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Байден не боится раскола между США и союзниками в реагировании на войну РФ против Украины: "В какой-то момент это превратится в выжидательную политику"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден выразил уверенность в целостности позиций США и европейских союзников по поводу совместного противостояния агрессии Кремля против Украины и продолжения давления на РФ.

Об этом Байден заявил во время выступления в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет, я не боюсь", - сказал он в ответ на вопрос о возможности появления линий раскола между США и европейскими союзниками в контексте дальнейшего реагирования на войну, развязанную Путином против Украины.

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"Я думаю, что в определенный момент это превратится в выжидательную политику: что могут выдержать россияне и что Европа будет готова выдержать", - сказал Байден.

Он подчеркнул, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение саммита НАТО в Испании на следующей неделе.
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Топ комментарии
+14
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22.06.2022 01:37
+10
За часів президента Кучми, при активному тиску Держепартаменту США, було знищено 60 ракетоносців Ту-22, 10 Ту-160, 19 Ту-95, а також 487 крилатих ракет Х-55 і 423 крилаті ракети Х-22

У 1999 році Україна, за згодою США, передала Росії 8 стратегічних ракетоносців Ту-160, 3 ракетоносця Ту-95 і 581 крилату ракету Х-55. Тепер ці літаки цими ракетами здійснюють обстріли українських міст і сіл, знищують інфраструктуру нашої держави, вбивають цивільне населення, руйнують житлові будинки і лікарні.

У 2001 році Україна продала 12 крилатих ракет в Іран і 6 у Китай. Було знищено 7 протичовнових літаків Ту-142, які тепер могли б перешкодити підводним човнам РФ завдавати ударів по українській території ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Бездумно ліквідована в Україні ракетоносна авіація не становила загрози ні для США, ні для нинішніх західних союзників України

Тож маємо право і підстави продовжувати вимагати, щоб США і країни ЄС у терміновому порядку почали надавати Україні засоби протиракетної та протиповітряної оборони для ефективного захисту її території.

https://glavcom.ua/columns/olegromanchuk/chomu-ukrajina-maje-pravo-vimagati-zasobi-protipovitryanoji-oboroni-854711.html
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22.06.2022 02:12
+5
за ці "глядєлки" ми платимо найдорожчим - життями українців

якщо вирішили закопати кацапів - "надайте зброю, а решту ми зробимо самі"
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22.06.2022 01:30
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за ці "глядєлки" ми платимо найдорожчим - життями українців

якщо вирішили закопати кацапів - "надайте зброю, а решту ми зробимо самі"
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22.06.2022 01:30 Ответить
Так дають. Якщо би не давали зброї, то ми вже мусили би вести партизанську війну в окупованій Україні.
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22.06.2022 05:36 Ответить
А что ты хотел и коруна у власти выбрал и что бы за тебя воевали?
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22.06.2022 06:54 Ответить
Зброя під асфальтом. Рийте дурні
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22.06.2022 10:01 Ответить
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22.06.2022 01:37 Ответить
За часів президента Кучми, при активному тиску Держепартаменту США, було знищено 60 ракетоносців Ту-22, 10 Ту-160, 19 Ту-95, а також 487 крилатих ракет Х-55 і 423 крилаті ракети Х-22

У 1999 році Україна, за згодою США, передала Росії 8 стратегічних ракетоносців Ту-160, 3 ракетоносця Ту-95 і 581 крилату ракету Х-55. Тепер ці літаки цими ракетами здійснюють обстріли українських міст і сіл, знищують інфраструктуру нашої держави, вбивають цивільне населення, руйнують житлові будинки і лікарні.

У 2001 році Україна продала 12 крилатих ракет в Іран і 6 у Китай. Було знищено 7 протичовнових літаків Ту-142, які тепер могли б перешкодити підводним човнам РФ завдавати ударів по українській території ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Бездумно ліквідована в Україні ракетоносна авіація не становила загрози ні для США, ні для нинішніх західних союзників України

Тож маємо право і підстави продовжувати вимагати, щоб США і країни ЄС у терміновому порядку почали надавати Україні засоби протиракетної та протиповітряної оборони для ефективного захисту її території.

https://glavcom.ua/columns/olegromanchuk/chomu-ukrajina-maje-pravo-vimagati-zasobi-protipovitryanoji-oboroni-854711.html
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22.06.2022 02:12 Ответить
"...нинішніх західних союзників України" по якому союзу?
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22.06.2022 06:54 Ответить
Ну тебя тогда это же не волновало!
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22.06.2022 06:56 Ответить
Шо там вичикувать? ***** развязал Третью мировую и шото выжидать не получится. Либо всем миром давить рашку, либо ***** захапает всё, до чего дотянется
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22.06.2022 06:22 Ответить
Нам очень повезло, что Штаты выбрали Байдена, а не Куйловскую консерву Трампа.
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22.06.2022 06:48 Ответить
Не скажете, чому х**ло не напало за 4 роки, коли в Штатах був президентом його "консерва" ?
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22.06.2022 08:04 Ответить
А, виявляється, Пуйло напало на Україну тому, що американський президент зараз Байден, а не тому, що у нього імперські маячні думки в порожній ботоксній голові.
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22.06.2022 08:15 Ответить
Трампісти хворі на всю голову, як і путіністи. Це дружні секти.
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22.06.2022 09:31 Ответить
Кілька причин.
Наприклад той же керченський міст без якого було б неможливо захопити наш південь був готовий тільки в 2018.
Потім північний поток - 2 мусив бути побудований, а це сталось аж у вересні 2021.
Був зрештою ковід який також поплутав карти.
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22.06.2022 08:30 Ответить
1. Були 2018 і 2020.
2. Чому не добудувався раніше, а саме в 2021, вже не за його каденції ?
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22.06.2022 08:39 Ответить
1. 2018, 2019 і 2020.

З єдиною хворобою в світі якби ще не розібралися. І вона з'явилася у 2020.
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22.06.2022 08:41 Ответить
Потому что в Украине тогда была Президентом не его консерва. А его консерве понадобилось 2,5 года, чтобы ослабить Армию, похерить ракетные программы и разминировать Чонгар и мосты на юге. Так понятно?
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22.06.2022 10:46 Ответить
Зливання зараховане.
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22.06.2022 14:39 Ответить
Трампісти очікували на другий термін рудого додіка. Тоді Україна повністю зникла би з мапи світу. До речі, ***** теж очікував другого терміну свого корєша, який називав ***** «хороший парєнь». Він все підготував до війни, а американці взяли та дали копняка *****вському кловану.
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22.06.2022 08:50 Ответить
США вроде помогают, но если посмотреть какой процент техники и боеприпасов они нам дают по отношению к складским запасам и базам хранения, то оказивается єто 0.1 или 0.01 процент, но спасибо и за єто
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22.06.2022 09:03 Ответить
 
 