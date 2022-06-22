Байден не боится раскола между США и союзниками в реагировании на войну РФ против Украины: "В какой-то момент это превратится в выжидательную политику"
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Президент США Джо Байден выразил уверенность в целостности позиций США и европейских союзников по поводу совместного противостояния агрессии Кремля против Украины и продолжения давления на РФ.
Об этом Байден заявил во время выступления в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нет, я не боюсь", - сказал он в ответ на вопрос о возможности появления линий раскола между США и европейскими союзниками в контексте дальнейшего реагирования на войну, развязанную Путином против Украины.
"Я думаю, что в определенный момент это превратится в выжидательную политику: что могут выдержать россияне и что Европа будет готова выдержать", - сказал Байден.
Он подчеркнул, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение саммита НАТО в Испании на следующей неделе.
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У 1999 році Україна, за згодою США, передала Росії 8 стратегічних ракетоносців Ту-160, 3 ракетоносця Ту-95 і 581 крилату ракету Х-55. Тепер ці літаки цими ракетами здійснюють обстріли українських міст і сіл, знищують інфраструктуру нашої держави, вбивають цивільне населення, руйнують житлові будинки і лікарні.
У 2001 році Україна продала 12 крилатих ракет в Іран і 6 у Китай. Було знищено 7 протичовнових літаків Ту-142, які тепер могли б перешкодити підводним човнам РФ завдавати ударів по українській території ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря.
Бездумно ліквідована в Україні ракетоносна авіація не становила загрози ні для США, ні для нинішніх західних союзників України
Тож маємо право і підстави продовжувати вимагати, щоб США і країни ЄС у терміновому порядку почали надавати Україні засоби протиракетної та протиповітряної оборони для ефективного захисту її території.
https://glavcom.ua/columns/olegromanchuk/chomu-ukrajina-maje-pravo-vimagati-zasobi-protipovitryanoji-oboroni-854711.html
Наприклад той же керченський міст без якого було б неможливо захопити наш південь був готовий тільки в 2018.
Потім північний поток - 2 мусив бути побудований, а це сталось аж у вересні 2021.
Був зрештою ковід який також поплутав карти.
2. Чому не добудувався раніше, а саме в 2021, вже не за його каденції ?
З єдиною хворобою в світі якби ще не розібралися. І вона з'явилася у 2020.