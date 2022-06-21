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Новости Война
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Байден на саммитах G7 и НАТО будет заниматься вопросами усиления поддержки Украины, а также привлечения России к ответственности

байден

Президент США Джо Байден будет преследовать три основных цели в ходе саммитов G7 и НАТО в конце июня, которые так или иначе будут касаться реагирования на войну России в Украине.

Об этом сообщил во вторник во время брифинга в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Существует три всеобъемлющих цели, которые будут у президента", - отметил Кирби.

Первая, по его словам, касается "усиления нашей непреклонной поддержки демократической, суверенной и процветающей Украины, а также привлечения России к ответственности за её войну".

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Вторая цель предусматривает управление разрушительными рисками для глобальной экономики, в частности, в контексте повышения цен на топливо и продовольствие, что стало следствием войны Путина в Украине.

Третья цель заключается в определении "информационного видения" мира, в котором демократия способна реализовать свой потенциал и победить авторитарные и коррумпированные подходы.

Автор: 

G7 (833) Байден Джо (2785) путин владимир (31216) россия (95381)


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Топ комментарии
+16
⚡️Словакия передаст Украине 12 истребителей МиГ-29 сразу после того, как Польша и Чехия согласятся защищать её воздушное пространство, пока страна не получит F-16 из США, сообщает Visegrád 24.
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21.06.2022 21:41
+14
Підтримайте Литву яка дійсно показала парашке стойло
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21.06.2022 21:42
+11
RESPECT!
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21.06.2022 21:37
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21.06.2022 21:37 Ответить
Шикарна новина:
США створили групу для розслідування воєнних злочинів в Україні. Її очолив мисливець за нацистами Елай Розенбаум.
Він 36 років працює в Мін'юсті США та допоміг міністерству у понад 100 випадках позбавити громадянства обвинувачених нацистів або депортувати їх.
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21.06.2022 22:40 Ответить
⚡️Словакия передаст Украине 12 истребителей МиГ-29 сразу после того, как Польша и Чехия согласятся защищать её воздушное пространство, пока страна не получит F-16 из США, сообщает Visegrád 24.
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21.06.2022 21:41 Ответить
Підтримайте Литву яка дійсно показала парашке стойло
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21.06.2022 21:42 Ответить
⚡️Россия проводит военные провокации в отношении Эстонии: вертолёт РФ впервые пересек воздушное пространство страны, а российские войска, проводя учения, имитируют ежедневные ракетные удары по Эстонии, - Sky News

"Никогда не было так серьезно, как сейчас. Это реальная жизнь. Они фактически имитируют ракетные удары по территории НАТО и дают нам знать, что они это делают", - госслужащий Минобороны Салм. Сообщается, что для разъяснений вызвали посла России в Таллин.
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21.06.2022 21:46 Ответить
В Литву немецая бронетехника и солдаты отправлялись уже в марте. Лично этому свидетель.
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21.06.2022 21:51 Ответить
Спільними зусиллями запаребрік ухайдокають.
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21.06.2022 21:44 Ответить
они такое теперь такое вместо нательного креста носят, как талисман с ликом Вождя
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21.06.2022 21:51 Ответить
редакторе,

БАЙДЕН НА

окремо !!!
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21.06.2022 21:48 Ответить
це жінка Байдена
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21.06.2022 21:50 Ответить
Степан Бандера, Йосиф Байдена.
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21.06.2022 21:53 Ответить
Дайте справжню допомогу,а не ту що зараз.В США 3000 танків Абрамс М1А1 і М1А2 на складах дурно стоять і ніде не задіяні,також є 500 САУ Paladin на складах.Мають 900 РСЗО M-270 MLRS,я вже не кажу про якісь ракети,там взагалі їх десятки тисяч,якщо не сотні.США наймогутніша по озброєні.В другу світові ленд ліз йшов вже на другий день.І ніякого обмеження по озброєнні тоді не було.Совкові надали тисячі танків тоді.Стримування москалів не правильна тактика,тому так вони уповільнюють просування,але повністю випалюють наші міста.Тому їх потрібно розбити,а для цього потрібна далекобійна зброя.І такої зброї в США просто дофіга.
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21.06.2022 21:49 Ответить
США бояться щоб хло не псіханув ЯО після повного раптового капуту

і хло, і кацапи повинні глибоко усвідомити, що поразка неминуча
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21.06.2022 21:53 Ответить
Якщо вже така логіка, то якщо москалі будуть програвати, то по любому її застосують. І не тільки по нам. Але це повна мачня. Просто зараз на заході слабаки, а не Рейгани.
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21.06.2022 22:26 Ответить
великий друг Украины Байден заявил, что никаких танков поставлять на фронт не будет, вот такая она дружба ... увы

одна надежда на конгресс после осенних выборов
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21.06.2022 23:00 Ответить
Байденко,где ленд-лиз бл***
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21.06.2022 22:00 Ответить
Ви чули, щоб Залужний жалівся на поставки?
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21.06.2022 22:08 Ответить
Дякуємо, сер.
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21.06.2022 22:09 Ответить
Все три задачи решаются обеспечением победы Украины. Но это не просто и затратно. Даже просто однозначно заявить: «мы хотим победы Украины» он не может, справедливо опасаясь, что изоляционисты Америка ферст раздуют из этого измену (дома ужас ужас ужас, а он деньги швыряет непонятно на что, да еще и под ядерный удар подводит всех нас), и обыватель охотно поверит.

Но надо действовать решительно пока есть возможность. Это правильно: сохранение миропорядка и глобального лидерства США важнее цен на бензин. В ноябре демократы все равно утратят большинство в обеих палатах, через два снова придет Трамп, если внезапно не врежет дуба, и пошлет всех союзников и НАТО туда, куда он обычно их посылает. Ему проще договариваться с диктаторами: ни тебе ратификаций, ни парламентов, ни судов, ни прочей херни: перетер с главным и все. А добазариться с ними всегда можно.

Действуй, дед, пока не поздно, тебе терять нечего.
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21.06.2022 22:16 Ответить
Долбодятел Трамп такой же баран в политике что мудак из Мавзолейной помойки..
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21.06.2022 22:22 Ответить
Порошенко запретил Байденко и Джонсонюку поставки истребителей F-35 ... $40 ярдов баксов нету... в казне USA....инфляция сожрала...
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21.06.2022 22:17 Ответить
А що це пан Сенатор "пургу гоніт"? Чи може пан заздрить лаврам пургометальника піськова?
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21.06.2022 23:32 Ответить
Якби США та Європа хотіли б швидкої перемоги України, то вони б сприяли цьому. Для США московія потрібна ослаблена як у військовому плані, так і економічно. Європі взагалі поразка московії не потрібна, вони хочуть із нею торгувати.
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22.06.2022 00:05 Ответить
За часів президента Кучми, при активному тиску Держепартаменту США, було знищено 60 ракетоносців Ту-22, 10 Ту-160, 19 Ту-95, а також 487 крилатих ракет Х-55 і 423 крилаті ракети Х-22

У 1999 році Україна, за згодою США, передала Росії 8 стратегічних ракетоносців Ту-160, 3 ракетоносця Ту-95 і 581 крилату ракету Х-55. Тепер ці літаки цими ракетами здійснюють обстріли українських міст і сіл, знищують інфраструктуру нашої держави, вбивають цивільне населення, руйнують житлові будинки і лікарні.

У 2001 році Україна продала 12 крилатих ракет в Іран і 6 у Китай. Було знищено 7 протичовнових літаків Ту-142, які тепер могли б перешкодити підводним човнам РФ завдавати ударів по українській території ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Бездумно ліквідована в Україні ракетоносна авіація не становила загрози ні для США, ні для нинішніх західних союзників України

Тож маємо право і підстави продовжувати вимагати, щоб США і країни ЄС у терміновому порядку почали надавати Україні засоби протиракетної та протиповітряної оборони для ефективного захисту її території.

https://glavcom.ua/columns/olegromanchuk/chomu-ukrajina-maje-pravo-vimagati-zasobi-protipovitryanoji-oboroni-854711.html
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22.06.2022 00:57 Ответить
Тож маємо право і підстави продовжувати вимагати, щоб США і країни ЄС у терміновому порядку почали надавати Україні засоби протиракетної та протиповітряної оборони для ефективного захисту її території.

На жаль, коли пишеш про подібне, накидаються сектанти зі звинуваченнями і "глибокорозумними" висновками, що нам ніхто нічого не винен і що треба поклони бити і дякувати за те, що дають.
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22.06.2022 07:32 Ответить
Байден буде займатися питаннями... Не смішіть мої капці. Ще обама говорив, що не існує такого питання, яке би Байден не завалив. Криза нелегалів, ціни на пальне, інфляція, якої не було з середини 8-х. І з якого боку війна в УКРАЇНІ до галопуючих цін на пальне в Штатах, коли цей овоч в перший день свого правління зупинив будівництво нафтопроводу з Канади в Техас, зупинив розвиток нафтової, та газовидобувної промисловості.
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22.06.2022 04:13 Ответить
Ще не встигли Вас заспамити свідки секти "животворящого".
Скажіть, як Ви, наприклад, особисто переживаєте цю навалу з південного кордону вже стільки часу: діяч просто відкрив двері - заходьте.

Я читаю коменти американців: вони криком кричать.

Як таке можна було втнути ? Я не розумію.
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22.06.2022 07:35 Ответить
Сам дивуюсь, що секта бідонівська прогавила мене, бо багато де вже забили. Дякувати Богу, я трохи далі від кордону, щоб нас дістали - біля Сан Франциско. Але бомжі дістали, бо мабуть нелегали їх подвинули. Дякую.
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24.06.2022 01:24 Ответить
 
 