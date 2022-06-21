Байден на саммитах G7 и НАТО будет заниматься вопросами усиления поддержки Украины, а также привлечения России к ответственности
Президент США Джо Байден будет преследовать три основных цели в ходе саммитов G7 и НАТО в конце июня, которые так или иначе будут касаться реагирования на войну России в Украине.
Об этом сообщил во вторник во время брифинга в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Существует три всеобъемлющих цели, которые будут у президента", - отметил Кирби.
Первая, по его словам, касается "усиления нашей непреклонной поддержки демократической, суверенной и процветающей Украины, а также привлечения России к ответственности за её войну".
Вторая цель предусматривает управление разрушительными рисками для глобальной экономики, в частности, в контексте повышения цен на топливо и продовольствие, что стало следствием войны Путина в Украине.
Третья цель заключается в определении "информационного видения" мира, в котором демократия способна реализовать свой потенциал и победить авторитарные и коррумпированные подходы.
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США створили групу для розслідування воєнних злочинів в Україні. Її очолив мисливець за нацистами Елай Розенбаум.
Він 36 років працює в Мін'юсті США та допоміг міністерству у понад 100 випадках позбавити громадянства обвинувачених нацистів або депортувати їх.
"Никогда не было так серьезно, как сейчас. Это реальная жизнь. Они фактически имитируют ракетные удары по территории НАТО и дают нам знать, что они это делают", - госслужащий Минобороны Салм. Сообщается, что для разъяснений вызвали посла России в Таллин.
БАЙДЕН НА
окремо !!!
і хло, і кацапи повинні глибоко усвідомити, що поразка неминуча
одна надежда на конгресс после осенних выборов
Но надо действовать решительно пока есть возможность. Это правильно: сохранение миропорядка и глобального лидерства США важнее цен на бензин. В ноябре демократы все равно утратят большинство в обеих палатах, через два снова придет Трамп, если внезапно не врежет дуба, и пошлет всех союзников и НАТО туда, куда он обычно их посылает. Ему проще договариваться с диктаторами: ни тебе ратификаций, ни парламентов, ни судов, ни прочей херни: перетер с главным и все. А добазариться с ними всегда можно.
Действуй, дед, пока не поздно, тебе терять нечего.
У 1999 році Україна, за згодою США, передала Росії 8 стратегічних ракетоносців Ту-160, 3 ракетоносця Ту-95 і 581 крилату ракету Х-55. Тепер ці літаки цими ракетами здійснюють обстріли українських міст і сіл, знищують інфраструктуру нашої держави, вбивають цивільне населення, руйнують житлові будинки і лікарні.
У 2001 році Україна продала 12 крилатих ракет в Іран і 6 у Китай. Було знищено 7 протичовнових літаків Ту-142, які тепер могли б перешкодити підводним човнам РФ завдавати ударів по українській території ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря.
Бездумно ліквідована в Україні ракетоносна авіація не становила загрози ні для США, ні для нинішніх західних союзників України
Тож маємо право і підстави продовжувати вимагати, щоб США і країни ЄС у терміновому порядку почали надавати Україні засоби протиракетної та протиповітряної оборони для ефективного захисту її території.
https://glavcom.ua/columns/olegromanchuk/chomu-ukrajina-maje-pravo-vimagati-zasobi-protipovitryanoji-oboroni-854711.html
На жаль, коли пишеш про подібне, накидаються сектанти зі звинуваченнями і "глибокорозумними" висновками, що нам ніхто нічого не винен і що треба поклони бити і дякувати за те, що дають.
Скажіть, як Ви, наприклад, особисто переживаєте цю навалу з південного кордону вже стільки часу: діяч просто відкрив двері - заходьте.
Я читаю коменти американців: вони криком кричать.
Як таке можна було втнути ? Я не розумію.