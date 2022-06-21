Уменьшение Россией поставок газа в Германию – это экономическое нападение на нас, – вице-канцлер Габек

Немецкий вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Роберт Габек назвал "экономическим нападением" ограничение Россией газоснабжения в ФРГ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Уменьшение поставок газа по газопроводу "Северный поток" – это нападение на нас, экономическое нападение на нас", – заявил Габек. Это "нападение", по его мнению, призвано вызвать рост цен на газ путем уменьшения его объема и тем самым "вызвать в Европе и Германии дебаты относительно тяжелой ситуации и тревогу" в связи с дефицитом сырья. Это, в свою очередь, парализует дебаты относительно того, правильна ли поддержка свободы, убежден немецкий чиновник.

Ограничение в газоснабжении - не совпадение, это стратегия России, считает он. "Нельзя позволить этой стратегии преуспеть", - подчеркнул Габек. Ведь речь идет не только о солидарности с Украиной, но и о защите политической культуры, открытого общества, свободной рыночной экономике, добавил он.

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Также Габек отметил важность наполнения немецких газохранилищ, ведь, если к зиме ФРГ подойдет только с наполовину заполненными подземными хранилищами газа и "газовый вентиль будет перекрыт", то Германию ожидает тяжелый экономический кризис, который, по мнению Габека, может быть хуже, чем коронавирусный.