною зараз десятками тисяч українських життів та окупованими українськими містами та містечками...
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21.06.2022 20:03 Ответить
Сватами расплачиваемся.
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21.06.2022 20:07 Ответить
кому интересны кацапские фейки? зачем вы их сами распостраняете?
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21.06.2022 20:25 Ответить
Навіть якщо правда, то це все на даний час було б оправдано
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21.06.2022 20:31 Ответить
Рашисти виправдовують свій грабунок наших цінностей такими фейками!
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21.06.2022 20:36 Ответить
а яка їм *** разниця
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21.06.2022 21:06 Ответить
Чистісінький фейк. Насправді ж розраховуються золотом Полуботка!
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21.06.2022 21:08 Ответить
Зачем вообще вбрасывать в информпространство измышления кацапских ******? Они там сами себя морально имеют-пусть имеют. Нам это и нах не надо.
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21.06.2022 21:09 Ответить
Краще розраховуватись музейними експонатами ніж життям.
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21.06.2022 21:36 Ответить
Та якби й так було це цілком виправдано як на мене. Коли йде мова про виживання нації в хід пускати доречно будь які матеріальні цінності що є. Ніякі історичні експонати не вартують людського життя.
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21.06.2022 22:49 Ответить
Украина платит памятниками дружбе с Россией.
Ярмо-арка на череди.
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21.06.2022 23:46 Ответить
Рабсияне берегите мумию членина, а то биндеровцы спиз.ят и поменяют у вас на ядерную бимбу.
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21.06.2022 23:47 Ответить
 
 