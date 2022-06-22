РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11425 посетителей онлайн
Новости
3 327 15

Кабмин выделит 11 млрд грн на гранты аграриям на создание теплиц и садов, - Шмыгаль

сад

Правительство утвердило программы безвозвратных грантов для аграриев в рамках нового проекта "єРобота". Программы касаются создания садов и теплиц.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В часности, по программе частичной компенсации стоимости создания теплиц размер гранта составит от 5 до 7 млн грн. Как отметил премьер-министр, в правительстве ориентировочно ожидают 3 тысяч грантов в год, а общий бюджет программы составит 7 млрд грн.

"Участниками программы могут быть как частные предприниматели, так и аграрные компании и фермерские хозяйства, имеющие в собственности или аренде землю сроком не менее 25 лет", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что средства от гранта можно будет потратить на непосредственное строительство комплекса, закупку технического оборудования для его работы, закупку посевного материала и удобрений. Учитывая, что сумма гранта по этой программе значительно выше, вводится принцип софинансирования. Для первой тысячи участников 70% стоимости проекта финансирует государство, а 30% – сам предприниматель.

Читайте также: Оккупанты украли у украинских аграриев 500 тыс. тонн зерновых, растительное масло, овощи и сельхозтехнику, - Минагрополитики

Кроме того, государство выделит 4 млрд грн на программу поддержки садоводства, ягодничества и виноградарства. По словам премьера, речь идет о частичной компенсации стоимости садов. Аграриям будет предосвтавлено от 300 до 400 тысяч грн на 1 гектар садов — это около 70% от средней стоимости высадки.

"Сейчас мы говорим о грантах для высадки 10 тысяч гектаров новых садов. Так же как и с теплицами, получатели грантов должны иметь либо собственную землю, либо землю в пользовании не менее 25 лет. Средства будут предоставляться не наличными, а на банковский счет для прозрачной закупки саженцев, оборудования, систем полива, удобрений и тому подобное", - пояснил Шмыгаль.

Читайте также: Государство планирует предоставить гранты на обучение на ИТ-курсах 60 тыс. украинцев, - Шмигаль

Автор: 

аграрии (270) Кабмин (14025) сельское хозяйство (332) Шмыгаль Денис (2669)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Аграрії дякують. Особливо на зданому рашистам півдні.
показать весь комментарий
22.06.2022 00:06
+9
"Безробітних українців будуть залучати до громадських робіт -шмига
Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні або сільськогосподарські роботи.
"Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу в держави немає для цього ресурсів. Усі мають або воювати і захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту".

А утримувати на 1, 5 млрд $ в місяць кодло чінуш, гроші є.
показать весь комментарий
22.06.2022 00:21
+7
зараз треба гроші на оборону, на оборону і ще раз на оборону !!!
переживемо рік-два без грушок-яблучок
показать весь комментарий
22.06.2022 01:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аграрії дякують. Особливо на зданому рашистам півдні.
показать весь комментарий
22.06.2022 00:06 Ответить
ці гроші на теплиці та сади означають що вже Таврія тю-тю - продана в Омані ?
показать весь комментарий
22.06.2022 01:33 Ответить
держава виділить 4 млрд грн на програму підтримки садівництва, ягідництва та виноградарства

перед самою війною викинули декілька міліардів на кіно, книжки та смартфони

на власну Протиповітряну оборону гроші не потрібні ????

ЗЄльоний буде знову канючити : "Діду де наші Петріоти ?"
показать весь комментарий
22.06.2022 01:38 Ответить
Страшна новина. Це вони що вже не планують забирати наші землі? Те що вони гроші роздадуть так як всі уряди до цього я взагалі не сумніваюся. Де наприклад гроші аграрного фонду з дотацій сільгоспвиробникам? Навіть вопроси такі ніхто не підіймає.
показать весь комментарий
22.06.2022 10:03 Ответить
зараз треба гроші на оборону, на оборону і ще раз на оборону !!!
переживемо рік-два без грушок-яблучок
показать весь комментарий
22.06.2022 01:40 Ответить
"Безробітних українців будуть залучати до громадських робіт -шмига
Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні або сільськогосподарські роботи.
"Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу в держави немає для цього ресурсів. Усі мають або воювати і захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту".

А утримувати на 1, 5 млрд $ в місяць кодло чінуш, гроші є.
показать весь комментарий
22.06.2022 00:21 Ответить
И рабов,за минималку,в 6500грн.
показать весь комментарий
22.06.2022 00:35 Ответить
Цим підарасам хтось вірить?
показать весь комментарий
22.06.2022 00:48 Ответить
Корвалоличу та Вечірньому Мудозвону вірять перезрєвшиє дами
показать весь комментарий
22.06.2022 01:41 Ответить
Не надо розписываться за всех дам. ,,Перезревшая" незначит ,,разжижение мозга".
показать весь комментарий
22.06.2022 06:36 Ответить
Багаті багатіють бідні бідніють. Нічого не зміниться гроші як крали з бюджету так і крастимуть.
показать весь комментарий
22.06.2022 07:27 Ответить
10 мільярдів підуть мхп косюка,а остальні їбіться як хочете.
показать весь комментарий
22.06.2022 07:59 Ответить
Это πи$дец, очередная зелёная ×уйня.
показать весь комментарий
22.06.2022 09:20 Ответить
 
 