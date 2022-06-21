Байден на саммитах G7 и НАТО будет заниматься вопросами усиления поддержки Украины, а также привлечения России к ответственности

Президент США Джо Байден будет преследовать три основных цели в ходе саммитов G7 и НАТО в конце июня, которые так или иначе будут касаться реагирования на войну России в Украине.

Об этом сообщил во вторник во время брифинга в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Существует три всеобъемлющих цели, которые будут у президента", - отметил Кирби.

Первая, по его словам, касается "усиления нашей непреклонной поддержки демократической, суверенной и процветающей Украины, а также привлечения России к ответственности за её войну".

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Вторая цель предусматривает управление разрушительными рисками для глобальной экономики, в частности, в контексте повышения цен на топливо и продовольствие, что стало следствием войны Путина в Украине.

Третья цель заключается в определении "информационного видения" мира, в котором демократия способна реализовать свой потенциал и победить авторитарные и коррумпированные подходы.