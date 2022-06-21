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Новости Война
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15 человек погибли, 16 ранены в результате российских дневных обстрелов на Харьковщине, - Синегубов

харків,болвінов

На Харьковщине во вторник в результате российских обстрелов погибли 15 человек, среди них - восьмилетний ребенок.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"15 человек погибли. 16 - ранены. Такие ужасные последствия российских дневных обстрелов на Харьковщине.

Вечером российские оккупанты обстреляли Чугуевскую громаду. По предварительным данным, 6 погибших, 4 раненых. Данные обновляются.

В Харькове - 11 раненых, 5 человек погибли. В Харьковском районе  погиб 8-летний ребенок, его мать ранена (при обстреле в Безруках, Дергачевская громада. - Ред.). В Золочевской громаде - 3 погибших. Это терроризм. Это преступления против человечности, которые должны быть наказаны!" – сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты изолировали Дергачевскую громаду в Харьковской области: запретили людям звонить родным и ограничили передвижение, - председатель Задоренко

Харьковщина (5577) жертвы (2063) Синегубов Олег (558) военные преступления (1427)


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Топ комментарии
+21
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21.06.2022 21:02
+17
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21.06.2022 21:23
+16
Так скоро Харківщина блін вимре... грьобана русня, Білгород треба зрівняти з землею
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21.06.2022 21:05
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21.06.2022 21:02 Ответить
Мягко сказано....
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21.06.2022 21:05 Ответить
нЕлюди.
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21.06.2022 21:30 Ответить
Так скоро Харківщина блін вимре... грьобана русня, Білгород треба зрівняти з землею
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21.06.2022 21:05 Ответить
Орда в скаженій паніці. Луплять куди попало та з чого попало.
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21.06.2022 21:10 Ответить
Байден не дає добро..
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21.06.2022 21:55 Ответить
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21.06.2022 21:23 Ответить
На фронті ніфіга не виходить ото вони і луплять по цівільний тварі...
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21.06.2022 21:29 Ответить
Це геноцид ,будьте прокляті кацапські варвари ,будь проклята нациська росія і дибільний народ цього терористичного утворення ,смерть рашиським варварам.
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21.06.2022 22:29 Ответить
Харьков превращают в мариуполь. Вот так жить рядом с дикарями..
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22.06.2022 02:03 Ответить
Це безкарність… гопота з Бєлгорода радіють, як шалені. Я чекаю, коли вже цю мерзоту почнуть хірачити
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22.06.2022 04:32 Ответить
 
 