США создали группу для расследования военных преступлений в Украине: ее возглавил охотник за нацистами Розенбаум

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд, также являющийся главой Минюста, объявил о создании группы по расследованию военных преступлений во время визита в Украину во вторник.

Об этом сообщает CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Группа будет работать над выявлением и привлечением к ответственности всех, кто совершил военные преступления в Украине.

Группу, по словам Гарланда, возглавит самый известный в Минюсте США охотник за нацистами Эли Розенбаум, и она будет состоять из экспертов по расследованиям, связанным с нарушениями прав человека и военными преступлениями.

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Розенбаум 36 лет работает в Минюсте США и ранее занимал должность директора по стратегии и политике в области обеспечения соблюдения прав человека. Он помог министерству в более чем 100 случаях лишить гражданства обвиняемых нацистов или депортировать их.

Гарланд также сообщил, что Министерство юстиции США направит трех прокуроров для консультирования Украины, а также стран Европы и Ближнего Востока в борьбе с попытками России уклониться от глобальных санкций.