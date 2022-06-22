Кабмин выделит 11 млрд грн на гранты аграриям на создание теплиц и садов, - Шмыгаль

Правительство утвердило программы безвозвратных грантов для аграриев в рамках нового проекта "єРобота". Программы касаются создания садов и теплиц.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В часности, по программе частичной компенсации стоимости создания теплиц размер гранта составит от 5 до 7 млн грн. Как отметил премьер-министр, в правительстве ориентировочно ожидают 3 тысяч грантов в год, а общий бюджет программы составит 7 млрд грн.

"Участниками программы могут быть как частные предприниматели, так и аграрные компании и фермерские хозяйства, имеющие в собственности или аренде землю сроком не менее 25 лет", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что средства от гранта можно будет потратить на непосредственное строительство комплекса, закупку технического оборудования для его работы, закупку посевного материала и удобрений. Учитывая, что сумма гранта по этой программе значительно выше, вводится принцип софинансирования. Для первой тысячи участников 70% стоимости проекта финансирует государство, а 30% – сам предприниматель.

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Кроме того, государство выделит 4 млрд грн на программу поддержки садоводства, ягодничества и виноградарства. По словам премьера, речь идет о частичной компенсации стоимости садов. Аграриям будет предосвтавлено от 300 до 400 тысяч грн на 1 гектар садов — это около 70% от средней стоимости высадки.

"Сейчас мы говорим о грантах для высадки 10 тысяч гектаров новых садов. Так же как и с теплицами, получатели грантов должны иметь либо собственную землю, либо землю в пользовании не менее 25 лет. Средства будут предоставляться не наличными, а на банковский счет для прозрачной закупки саженцев, оборудования, систем полива, удобрений и тому подобное", - пояснил Шмыгаль.

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