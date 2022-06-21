Воздушные силы ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и до 10 боевых бронированных машин войск РФ

Также подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены два беспилотных летательных аппарата российских оккупационных войск.

Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"21 июня в Киевской и Донецкой областях подразделениями Зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены два беспилотных летательных аппарата российских оккупационных войск. Также подразделением ЗРВ ликвидирована авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59.

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Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили несколько авиаударов по вражеским позициям. Ликвидированы до 10 боевых бронированных машин, живая сила противника, уничтожены два склада боеприпасов рашистов", - говорится в сообщении.