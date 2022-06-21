Ужасно, что государственный чиновник в России мог даже допустить смертную казнь для американских граждан, - в Белом доме отреагировали на слова Пескова о казни добровольцев
В Белом доме считают ужасным даже предположение, что американским добровольцам, взятым в плен Россией, может грозить смертная казнь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Ужасно, что государственный чиновник в России мог даже допустить смертную казнь для американских граждан... в Украине", - сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Ранее в Кремле заявили, что захваченные американцы не имеют отношения к ВСУ и на них не распространяется Женевская конвенция. Решение о их судьбе будет принимать суд.
Читайте на "Цензор.НЕТ": На взятых в плен в Украине граждан США действие положений Женевских конвенций не распространяется, - Песков
Как сообщалось ранее, двое бывших американских военных – 39-летний Александр Друке и 27-летний Энди Хьюин попали в плен во время боевых действий с российскими агрессорами в Украине. Считается, что они первые американские военнослужащие, ставшие российскими военнопленными. Кроме того, представитель Государственного департамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты располагают информацией о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боевых действий в Украине.
Он добавил, что ведомство находится на связи с родными двух американцев, об исчезновении которых в Украине стало известно ранее – 39-летнего Александра Друке и 27-летнего Энди Хьюна.
До этого российскими войсками были захвачены в плен приехавшие защищать Украину иностранные военные-добровольцы, среди них трое британцев - Эйден Аслин, Шон Пиннер и Эндрю Хилл.
Как сообщалось, так называемый "суд" в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - марокканца и двух британцев. Речь идет об Эйдене Аслине, Шоне Пиннере и Брагиме Саадуне.
Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут гарантировать, что американцам не грозит смертная казнь.
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США створили групу для розслідування воєнних злочинів в Україні. Її очолив мисливець за нацистами Елай Розенбаум.
Він 36 років працює в Мін'юсті США та допоміг міністерству у понад 100 випадках позбавити громадянства обвинувачених нацистів або депортувати їх.
вбивати , катувати , гвалтувати і красти чуже !!
Прикро , що цивілізований світ ще невзмозі в це повірити !!
Це ж готовий газус беллі ...
У кацапів вистачає майна в різних країнах.
Знищіть авіацією чи ракетами якусь дорогеньку споруду.
Нафтове підприємство десь в Сирії чи Іраку наприклад.
Да и уже всё - от РФ - которая пока ещё "1/9 части суши планеты" - вскоре останется исторический музей в пределах садового кольца Москвы. Резервация с экскурсоводами и смотрителями музея в белых халатах.
А Россия - это дичь и садизм.
Дивився давнє інтервью Семичастного про Хрущова, за що його зняли. Злетів з котушок на старості -сварився ображав,знищував, привселюдно знущався з кожного, хто йому суперечив і не виявилось жодного, хто був проти. Став ненормальним. Так і ПУ 1, імператор лаптеногих, керує всім, вижив з розуму, всі бояться, фізично знищує, щоб іншим неповадно було, явні ознаки ненормальності. А Песков доводить бредні царя до широкого кола, як мавпочка на плечі у фотографа з пляжу 60 років.
То в чому ж справа тепер ?
https://glavcom.ua/world/observe/rosiya-nazvala-misce-kudi-etapuvala-polonenih-komandiriv-azova-854280.html