Воздушные силы ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и до 10 боевых бронированных машин войск РФ
Также подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены два беспилотных летательных аппарата российских оккупационных войск.
Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"21 июня в Киевской и Донецкой областях подразделениями Зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены два беспилотных летательных аппарата российских оккупационных войск. Также подразделением ЗРВ ликвидирована авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59.
Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили несколько авиаударов по вражеским позициям. Ликвидированы до 10 боевых бронированных машин, живая сила противника, уничтожены два склада боеприпасов рашистов", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
молимось за Вас , хлопці 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
в останньому абзаці є мова і про склади
Ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, живу силу противника, знищено два склади *********** рашистів", - йдеться у повідомленні.
США створили групу для розслідування воєнних злочинів в Україні. Її очолив мисливець за нацистами - Елай Розенбаум.
Він 36 років працює в Мін'юсті США та допоміг міністерству у понад 100 випадках позбавити громадянства обвинувачених нацистів або депортувати їх.
Слава ЗСУ!!!