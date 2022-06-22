Зеленский заверил, что приложит все усилия для принятия решения о статусе кандидата в члены ЕС: "Для нас это важно"
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Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что приложит все усилия, чтобы историческое решение о кандидатстве Украины в ЕС было принято.
Об этом он сказал в своем видеообращении, напомнив о большом количестве переговоров с международными партнерами, проведенными в течение дня, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня (21.06 - ред.) был день очень активной внешнеполитической работы – почти марафон телефонных переговоров. Увеличиваем круг тех, кто за кандидатство для Украины, и добавляем уверенность, что решение в пятницу будет положительным.
Словакия. В разговоре с Премьер-министром Хегером скоординировали наши позиции накануне заседания Европейского совета.
Литва. Поблагодарил Президента Науседу за решение саммита Триморья предоставить Украине статус партнера-участника. И тоже скоординировали наши шаги.
Венгрия. Был очень плодотворный разговор с Премьер-министром Виктором Орбаном. Пригласил его посетить Украину и поблагодарил за важную поддержку нашего суверенитета, территориальную целостность нашего государства. Договорились развивать сотрудничество в энергетике.
Португалия. Договорились с господином Премьер-министром Антониу Коштой использовать опыт его страны в нашем сближении с Европейским Союзом.
Дальше – Дания. Поблагодарил за поддержку Украины, в частности, поддержку оружием. Также отметил выступление госпожи Фредериксен в Верховной Раде Украины, которое состоялось сегодня.
Испания. Отметил в разговоре с Премьер-министром Санчесом, что наше взаимодействие усилит и Украину, и весь Европейский Союз. Обсудили возможные результаты Мадридского саммита НАТО, который состоится уже в конце июня.
Ирландия. Отметил активную поддержку Ирландией нашей евроинтеграции и пригласил премьер-министра Ирландии Мартина посетить Украину.
Хорватия. Я уверен, мы можем расширить наше сотрудничество и на двустороннем уровне, и на уровне европейских структур. Поблагодарил господина Премьер-министра Пленковича за поддержку Украины.
Был рад видеть в Киеве большого друга нашего государства – премьер-министра Люксембурга Бетеля. И я хочу еще раз обратить внимание на помощь Люксембурга. 15% оборонного бюджета этого государства – вот это был вклад в защиту Украины. Сразу чувствуется и величие, и благородство государства.
Господин Бетель посетил сегодня города Киевской области, которые были освобождены от оккупантов. Я благодарен ему за искреннее понимание наших людей и за готовность Люксембурга участвовать в послевоенном восстановлении Украины.
Мой график на завтра – такой же насыщенный, как и сегодня. Сделаю все, чтобы историческое решение Европейского Союза было принято. Для нас это важно", – рассказал Зеленский.
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26 ЛЮТОГО 2020 року Зеленський анонсував плани по Чонгару:
"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".
10 ГРУДНЯ 2020 року, через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».
"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН.
Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
Там перший пункт: дистанцювати олігархів від законодавчої та виконавчої влади. Це - мова про Бєню. Його потрібно видати ФБР.
чому не сидить гнида Вовк? де портнов? де мураєв ?
чому не видано до США бородату бабу каломойшу?
0.06 Poland, Warsaw
12.06 Poland, Wroclaw
13.06 Czech Republic, Prague
16.06 Hungary, Budapest
17.06 Austria, Vienna
18.06 Romania, Bucharest
20.06 Germany, Berlin
21.06 Italy, Florence
22.06 Spain, Madrid
23.06 Portugal, Cascais