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Ужасно, что государственный чиновник в России мог даже допустить смертную казнь для американских граждан, - в Белом доме отреагировали на слова Пескова о казни добровольцев

пентагон,кірбі

В Белом доме считают ужасным даже предположение, что американским добровольцам, взятым в плен Россией, может грозить смертная казнь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Ужасно, что государственный чиновник в России мог даже допустить смертную казнь для американских граждан... в Украине", - сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Ранее в Кремле заявили, что захваченные американцы не имеют отношения к ВСУ и на них не распространяется Женевская конвенция. Решение о их судьбе будет принимать суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На взятых в плен в Украине граждан США действие положений Женевских конвенций не распространяется, - Песков

Как сообщалось ранее, двое бывших американских военных – 39-летний Александр Друке и 27-летний Энди Хьюин попали в плен во время боевых действий с российскими агрессорами в Украине. Считается, что они первые американские военнослужащие, ставшие российскими военнопленными. Кроме того, представитель Государственного департамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты располагают информацией о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боевых действий в Украине.

Он добавил, что ведомство находится на связи с родными двух американцев, об исчезновении которых в Украине стало известно ранее – 39-летнего Александра Друке и 27-летнего Энди Хьюна.

До этого российскими войсками были захвачены в плен приехавшие защищать Украину иностранные военные-добровольцы, среди них трое британцев - Эйден Аслин, Шон Пиннер и Эндрю Хилл.

Как сообщалось, так называемый "суд" в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - марокканца и двух британцев. Речь идет об Эйдене Аслине, Шоне Пиннере и Брагиме Саадуне.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут гарантировать, что американцам не грозит смертная казнь.

военнопленные (1045) Песков Дмитрий (1857) США (26439) добровольцы (1156) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+28
Песков не чиновник,а придворное пугало.Для шута он слишком туп и мерзок
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21.06.2022 22:01
+22
коли ж ви вже перестанете дивуватися з цих дикунів і вбивць які пнуться виглядати як люди?
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21.06.2022 22:10
+19
На параші відсутні притомні люди , там живуть неземні істоти , які здатні
вбивати , катувати , гвалтувати і красти чуже !!

Прикро , що цивілізований світ ще невзмозі в це повірити !!
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21.06.2022 22:06
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Песков не чиновник,а придворное пугало.Для шута он слишком туп и мерзок
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21.06.2022 22:01 Ответить
Обыкновенный денщик времён середины 19 столетия.
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21.06.2022 22:33 Ответить
Шикарна новина:

США створили групу для розслідування воєнних злочинів в Україні. Її очолив мисливець за нацистами Елай Розенбаум.
Він 36 років працює в Мін'юсті США та допоміг міністерству у понад 100 випадках позбавити громадянства обвинувачених нацистів або депортувати їх.
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21.06.2022 22:38 Ответить
Подивимось на результати цих створювань, лендлиз вже створили.
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22.06.2022 00:23 Ответить
и шо тебе в ленд лизе не нравится, кацапский мудак?
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22.06.2022 04:13 Ответить
На параші відсутні притомні люди , там живуть неземні істоти , які здатні
вбивати , катувати , гвалтувати і красти чуже !!

Прикро , що цивілізований світ ще невзмозі в це повірити !!
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21.06.2022 22:06 Ответить
Цікаво було б подивитися на Пєскова, Лаврова та решти верхівки РФ на слухання їх справ про злочини проти людства у міжнародному трибуналі в Гаазі.
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21.06.2022 23:03 Ответить
цивілізований світ чудово все знає, але бізнес є бізнес
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21.06.2022 23:45 Ответить
Не називайте путінських халуїв чиновниками , це орда
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21.06.2022 22:07 Ответить
ще є коло Байдена невиправдані пацифісти...
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21.06.2022 22:08 Ответить
коли ж ви вже перестанете дивуватися з цих дикунів і вбивць які пнуться виглядати як люди?
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21.06.2022 22:10 Ответить
Емоції то таке ... Цікаво, амери впишуться за своїх ??
Це ж готовий газус беллі ...
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21.06.2022 22:15 Ответить
Звісно що впишуться, може не публічно, але московити пожалкують за подібні фокуси. Це може бути відповідь десь у Сирії, де бородаті дядьки показово стратять чергових відпускників, або полон кацапського генерала на сході України який виявиться причетним до звірств в Бучік ікі його публічний суд в Гаазі.... арсенал засобів чималий
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21.06.2022 23:03 Ответить
Мацковія давно поза загальносвітовим законом. Таке відчуття,що США цього не хочуть визнавати. Хоча це давно зрозуміло.
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21.06.2022 22:15 Ответить
Сподіваюсь, Піськов усвідомлює що після цього буде.
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21.06.2022 22:15 Ответить
Чечени в полон не здаються... в Маямі?
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21.06.2022 22:21 Ответить
Есть такая сущность - условно говоря русская мафия. В США этой дряни навалом. Многие из этой дряни - это сотрудники кацапских спецслужб, что для ***** по сути есть свои. Активизировав работу по очищению воздуха от этого зловреда, можно параллельно решить и задачу наполнения обменного фонда.
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21.06.2022 22:23 Ответить
Их обязательно приговорят, и именно к смертной казни. В этом для куйла одни плюсы, и ни одного минуса. Потом можно все равно поменять на кого-то или что-то лакомое. А можно и исполнить (хотя вряд ди это произойдет), что они сделают-то? Стопятнадцатый пакет санкций?
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21.06.2022 22:24 Ответить
Хлопці, ну не нам же вас вчити!
У кацапів вистачає майна в різних країнах.
Знищіть авіацією чи ракетами якусь дорогеньку споруду.
Нафтове підприємство десь в Сирії чи Іраку наприклад.
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21.06.2022 22:25 Ответить
навкин это шут гороховый.а вот американские чиновники выловили бы отпрысков росейской элиты и за любое правонарушение отправили в кутузку.и как навального начали прессовать у себя .думаю после этого , и всех пленных обменяли и кацапьё адекватнее себя вести начало
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21.06.2022 22:25 Ответить
Так может США провозгласят - в случае убийства гражданина США в плену РФ - США ликвидируют в РФ "центры принятия решений"?

Да и уже всё - от РФ - которая пока ещё "1/9 части суши планеты" - вскоре останется исторический музей в пределах садового кольца Москвы. Резервация с экскурсоводами и смотрителями музея в белых халатах.
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21.06.2022 22:29 Ответить
так воно так і буде.Просто їх військова операція розпочнеться в потрібний їм час.
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21.06.2022 22:36 Ответить
Это во Вьетнаме пленные годами дожидались свободы.
А Россия - это дичь и садизм.
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21.06.2022 22:30 Ответить
Засадите Навку в Гуантанамо.
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21.06.2022 22:30 Ответить
І що це дасть? Кому потрібна ця пустоголова шалава?
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22.06.2022 08:22 Ответить
Білий Дім ніяк не звикне що росія -то гопніки і фашисти.Або приймуть реальність,або кожного разу будуть дивуватись.
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21.06.2022 22:34 Ответить
Те що в кремлі заявляють рівноцінно напису на паркані і закінчиться банальною торгівлею заручниками. Американці оформили контракт з ЗСУ, кацапи ідіть по адресі руского корабля
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21.06.2022 22:39 Ответить
США хай стратять пару рашкінских послів
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21.06.2022 22:42 Ответить
США очень жестко ответят и накажут парашу если с американцами что-то случится. Это их святое дело.
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21.06.2022 22:51 Ответить
Штаты, давно уже пора. Очень ждём и верим в Вас:
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21.06.2022 22:52 Ответить
В американских очках путин косит под пиндоса.
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22.06.2022 00:04 Ответить
Вопрос, что раньше расплавится-очки или морда Куйла. Думаю, второе.
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22.06.2022 06:58 Ответить
покійний Макейн у полонібув тривалий час. Він був льбтчиком а пілоти в полоні знаходились на особливо шкідливому режимі. З ним весь час працювало КДБ, бо його батько був командуючим флотом а вимагали привселюдно визнати Америку агресором. віддали його одним з останніх, інвалідом, бо катували (як ДИНИРИ). Ненависть до рузге в нього була до самої смерті. Це його фраза - в очах путіна читається КДБ.
Дивився давнє інтервью Семичастного про Хрущова, за що його зняли. Злетів з котушок на старості -сварився ображав,знищував, привселюдно знущався з кожного, хто йому суперечив і не виявилось жодного, хто був проти. Став ненормальним. Так і ПУ 1, імператор лаптеногих, керує всім, вижив з розуму, всі бояться, фізично знищує, щоб іншим неповадно було, явні ознаки ненормальності. А Песков доводить бредні царя до широкого кола, як мавпочка на плечі у фотографа з пляжу 60 років.
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21.06.2022 23:07 Ответить
Широке коло довбанутих на росії і жере цю інформаційну мерзотність і радіє.
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22.06.2022 08:25 Ответить
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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21.06.2022 23:07 Ответить
Мир ніяк не може прийняти, що на раїсі мешкають зайвохромосомні істоти...
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21.06.2022 23:11 Ответить
В США досі не зрозуміли хто такий мацкаль. Якось неправдоподібно. Завеликий кредит довіри? 🤨
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21.06.2022 23:27 Ответить
Ну, ви ж цілий рік з ними перегворчики вели, моталися не лише на рашку, а й в треті країни .... набалакатися не могли ніяк разом з вашим, типу, лідером.

То в чому ж справа тепер ?
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22.06.2022 00:12 Ответить
Партнеры то террористами оказались, откройте уже глаза и вводите санкции, как против террористов
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22.06.2022 00:41 Ответить
Заступник командира «Азова» Святослав Паламар (позивний «Калина») та командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський (позивний «Волина») наразі перебувають у СІЗО «Лефортово» у Москві.

https://glavcom.ua/world/observe/rosiya-nazvala-misce-kudi-etapuvala-polonenih-komandiriv-azova-854280.html
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22.06.2022 00:55 Ответить
То вже можна сказати , дуже дякую , Верещучці і потерпілому 😠
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22.06.2022 01:06 Ответить
У Скреп арабские наемники, а на стороне Украины добровольцы из многих стран. Все честно, но у скреп свои "законы", хотя не верю, что кого-то расстреляют, но хотят заставить прогнуться, оссобенно англичан,ну и нас выборы скоро,- так что, скорее всего, начнется какой-нибудь торг.
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22.06.2022 03:53 Ответить
Не має державних чиновників на Московії, залишилися лише прихвосні та терористи.
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22.06.2022 06:27 Ответить
 
 