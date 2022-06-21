В Мелитополе началась новая волна похищений людей, оккупанты угрожают населению смертной казнью, - мэр Федоров

На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупационные власти угрожают населению смертной казнью. Соответствующие заявления тиражируют российские пропагандистские СМИ.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Началась новая волна похищений людей. Несколько дней тому назад, во время службы, был похищен на центральной площади города один из местных пастырей. Сегодня мы не знаем, где он находится. Также были похищены несколько активистов. Всё это делается для того, чтобы запугать мирное население, чтобы показать, что любое сопротивление либо неповиновение невозможны. В подтверждение этого местные гауляйтеры на центральных каналах рашистской пропаганды сделали заявления, что они предлагают ввести на временно оккупированных территориях смертную казнь", - сказал Фёдоров.

По его словам, захватчики не получили поддержки ни от гражданского населения, ни от представителей власти (это касается Запорожской, Херсонской и Донецкой областей) и поэтому совершают геноцид против украинского народа.

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"За четыре месяца только в Мелитополе они похитили свыше 500 человек, но сопротивление растет. Поэтому они хотят перейти к следующему этапу - к смертной казни. Они хотят делать это публично, чтобы запугивать наших людей и в дальнейшем. Это не просто слухи. Это то, о чем говорят гауляйтеры в центральных СМИ РФ", - добавил городской голова.