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Новости Газовая война
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Уменьшение Россией поставок газа в Германию – это экономическое нападение на нас, – вице-канцлер Габек

габек

Немецкий вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Роберт Габек назвал "экономическим нападением" ограничение Россией газоснабжения в ФРГ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Уменьшение поставок газа по газопроводу "Северный поток" – это нападение на нас, экономическое нападение на нас", – заявил Габек. Это "нападение", по его мнению, призвано вызвать рост цен на газ путем уменьшения его объема и тем самым "вызвать в Европе и Германии дебаты относительно тяжелой ситуации и тревогу" в связи с дефицитом сырья. Это, в свою очередь, парализует дебаты относительно того, правильна ли поддержка свободы, убежден немецкий чиновник.

Ограничение в газоснабжении - не совпадение, это стратегия России, считает он. "Нельзя позволить этой стратегии преуспеть", - подчеркнул Габек. Ведь речь идет не только о солидарности с Украиной, но и о защите политической культуры, открытого общества, свободной рыночной экономике, добавил он.

Читайте также: Меркель о "Северном потоке-2": Газ не был оружием России

Также Габек отметил важность наполнения немецких газохранилищ, ведь, если к зиме ФРГ подойдет только с наполовину заполненными подземными хранилищами газа и "газовый вентиль будет перекрыт", то Германию ожидает тяжелый экономический кризис, который, по мнению Габека, может быть хуже, чем коронавирусный.

Автор: 

Газ (10223) Германия (6930) Северный поток (1449) Хабек Роберт (46)


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Топ комментарии
+41
То може нарешті відкриєте кримінальну справу проти фрау рібентроп та її кодла? Від кацапів нічого іншого і чекати не варто - вони будуть тиснуть на всі важелі.
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21.06.2022 22:09
+35
Дякуйте меркель
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21.06.2022 22:11
+26
Ну так надо было раньше просчитывать шаги. Мля, ну вы же не дети.
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21.06.2022 22:08
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Ну так надо было раньше просчитывать шаги. Мля, ну вы же не дети.
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21.06.2022 22:08 Ответить
То може нарешті відкриєте кримінальну справу проти фрау рібентроп та її кодла? Від кацапів нічого іншого і чекати не варто - вони будуть тиснуть на всі важелі.
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21.06.2022 22:09 Ответить
Ну а ви як хотіли - РФ буде користуватися своїми сильними сторонами, як-то залежність Європи від її енергоресурсів.
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21.06.2022 22:10 Ответить
Дякуйте меркель
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21.06.2022 22:11 Ответить
причём на коленях, благодарите
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21.06.2022 23:04 Ответить
У Меркель отмазочка имеется- экология, потепление, ко ко ко.
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22.06.2022 01:23 Ответить
Вас скільки років попереджали?
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21.06.2022 22:17 Ответить
Габек был среди тех, кто все эти годы предупреждал.
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21.06.2022 22:18 Ответить
З добрим ранком. Якщо десятиліттями вилизувати дупу - то не треба потім дивуватися.
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21.06.2022 22:19 Ответить
В 2009 році росія розпочала газові війну з Україною, на цьому фоні навіть ніхто не задумався над ризиками, а навпаки активно підсажувались на газову голку.
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21.06.2022 22:22 Ответить
Два дебила Юущщэнко и Юуля этому очень сильно поспособствовали. Пересрались по поводу схем откатов за поставки газа, и не подписали контракт на следующий год. Янык конечно оказался козлом, но эти помаранчевые "разом нас багато" тоже не очень так себе оказались.
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22.06.2022 01:28 Ответить
тупорылый кацапский мудак. гребанный тролль с регой 22.06.22
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22.06.2022 04:05 Ответить
Я кагбэ напомню, что Габек был среди тех, кто называл российский газ рычагом давления на Европу и оружием против Украины задолго до начала войны. В первые же дни войны стал искать альтернативные источники поставок. В первые недели снизил зависимость от российского газа на треть. Взял под госконтроль "газпром германия", и только Шольц помешал ему её национализировать побоявшись... да вот как раз того, что случилось.
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21.06.2022 22:23 Ответить
А фрау Ангела говорила - бизнес-проект, никакой политики.
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21.06.2022 22:24 Ответить
а ще вона казала: володья володья ком шнеллер, я трусікі уже снять
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21.06.2022 22:26 Ответить
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22.06.2022 06:47 Ответить
как *** неожиданно О_О не может быть =)
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21.06.2022 22:27 Ответить
Мова йде про промисловість, саме для цього все робилося, дешевий російський газ давав великий поштовх гігантам, з якими ніхто не міг конкурувати... А якщо гіганти зупиняться буде економічний колапс, бо втратять роботу сотні тисяч німців та заробітчан. Часу дуже мало на правильні рішення... якщо німці завиють, завиє весь ЕС і привіт громадянським заколотам, і наслідком цього війнам. Це найгірший сценарій, найліпший це закидають Європу зрідженим газом з інших континентів.
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21.06.2022 22:37 Ответить
Коли вже діючий термоядерний реактор запустять і почне закінчуватися епоха газонафтової залежності!
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21.06.2022 23:25 Ответить
До діючого термоядерного реактора ще дуже довго
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22.06.2022 07:39 Ответить
неужели нельзя было схемой оплачивать так
перечислять деньги на арестованные счета
и поставить перед фактом
мы вам платим, но деньги вы не получите пока не прекратите войну

формально бы рашка получала деньги, но не могла их никак взять
они бы тогда точно задумались бы
и не взлетели бы цены на газ и нефть изза этого
т.к. поставки продолжились бы
ну или бы рашка тупо сама прекратила бы поставки газа как шантаж

а то когда спокойно все так же работает, но изза войны и снижения объема газа
цены выростают что компенсируют все (плюс нефть подорожала)
это как то вообще им даже лучше стало...
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21.06.2022 22:51 Ответить
Пізне прозріння.
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21.06.2022 23:00 Ответить
Немцы взглотнут и не покривятся. Это же великое наследие фрау Меркель.
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21.06.2022 23:11 Ответить
Капец.... Германия конечно очень и очень крепко на газовый крючок зацепилась. Спасибо Фрау... Отходняк тяжелый будет, но слезать с него теперь это неизбежность
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21.06.2022 23:21 Ответить
Путін фірштейн? А вам говорили. Жадібность фраєра згубила. Давайте зброю, ми розрулім.
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21.06.2022 23:27 Ответить
Так і є, кацапи економічно вже напали на Європу.... Від тієї фашистської наволочі потрібно відбиватись - більше поставляти в Україну ПГ 2000, не жміться на танки "леопард", РСЗО і т.д.... і ми переможемо кремлівського звіра.
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21.06.2022 23:29 Ответить
Повторюю: ви всі 20 років скакали перед нікчемним кгб-шником. Задобрювали, улещували ...

Ви роплатилися Грузією, Кримом і частиною Добнбасу, аби вам далі ситно було.

За все доводиться відповідати.
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22.06.2022 00:09 Ответить
Ха- ха-ха. Опущені ферштеєри трахнуті самі собою!!!))) Рейхи завжди домовляться, мало не рідня. Потім воюють між собою. Так було. І буде.
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22.06.2022 00:49 Ответить
Начинают прозревать - нежные, толерантные европейцы! Запахло жареным?

А вас предупреждали!!!
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22.06.2022 02:06 Ответить
Що скаже пані Меркель?
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22.06.2022 06:25 Ответить
Ну так ідіть і ще нижче вклоніться ху@лу!
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22.06.2022 08:05 Ответить
 
 