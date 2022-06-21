15 человек погибли, 16 ранены в результате российских дневных обстрелов на Харьковщине, - Синегубов
На Харьковщине во вторник в результате российских обстрелов погибли 15 человек, среди них - восьмилетний ребенок.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"15 человек погибли. 16 - ранены. Такие ужасные последствия российских дневных обстрелов на Харьковщине.
Вечером российские оккупанты обстреляли Чугуевскую громаду. По предварительным данным, 6 погибших, 4 раненых. Данные обновляются.
В Харькове - 11 раненых, 5 человек погибли. В Харьковском районе погиб 8-летний ребенок, его мать ранена (при обстреле в Безруках, Дергачевская громада. - Ред.). В Золочевской громаде - 3 погибших. Это терроризм. Это преступления против человечности, которые должны быть наказаны!" – сообщил он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты изолировали Дергачевскую громаду в Харьковской области: запретили людям звонить родным и ограничили передвижение, - председатель Задоренко
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль