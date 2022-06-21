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Новости Война
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В Запорожье уже получили западное оружие: позиции существенно улучшились, - ОВА

м777

В Запорожской области украинские военнослужащие уже получили дальнобойное западное оружие, за счет чего позиции ВСУ существенно улучшились.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

"Помощь от наших западных партнеров уже несколько недель как пришла и довольно существенно улучшила позиции наших войск, потому что артиллерийские дуэли сейчас – это одна из основных форм противостояния. Те пушки, которые стреляют, как снайперские винтовки, эти "три топора" (дальнобойные гаубицы М777. – Ред.), конечно, они пришли своевременно и достаточно целесообразно", – сказал глава ОВА.

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Теперь, по его словам, враг "уже не чувствует себя так свободно, как раньше".

"Помощь пришла, ребята овладели профессионально, и эти пушки помогли стабилизировать ситуацию", – сказал Старух.

По его словам, линия фронта в Запорожской области уже стабилизирована, ВСУ уверенно ее удерживают и дают отпор российским оккупантам, когда те пытаются продвигаться. В то же время он подчеркнул, что говорить о "большом контрнаступлении" ВСУ пока не приходится.

Старух отметил, что в Запорожской области сейчас наблюдается относительное затишье относительно ситуации около трех недель назад, когда враг накапливал там свои силы. Однако затем оккупанты перебросили эти силы в Херсонскую и Луганскую области.

оружие (10198) Запорожская область (3051) ВСУ (6548) Старух Александр (145)


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Топ комментарии
+31
Рубайте трьома сокирами орків на скалки.
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21.06.2022 21:51
+23
У нас в тилу зрадників зеленого більше. Чому Татаров і решта корумпованих мусорів ще на посадах? Керівник патрульної поліції Кривій ріг.... подонок якій досі на посаді? Чому укурок Зозуля керує в Києві? Патрульні без нікого покараняхливпють бензин в свої власні авто. У нас МВС це сама в більшості зрада. Є порядні але їх мало.
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21.06.2022 21:55
+18
Олег Шарп якось в своєму телеграмі казав, що Байден ці три сокири ппропонував КУПИТИ під час візиту Zе до США. Той відмовився....
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21.06.2022 21:52
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Рубайте трьома сокирами орків на скалки.
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21.06.2022 21:51 Ответить
Це чудесно смерть оркам.Було б дуже гарно закрити питання Харкова ы вийти повністью на весь кордон.
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21.06.2022 21:51 Ответить
Олег Шарп якось в своєму телеграмі казав, що Байден ці три сокири ппропонував КУПИТИ під час візиту Zе до США. Той відмовився....
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21.06.2022 21:52 Ответить
Не пзди багато
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21.06.2022 22:18 Ответить
бот подляковий, чому під VPN? заблокований ІР?
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21.06.2022 22:39 Ответить
У нас в тилу зрадників зеленого більше. Чому Татаров і решта корумпованих мусорів ще на посадах? Керівник патрульної поліції Кривій ріг.... подонок якій досі на посаді? Чому укурок Зозуля керує в Києві? Патрульні без нікого покараняхливпють бензин в свої власні авто. У нас МВС це сама в більшості зрада. Є порядні але їх мало.
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21.06.2022 21:55 Ответить
Ще досить дієва зброя - чемне частування населенням загадбників-дикунів отруйними пиріжками, черешнею, напоями тощо. Вже не кажучи про наших славетних партизан.
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21.06.2022 21:57 Ответить
*****, знов тривога... Щоб ви здохли, кацапи...
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21.06.2022 21:57 Ответить
Пишут что под Ростовом, ватолет СУ-25 разбился. Предположительно зацепился за линию электропередач. Экипаж отправился к Кобзону.
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21.06.2022 22:01 Ответить
кабздону прівєт.
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21.06.2022 22:14 Ответить
добре
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21.06.2022 22:16 Ответить
Поддержите южное направление. Николаев уже как сыр на срезе, и Херсон освобождать нужно.
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21.06.2022 22:16 Ответить
Мы не все знаем, но похоже силенок там у русни меньше. Надо пользоваться моментом. Но боюсь что для больших наступательных действий у нас ни авиации ни боеприпасов не хватает.
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21.06.2022 22:21 Ответить
Ото и не надо писать шо за зброя, пусть кацапьё срёт поносом.
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21.06.2022 22:24 Ответить
Ага ! сидять оце кацапи на передовій і всі Цензор читають , читають і сруться ((
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21.06.2022 22:44 Ответить
и еще о прекрасном!))
///
Подарок для ВСУ: украинский бизнесмен отдал собственный вертолет
сегодня 10:24



Глава компании Saturn, украинский предприниматель Александр Громыко передал на нужды ВСУ собственный вертолет, сообщает Amazing Ukraine.

По словам самого бизнесмена, вертолет MBB BO-105, подаренный украинским защитникам, изначально был военным. Благодаря относительно легкому весу и двум двигателям, этот вид вертолётов может быстро делать маневры и достаточно быстро передвигаться. Интересно что именно MBB BO-105 стал первым легким вертолетом, который смог выполнить пилотаж, такой как перевернутые петли.
Благодаря своим преимуществам, вертолет можно использовать для разведки и эвакуации раненых, поскольку медицинские ноши удобно заходят через багажник к переднему креслу.

В свою очередь советник Главы МВД Виктор Андрусив не забыл отметить и другие вклады Громыко для нужд ВСУ.
«Бизнесмен, владелец компании Сатурн - Александр Громыко передал на нужды ВСУ свой собственный вертолет! До этого он закупил десятки машин для нужд наших воинов.
Как они хотят победить нас? Пока их бизнесмены бегут из России, наши отдают много нужного для нашей общей победы»,
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21.06.2022 22:24 Ответить
Гарний вчинок, хоча марка Сатурн і має відношення до паРаши, але його вчинок
заслуговує на повагу і повинен стати взірцем для Коломойщі, Ахметова, Пінчука та
інших.
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21.06.2022 22:32 Ответить
кацапы здесь никаким боком. Это Мессешмитт БёльковБлом.
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21.06.2022 23:23 Ответить
фото до вторжения

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21.06.2022 23:26 Ответить
Дякую !!!
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22.06.2022 09:18 Ответить
із русні
з кровью:

або пересмажений:
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21.06.2022 22:46 Ответить
Це мабуть ті кацапські собри і омони які в першій хвилі вторгнення їхали як на прогулянці "усмірять біндер". Це на нижньому фото. Ну і напалили їх в тих бетеерх і камазах стугнівці і джавеліновці!
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21.06.2022 23:22 Ответить
Складається враження , якщо проаналізувати доступну інформацію, що в артсистемах і РСЗВ найбільш нагальна потреба на Луганщині і Донетчині, а підсилюють ними в першу чергу інші напрямки. Виглядає дивно навіть якщо припустити якийсь супер хитрий задум командування, бо ми втрачаємо там населені пункти внаслідок нехватки артилерії.
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21.06.2022 23:31 Ответить
Пробуйте анализировать недоступную информацию. Гарантирую - у Вас будет складываться совершенно другое впечатление. За недоступной информацией можете напрямую обращаться к Сергею Александровичу.
Когда проанализируете недоступную - сразу пишите сюда на форум Цензора.
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23.06.2022 02:53 Ответить
Ваучер від США прискорив поставку словенських БМП для ЗСУ

Уряд Словенії офіційно https://defence-ua.com/news/slovenija_postavila_ukrajini_jugoslavsku_kopiju_radjanskoji_bmp_2-7837.html підтвердив , що передає Україні 35 бойових машин піхоти М-80А югославського виробництва.
Орбан не дав дозвіл на транзит, машини везли довшим маршрутом через Австрію та Польщу
Організувати та прискорити поставку таких БМП для Україні допомогло втручання США, котрі вручили уряду Словенії ваучер на купівлю озброєння за відповідною ціною.

Такий "стимул" від американців знадобився в тому числі й для того, щоб "розворушити" словенську бюрократичну систему: адміністративний суд раптом виніс припис, що приватна компанія S Lux як фактичний власник БМП М-80А не має права постачати ці бойові машини "в зону бойових дій".
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21.06.2022 23:38 Ответить
Німеччина передасть ЗСУ 30 зенітних Gepard з боєкомплектом 6000 снарядівна - на 11 секунд вогню на кожну установку.
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21.06.2022 23:47 Ответить
Все, что касается действий правительства Германии относительно военной помощи Украине, всегда надо было фильтровать несколько раз и понятно почему. Ведь уже сколько раз было, когда канцлер Шольц публично обещал поставки чего-то, а в итоге получалось, что технику нельзя поставить потому, что в комплекте нет отверток или аптечки были разукомплектованы, а чтобы решить проблему - нужны месяцы. Но вот после посещения Киева и после того, что Щольц и Макрон увидели в Буче, наверное что-то таки изменилось, и первыми об этом узнали в москве, поскольку резко сократили поток газа по единственному работающему газопроводу западного направления - «Северный поток - 1», вместо обычных 167 миллионов кубов в сутки, путинский Газпром скинул прокачку до 67 миллионов.

Формально причиной этого демарша было то, что турбины, которые должны были отгрузить для Газпрома, застряли из-за санкций. И в общем, тут нет ничего нового, поскольку эти турбины попали в санкционный список давно, а реакция оказалась какой-то запоздалой. Кроме того, по слухам, речь идет о турбинах, которые застряли в Канаде и при чем тут Германия, пояснить сложно, если не знать чего-то важного, из-за чего и был предприняты такие шаги. В любом случае, турбины оказались явно притянутыми за уши и следует искать другие причины.

Скорее всего, кроты в бундес канцелярии сообщили в кремль о том, что правительство Германии таки намерено перестать валять дурака и начать поставки тяжелого вооружения. кстати, как и Франция. Публично эта информация не была оглашена именно в Германии, поскольку Макрон на своей страничке выложил видео с погрузкой гаубиц Цезарь в украинский Руслан. Сразу в день визита мы отмечали, что риторика Макрона и Шольца явно стала другой, а как оно на самом деле, должна была показать эта неделя, и похоже на то, что изменилась не только риторика. В первую очередь, был надет намордник на Орбана и ожидается, что до конца недели Украины и Молдова получат официальный статус кандидатов ЕС. Без резко изменившейся позиции Берлина и Парижа этого не произошло бы ни под каким соусом.

Но главное, таки пошли поставки тяжелого оружия. О том, что Германия сделала синхрон с Францией и отправила свои самоходные гаубицы, стало известно только сегодня, когда министр обороны Резников сообщил об этом прессе. С его слов, гаубицы PzH 2000 не просто поставлены в Украину, вместе с подготовленными экипажами, но и начали крошить орков на передке. Переброска состоялась тихо и с точки зрения военной логистики - идеально, а именно - в момент, когда 155 мм подарки полетели к оркам. И заметим, этому никак не помешало ПО, которого якобы не хватало для того, чтобы стрелять американскими гаубичными снарядами.

https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/06/FVxuX6QXEAEwl5L.jpeg

Самоходная гаубица PzH 2000

Тем временем, немецкая пресса сообщает о том, что форсированными темпами, готовятся к отправке в Украину: РЛС COBRA, РЗСО MARS, ЗСУ "Гепард" и БТР M113 и это помимо того, что поставляется из амуниции - медикаменты, бронежилеты, каски и прочее нужное снаряжение. Похоже на то, что Буча стала триггером, который сорвал процесс со стояночного тормоза, ну а реакция прутина с его газовым вентилем только усилила уверенность в том, что решение это правильное, и что с деградантом и маразматиком уже поздно о чем-то договариваться. Его армию надо уничтожать так, чтобы по принципу домино, это дошло до самого прутина и снесло ему башку. Не только ему, но и всей его шайке.

В общем, все говорит о том, что процесс таки пошел, и даже в кремле это уже осознали. А это говорит о том, что очень скоро ситуация на фронте начнет меняться самым коренным образом.
anti-colorados
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22.06.2022 02:57 Ответить
Дай Боже чтоб так и было.
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22.06.2022 08:45 Ответить
 
 