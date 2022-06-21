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Новости Война
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Воздушные силы ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и до 10 боевых бронированных машин войск РФ

повітряні,сили

Также подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены два беспилотных летательных аппарата российских оккупационных войск.

Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"21 июня в Киевской и Донецкой областях подразделениями Зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены два беспилотных летательных аппарата российских оккупационных войск. Также подразделением ЗРВ ликвидирована авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59.

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Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили несколько авиаударов по вражеским позициям. Ликвидированы до 10 боевых бронированных машин, живая сила противника, уничтожены два склада боеприпасов рашистов", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19079) ликвидация (3492) уничтожение (6837) Воздушные силы (2259)


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Топ комментарии
+28
ВІРЮ в ЗСУ !!!!

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21.06.2022 22:12
+26
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪
молимось за Вас , хлопці 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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21.06.2022 22:10
+25
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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21.06.2022 22:11
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Супер 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪
молимось за Вас , хлопці 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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21.06.2022 22:10 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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21.06.2022 22:11 Ответить
Поправьте заголовок 2 склада или 2 беспилотника знищено?
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21.06.2022 22:11 Ответить
все вірно в заголовку - і 2 безпілотника і 2 склади (ну так співпало))))
в останньому абзаці є мова і про склади

Ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, живу силу противника, знищено два склади *********** рашистів", - йдеться у повідомленні.
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21.06.2022 22:15 Ответить
ВІРЮ в ЗСУ !!!!

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21.06.2022 22:12 Ответить
Давіть їх, хлопчики. Давіть ****** рашкованських, смердючих гнидарів.
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21.06.2022 22:17 Ответить
Молодці хлопці!
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21.06.2022 22:18 Ответить
Kill'em all, boys!
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21.06.2022 22:30 Ответить
Greetings from Ukraine for James Hetfield!
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21.06.2022 22:35 Ответить
Шикарна новина:

США створили групу для розслідування воєнних злочинів в Україні. Її очолив мисливець за нацистами - Елай Розенбаум.
Він 36 років працює в Мін'юсті США та допоміг міністерству у понад 100 випадках позбавити громадянства обвинувачених нацистів або депортувати їх.
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21.06.2022 22:37 Ответить
Якщо трохи так картинку в одну то знищення орків біля острова потім Донецьк Луганськ Ізюм і в інших місяцях важливих складіа БК ,тікання орків штабних пунктів почти на всіх напрямках до кордону а то й глибину рашки.просування на херсонцині і в напрямку Мелітополя.Плюс нарешті пішла необхідна зброя не так щоб потоком аде реальна яку ми бачимо хоч і мало але реальна ане на картинці.Добра картина для добрих речей які вголос краще не казати.Так навіть Обстріли на харківщині але це от безсилля і розуміння що їм там гайки.І навіть не супер зведення з під Северодонецька але по радіоперехватам трохи вперед у орків а за спинами і збоку ЗСУ.І вони вже розуміють що пахне жареним.Чекаємо добрих нових.Наснаги ЗСУ і бути живими.
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21.06.2022 22:41 Ответить
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21.06.2022 22:44 Ответить
Українські ПРИЗРАКи--------ПРАЦЮЮТЬ!!!
Слава ЗСУ!!!
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21.06.2022 23:20 Ответить
років два три так як ми знищуємо склади з ************ москалі в Сирії знищували командні пункти ... Схоже наше командування ВПС навчалось на одному курсі з мосчкальськім
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21.06.2022 23:20 Ответить
ХЗЩ
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21.06.2022 23:32 Ответить
Думаю правильна назва ракети буде "Повітря - земля".
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22.06.2022 01:24 Ответить
Орки в каждом заявлении сбивают по 3-5 наших самолетов,если все в кучу посчитать,то у нас было самолетов не меньше чем в США.
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22.06.2022 07:30 Ответить
 
 