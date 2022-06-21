Уменьшение Россией поставок газа в Германию – это экономическое нападение на нас, – вице-канцлер Габек
Немецкий вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Роберт Габек назвал "экономическим нападением" ограничение Россией газоснабжения в ФРГ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Уменьшение поставок газа по газопроводу "Северный поток" – это нападение на нас, экономическое нападение на нас", – заявил Габек. Это "нападение", по его мнению, призвано вызвать рост цен на газ путем уменьшения его объема и тем самым "вызвать в Европе и Германии дебаты относительно тяжелой ситуации и тревогу" в связи с дефицитом сырья. Это, в свою очередь, парализует дебаты относительно того, правильна ли поддержка свободы, убежден немецкий чиновник.
Ограничение в газоснабжении - не совпадение, это стратегия России, считает он. "Нельзя позволить этой стратегии преуспеть", - подчеркнул Габек. Ведь речь идет не только о солидарности с Украиной, но и о защите политической культуры, открытого общества, свободной рыночной экономике, добавил он.
Также Габек отметил важность наполнения немецких газохранилищ, ведь, если к зиме ФРГ подойдет только с наполовину заполненными подземными хранилищами газа и "газовый вентиль будет перекрыт", то Германию ожидает тяжелый экономический кризис, который, по мнению Габека, может быть хуже, чем коронавирусный.
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перечислять деньги на арестованные счета
и поставить перед фактом
мы вам платим, но деньги вы не получите пока не прекратите войну
формально бы рашка получала деньги, но не могла их никак взять
они бы тогда точно задумались бы
и не взлетели бы цены на газ и нефть изза этого
т.к. поставки продолжились бы
ну или бы рашка тупо сама прекратила бы поставки газа как шантаж
а то когда спокойно все так же работает, но изза войны и снижения объема газа
цены выростают что компенсируют все (плюс нефть подорожала)
это как то вообще им даже лучше стало...
Ви роплатилися Грузією, Кримом і частиною Добнбасу, аби вам далі ситно було.
За все доводиться відповідати.
А вас предупреждали!!!