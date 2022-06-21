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Новости Война
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Российскому военному, который пытал раненого гражданского на Черниговщине, сообщено о подозрении, - прокуратура

Установлен военнослужащий вооруженных сил РФ, который во время оккупации пытал раненого гражданского в Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Российскому военному, который пытал раненого гражданского на Черниговщине, сообщено о подозрении, - прокуратура 01

По данным следствия, военнослужащий воинской части №14330 вооруженных сил РФ во время оккупации села Тереховка в период с 13 по 17 марта удерживал раненого гражданского в неотапливаемом холодном помещении магазина.

"Подозреваемый держал потерпевшего связанным, с одетым на голове мешком. Не давал ему еды, воды и возможности справлять свои природные потребности. Также он его истязал, наступая мужчине на суставы ног, стрелял в непосредственной близости к голове, что причинило потерпевшему физическую боль и моральные страдания", - говорится в сообщении.

Прокуроры Черниговской окружной прокуратуры заочно сообщили оккупанту о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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армия РФ (19079) Черниговщина (1485) военные преступления (1427) Офис Генпрокурора (2460)


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Топ комментарии
+10
чого рило замалювали?
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21.06.2022 20:40
+6
Що йому від цієї підозри ні холодно ні жарко, треба не заочно а очно "висловити йому подяку", да так щоб іншим не повадно було.
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21.06.2022 20:39
+4
Тому що сволота! Або напідпитку. або обкурене. та й *хочєтся крутим почуствовать* А ваш сарказм не дуже доречний.
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21.06.2022 21:03
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**** zabitj do polusmerti ta vykinutj na peredovuju......
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21.06.2022 20:29 Ответить
Наказати відповідними мірами - поранити, а далі за переліком. Потім розстріляти.
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21.06.2022 20:38 Ответить
Що йому від цієї підозри ні холодно ні жарко, треба не заочно а очно "висловити йому подяку", да так щоб іншим не повадно було.
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21.06.2022 20:39 Ответить
чого рило замалювали?
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21.06.2022 20:40 Ответить
Интересно, а зачем рядовому держать кого-то связанным в магазине и стрелять ему около головы? Личная инициатива такая, или военную тайну лично хотел узнать?
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21.06.2022 20:44 Ответить
Тому що сволота! Або напідпитку. або обкурене. та й *хочєтся крутим почуствовать* А ваш сарказм не дуже доречний.
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21.06.2022 21:03 Ответить
А він таким чином виконував "завєти Достоєвского" - "Тварь я дрожащая ілі право імєю". Такі дебіли щоб з'ясувати "крєпость своїх яіц" ловлять і закатовують до смерті котів... Вінм "продукт" кацапського виховання...
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21.06.2022 21:04 Ответить
Тому що раб мріє не про свободу, а щоб стати рабовласником. Все його нікчемне життя це приниження, а коли дали зброю до рук єдиною метою стало - принизити когось.
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21.06.2022 21:23 Ответить
А зачем в селе Шевченково порезали, изнасиловали, затем застрелили в затылок и сбросили в погреб шестерых гражданских мужчин? Один из убитых был беженец с Донбасса, переселился в Шевченково (Бобрик) в 2014.
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21.06.2022 21:24 Ответить
разорвать суку на куски!
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21.06.2022 20:52 Ответить
Тільки одного не розумію: як прокурори могли заочно повідомити окупанту про підозру?
З'їздили за лінію фронту у відрядження чи послали йому листівку?
Може поштовими голубами???
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21.06.2022 21:08 Ответить
Кастрировать сучёнка!
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21.06.2022 21:09 Ответить
жду, когда уже про таких не "объявлено подозрение" а "найден дохлым после длительных мучений"
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21.06.2022 21:14 Ответить
И что, он испугался, заплакал и сказал, что больше не будет? Мне нравится работа прокуратуры, непыльно, не страшно, не война же, и при деле, потом может медаль участника войны дадут со
всеми льготами. Кто то воюет, а кто то бумагу насилует. Их в россии вон сколько, пока всех перепишете и война закончится.
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21.06.2022 21:37 Ответить
Поясніть, як можна "заочно повідомити окупанту про підозру...", коли невідомо де сам цей окупант? Заочно підозра, заочно суд, заочно нари у в'язниці? Що за маячня? А воно, якщо собаки не обглодають, поїде до себе додому, сміючись, що він заочно сидить у в'язниці в Україні.
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21.06.2022 23:31 Ответить
"Заочно" - означає через інтернет. Вже деякі орківські злочинці знають про підозри від прокуратури України, були такі згадки в перехопленнях їхніх телефонних розмов.
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22.06.2022 00:09 Ответить
 
 