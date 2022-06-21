Российскому военному, который пытал раненого гражданского на Черниговщине, сообщено о подозрении, - прокуратура

Установлен военнослужащий вооруженных сил РФ, который во время оккупации пытал раненого гражданского в Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, военнослужащий воинской части №14330 вооруженных сил РФ во время оккупации села Тереховка в период с 13 по 17 марта удерживал раненого гражданского в неотапливаемом холодном помещении магазина.

"Подозреваемый держал потерпевшего связанным, с одетым на голове мешком. Не давал ему еды, воды и возможности справлять свои природные потребности. Также он его истязал, наступая мужчине на суставы ног, стрелял в непосредственной близости к голове, что причинило потерпевшему физическую боль и моральные страдания", - говорится в сообщении.

Прокуроры Черниговской окружной прокуратуры заочно сообщили оккупанту о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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