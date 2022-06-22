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Новости За рубежом
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Глава МИД Италии Ди Майо вышел из своей партии, которая не хотела поддерживать Украину: "Мы должны были выбрать, с какой стороны истории находиться"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

майо

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что покидает свою партию Движение пяти звезд (M5S), чтобы сформировать новую парламентскую группу, поддерживаемую правительством премьер-министра Марио Драги, ради помощи Украине в войне против России.

Ди Майо пошел на этот шаг после того, как обвинил лидера M5S и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в подрыве усилий правительства по поддержке Украины и ослаблению позиций Рима в Европейском Союзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Сегодняшнее тяжелое решение, о котором я никогда не думал, что мне придется принять… но сегодня я и многие другие коллеги и друзья покидаем Движение 5 звезд", – сказал Ди Майо.

"Мы обязательно должны выбрать, с какой стороны истории находиться – на стороне Украины, на которую напали, или на стороне агрессора России. Позиции некоторых лидеров М5 рисковала ослабить нашу страну", - сказал он во вторник вечером.

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Глава МИД Италии отметил, что M5S с завтрашнего дня больше не станет ведущей политической силой в парламенте.

"С сегодняшнего дня мы начинаем новый путь с людьми, которые решили смотреть в будущее", – сказал Ди Майо, намекая на название своей новой парламентской группы, которая, согласно политическим источникам, скорее всего, будет "Вместе ради будущего".

Как отмечается, стать участниками новой парламентской группы готовы 50 депутатов и 11 сенаторов.

В конце концов это может спровоцировать парламентский кризис и смену правительства Италии.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+27
Значит у населения Италии растет поддержка Украины.
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22.06.2022 01:49
+22
Многие критикуют Драги за его нерешительность. На самом деле, Украине неслыханно повезло, что сейчас, именно его правительство у власти. В Италии много популистских партий, как крайне левого, так и крайне правого направления . Как и везде, все они поют в унисон с х*йлом.
Также итальянские массмедиа, распространяют х*йловские нарративы, настраивая общество соответсвующим образом.
В такой обстановке правительство Драги, как может, поддерживает Украину, рискуя следующими выборами.
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22.06.2022 02:22
+22
Выход ди Майо из партии, благодаря которой он пришел в правительство-это жест , достойный даже не политика, а государствееного деятеля. Он рискует своей, довольно не плохой политической карьерой, по зову совести. Рискует, ради тех ценностей, которые лежат в основе западного мира.
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22.06.2022 02:49
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Значит у населения Италии растет поддержка Украины.
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22.06.2022 01:49 Ответить
Молодець !
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22.06.2022 01:51 Ответить
Европейцы должны понимать, что если Украина проиграет, то орда соберется силами, залижет раны и двинет на них. И не важно кто будет сидеть на троне Кремля. И что самое паскудное, воевать будут украинцы, как сейчас чеченцы-кадыровцы
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22.06.2022 01:58 Ответить
саме українці не будуть воювати проти інших європейців,а ось такі манкурти як у длнр так
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22.06.2022 09:27 Ответить
Многие критикуют Драги за его нерешительность. На самом деле, Украине неслыханно повезло, что сейчас, именно его правительство у власти. В Италии много популистских партий, как крайне левого, так и крайне правого направления . Как и везде, все они поют в унисон с х*йлом.
Также итальянские массмедиа, распространяют х*йловские нарративы, настраивая общество соответсвующим образом.
В такой обстановке правительство Драги, как может, поддерживает Украину, рискуя следующими выборами.
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22.06.2022 02:22 Ответить
Выход ди Майо из партии, благодаря которой он пришел в правительство-это жест , достойный даже не политика, а государствееного деятеля. Он рискует своей, довольно не плохой политической карьерой, по зову совести. Рискует, ради тех ценностей, которые лежат в основе западного мира.
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22.06.2022 02:49 Ответить
неожиданно
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22.06.2022 03:02 Ответить
Європа а в основому Німетчина заплатила параші 93 млрд євро. А тим часом Шольц обіцяє багато, шантажує Україну на відмову від теретторій, а тим часом навіть касок не передав.
В Баварии сказав що не дасть Україні бронітехніку а Макрон в Ромуніі після зустрічі з Зеленнским сказав що Україні прийдеться сісти за стіл переговорів.
Франція і Німетчина передавала тепловізори, ВЧ радари, електронні приціли після 2014 року.
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22.06.2022 03:47 Ответить
Умный человек!
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22.06.2022 06:15 Ответить
Ви вже якось вибрали «бік історії» з Адольфом, тепер хочете з пуйлом І?
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22.06.2022 06:39 Ответить
Красавчик!
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22.06.2022 06:43 Ответить
"...залишає свою партію Рух п'яти зірок..." Итальянцы не смотрели классику Рязанова, иначе никогда бы свою партию так не назвали.
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22.06.2022 06:46 Ответить
Повага та шана за таке рішення. А колишнiй прем'єр-міністр Джузеппе Конте давно на прикормі у Путіна.
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22.06.2022 08:11 Ответить
Каждый европейский политик, как впрочем и обыкновенный человек, должен определиться, по какую он сторону - сторону добра ( мир) или сторону зла ( войну) ! И "посередине" не получится, здесь нет середины...
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22.06.2022 09:00 Ответить
цей Рух 5 зірок остаточно перетворився на маргиналів типу фр.партії ле-пен..
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22.06.2022 09:22 Ответить
 
 