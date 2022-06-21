Ужасно, что государственный чиновник в России мог даже допустить смертную казнь для американских граждан, - в Белом доме отреагировали на слова Пескова о казни добровольцев

В Белом доме считают ужасным даже предположение, что американским добровольцам, взятым в плен Россией, может грозить смертная казнь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Ужасно, что государственный чиновник в России мог даже допустить смертную казнь для американских граждан... в Украине", - сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Ранее в Кремле заявили, что захваченные американцы не имеют отношения к ВСУ и на них не распространяется Женевская конвенция. Решение о их судьбе будет принимать суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На взятых в плен в Украине граждан США действие положений Женевских конвенций не распространяется, - Песков

Как сообщалось ранее, двое бывших американских военных – 39-летний Александр Друке и 27-летний Энди Хьюин попали в плен во время боевых действий с российскими агрессорами в Украине. Считается, что они первые американские военнослужащие, ставшие российскими военнопленными. Кроме того, представитель Государственного департамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты располагают информацией о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боевых действий в Украине.

Он добавил, что ведомство находится на связи с родными двух американцев, об исчезновении которых в Украине стало известно ранее – 39-летнего Александра Друке и 27-летнего Энди Хьюна.

До этого российскими войсками были захвачены в плен приехавшие защищать Украину иностранные военные-добровольцы, среди них трое британцев - Эйден Аслин, Шон Пиннер и Эндрю Хилл.

Как сообщалось, так называемый "суд" в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - марокканца и двух британцев. Речь идет об Эйдене Аслине, Шоне Пиннере и Брагиме Саадуне.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут гарантировать, что американцам не грозит смертная казнь.