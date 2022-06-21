15 человек погибли, 16 ранены в результате российских дневных обстрелов на Харьковщине, - Синегубов

На Харьковщине во вторник в результате российских обстрелов погибли 15 человек, среди них - восьмилетний ребенок.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"15 человек погибли. 16 - ранены. Такие ужасные последствия российских дневных обстрелов на Харьковщине.

Вечером российские оккупанты обстреляли Чугуевскую громаду. По предварительным данным, 6 погибших, 4 раненых. Данные обновляются.

В Харькове - 11 раненых, 5 человек погибли. В Харьковском районе погиб 8-летний ребенок, его мать ранена (при обстреле в Безруках, Дергачевская громада. - Ред.). В Золочевской громаде - 3 погибших. Это терроризм. Это преступления против человечности, которые должны быть наказаны!" – сообщил он.

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