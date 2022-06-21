В Запорожье уже получили западное оружие: позиции существенно улучшились, - ОВА
В Запорожской области украинские военнослужащие уже получили дальнобойное западное оружие, за счет чего позиции ВСУ существенно улучшились.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.
"Помощь от наших западных партнеров уже несколько недель как пришла и довольно существенно улучшила позиции наших войск, потому что артиллерийские дуэли сейчас – это одна из основных форм противостояния. Те пушки, которые стреляют, как снайперские винтовки, эти "три топора" (дальнобойные гаубицы М777. – Ред.), конечно, они пришли своевременно и достаточно целесообразно", – сказал глава ОВА.
Теперь, по его словам, враг "уже не чувствует себя так свободно, как раньше".
"Помощь пришла, ребята овладели профессионально, и эти пушки помогли стабилизировать ситуацию", – сказал Старух.
По его словам, линия фронта в Запорожской области уже стабилизирована, ВСУ уверенно ее удерживают и дают отпор российским оккупантам, когда те пытаются продвигаться. В то же время он подчеркнул, что говорить о "большом контрнаступлении" ВСУ пока не приходится.
Старух отметил, что в Запорожской области сейчас наблюдается относительное затишье относительно ситуации около трех недель назад, когда враг накапливал там свои силы. Однако затем оккупанты перебросили эти силы в Херсонскую и Луганскую области.
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Подарок для ВСУ: украинский бизнесмен отдал собственный вертолет
сегодня 10:24
Глава компании Saturn, украинский предприниматель Александр Громыко передал на нужды ВСУ собственный вертолет, сообщает Amazing Ukraine.
По словам самого бизнесмена, вертолет MBB BO-105, подаренный украинским защитникам, изначально был военным. Благодаря относительно легкому весу и двум двигателям, этот вид вертолётов может быстро делать маневры и достаточно быстро передвигаться. Интересно что именно MBB BO-105 стал первым легким вертолетом, который смог выполнить пилотаж, такой как перевернутые петли.
Благодаря своим преимуществам, вертолет можно использовать для разведки и эвакуации раненых, поскольку медицинские ноши удобно заходят через багажник к переднему креслу.
В свою очередь советник Главы МВД Виктор Андрусив не забыл отметить и другие вклады Громыко для нужд ВСУ.
«Бизнесмен, владелец компании Сатурн - Александр Громыко передал на нужды ВСУ свой собственный вертолет! До этого он закупил десятки машин для нужд наших воинов.
Как они хотят победить нас? Пока их бизнесмены бегут из России, наши отдают много нужного для нашей общей победы»,
заслуговує на повагу і повинен стати взірцем для Коломойщі, Ахметова, Пінчука та
інших.
з кровью:
або пересмажений:
Когда проанализируете недоступную - сразу пишите сюда на форум Цензора.
Уряд Словенії офіційно https://defence-ua.com/news/slovenija_postavila_ukrajini_jugoslavsku_kopiju_radjanskoji_bmp_2-7837.html підтвердив , що передає Україні 35 бойових машин піхоти М-80А югославського виробництва.
Орбан не дав дозвіл на транзит, машини везли довшим маршрутом через Австрію та Польщу
Організувати та прискорити поставку таких БМП для Україні допомогло втручання США, котрі вручили уряду Словенії ваучер на купівлю озброєння за відповідною ціною.
Такий "стимул" від американців знадобився в тому числі й для того, щоб "розворушити" словенську бюрократичну систему: адміністративний суд раптом виніс припис, що приватна компанія S Lux як фактичний власник БМП М-80А не має права постачати ці бойові машини "в зону бойових дій".
Формально причиной этого демарша было то, что турбины, которые должны были отгрузить для Газпрома, застряли из-за санкций. И в общем, тут нет ничего нового, поскольку эти турбины попали в санкционный список давно, а реакция оказалась какой-то запоздалой. Кроме того, по слухам, речь идет о турбинах, которые застряли в Канаде и при чем тут Германия, пояснить сложно, если не знать чего-то важного, из-за чего и был предприняты такие шаги. В любом случае, турбины оказались явно притянутыми за уши и следует искать другие причины.
Скорее всего, кроты в бундес канцелярии сообщили в кремль о том, что правительство Германии таки намерено перестать валять дурака и начать поставки тяжелого вооружения. кстати, как и Франция. Публично эта информация не была оглашена именно в Германии, поскольку Макрон на своей страничке выложил видео с погрузкой гаубиц Цезарь в украинский Руслан. Сразу в день визита мы отмечали, что риторика Макрона и Шольца явно стала другой, а как оно на самом деле, должна была показать эта неделя, и похоже на то, что изменилась не только риторика. В первую очередь, был надет намордник на Орбана и ожидается, что до конца недели Украины и Молдова получат официальный статус кандидатов ЕС. Без резко изменившейся позиции Берлина и Парижа этого не произошло бы ни под каким соусом.
Но главное, таки пошли поставки тяжелого оружия. О том, что Германия сделала синхрон с Францией и отправила свои самоходные гаубицы, стало известно только сегодня, когда министр обороны Резников сообщил об этом прессе. С его слов, гаубицы PzH 2000 не просто поставлены в Украину, вместе с подготовленными экипажами, но и начали крошить орков на передке. Переброска состоялась тихо и с точки зрения военной логистики - идеально, а именно - в момент, когда 155 мм подарки полетели к оркам. И заметим, этому никак не помешало ПО, которого якобы не хватало для того, чтобы стрелять американскими гаубичными снарядами.
https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/06/FVxuX6QXEAEwl5L.jpeg
Самоходная гаубица PzH 2000
Тем временем, немецкая пресса сообщает о том, что форсированными темпами, готовятся к отправке в Украину: РЛС COBRA, РЗСО MARS, ЗСУ "Гепард" и БТР M113 и это помимо того, что поставляется из амуниции - медикаменты, бронежилеты, каски и прочее нужное снаряжение. Похоже на то, что Буча стала триггером, который сорвал процесс со стояночного тормоза, ну а реакция прутина с его газовым вентилем только усилила уверенность в том, что решение это правильное, и что с деградантом и маразматиком уже поздно о чем-то договариваться. Его армию надо уничтожать так, чтобы по принципу домино, это дошло до самого прутина и снесло ему башку. Не только ему, но и всей его шайке.
В общем, все говорит о том, что процесс таки пошел, и даже в кремле это уже осознали. А это говорит о том, что очень скоро ситуация на фронте начнет меняться самым коренным образом.
anti-colorados