США создали группу для расследования военных преступлений в Украине: ее возглавил охотник за нацистами Розенбаум
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд, также являющийся главой Минюста, объявил о создании группы по расследованию военных преступлений во время визита в Украину во вторник.
Об этом сообщает CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Группа будет работать над выявлением и привлечением к ответственности всех, кто совершил военные преступления в Украине.
Группу, по словам Гарланда, возглавит самый известный в Минюсте США охотник за нацистами Эли Розенбаум, и она будет состоять из экспертов по расследованиям, связанным с нарушениями прав человека и военными преступлениями.
Розенбаум 36 лет работает в Минюсте США и ранее занимал должность директора по стратегии и политике в области обеспечения соблюдения прав человека. Он помог министерству в более чем 100 случаях лишить гражданства обвиняемых нацистов или депортировать их.
Гарланд также сообщил, что Министерство юстиции США направит трех прокуроров для консультирования Украины, а также стран Европы и Ближнего Востока в борьбе с попытками России уклониться от глобальных санкций.
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А \"ихтамнеты\" в черных пакетах
едут на родину в землю компостом залечь...
Вышло неловко с \"командировкой\"
или с путевкой, да чё там, всем похер уже...
когда в набат ударила отчизна:
мочи жыдов, пиндосов и фашистов..
все думали ,что лучше нет работы -
чем бить трусливых укров с пулемета,
а после, хоть в говно - всё на халяву,
кресты на грудь, по всем каналам слава...
и вот.. везем на родину героев,
которых там на пустыре зароют...
Которых там на пустыре зароют...
Недолугий підліток чи історію зовсім не знаєш але з вЯлікім запалом бовкаєш дурниці?
Не чуло про суто єврейські партизанскі загони в Західній Європі під час ДСВ?
А про те, як ще в 1945 євреї знищували СС-івців навіть в таборах для військово полонених союзників, а про Візенталя, про те, як ловили нациків по всьому світу, а про те, як у 1960 відловили Ейхмана в Аргентині та вивезли його в Ізраіль, де судили, теж не чуло?
Доречі, ніколи не намагався без зброї чинити опір більшій кількості озброїних?
Раніше ходив такий короткий відомий усім анекдот - "Єврей - грузчик" ( ). "Єврейські партизанські загони" - це новий анекдот? Дивіться, бо з плином часу ви так дофантазуєтесь до "Єврейських армій і фронтів"...
У вас є претензії до нещасних, беззбройних людей, дезорганізованих, покинутих усіма і всюди, яких з одного боку ненавиділи, шукали та вбивали нацисти, а з іншого боку ненавиділо, шукало та вбивало місцеве населення. І ви їм закидаєте про те, що не було опору. Так я вам скажу, опір все ж таки був, і, наприклад, повстання варшавського гетто німці придушували танками.
Але, взагалі-то, Орест Крук, у ваших міркуваннях є сильна логічна помилка. Ви рівняєте найкращу на той час армію миру та беззбройне громадянське населення. А порівнювати треба не їх, а порівнювати треба армію з армією. Ті самі люди, але вже зі зброєю в руках, за 70 років не програли жодної війни і не поступилися жодним метром своєї території ворогові.
На відміну від деяких...
І . врешті, я не тягнув вас за язика - висказали , що вас ненавиділи нацисти і місцеве населення. Не могли бисьте спробувати проаналізувати - за що?
Від українського народу та й усього нормального Світу !
Чекаймо ...
Дуже вдалу картинку бачив, де український ГУР(символ сова) рве на шматки російський ГРУ(символ кажан).
Кажану проти сови нема чого робити.
- Штирлиц, Вы еврей!
- Нет! Я русский!
- Вот Вы и попались Штирлиц!