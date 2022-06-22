Зеленский заверил, что приложит все усилия для принятия решения о статусе кандидата в члены ЕС: "Для нас это важно"

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что приложит все усилия, чтобы историческое решение о кандидатстве Украины в ЕС было принято.

Об этом он сказал в своем видеообращении, напомнив о большом количестве переговоров с международными партнерами, проведенными в течение дня, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (21.06 - ред.) был день очень активной внешнеполитической работы – почти марафон телефонных переговоров. Увеличиваем круг тех, кто за кандидатство для Украины, и добавляем уверенность, что решение в пятницу будет положительным.

Словакия. В разговоре с Премьер-министром Хегером скоординировали наши позиции накануне заседания Европейского совета.

Литва. Поблагодарил Президента Науседу за решение саммита Триморья предоставить Украине статус партнера-участника. И тоже скоординировали наши шаги.

Венгрия. Был очень плодотворный разговор с Премьер-министром Виктором Орбаном. Пригласил его посетить Украину и поблагодарил за важную поддержку нашего суверенитета, территориальную целостность нашего государства. Договорились развивать сотрудничество в энергетике.

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Португалия. Договорились с господином Премьер-министром Антониу Коштой использовать опыт его страны в нашем сближении с Европейским Союзом.

Дальше – Дания. Поблагодарил за поддержку Украины, в частности, поддержку оружием. Также отметил выступление госпожи Фредериксен в Верховной Раде Украины, которое состоялось сегодня.

Испания. Отметил в разговоре с Премьер-министром Санчесом, что наше взаимодействие усилит и Украину, и весь Европейский Союз. Обсудили возможные результаты Мадридского саммита НАТО, который состоится уже в конце июня.

Ирландия. Отметил активную поддержку Ирландией нашей евроинтеграции и пригласил премьер-министра Ирландии Мартина посетить Украину.

Хорватия. Я уверен, мы можем расширить наше сотрудничество и на двустороннем уровне, и на уровне европейских структур. Поблагодарил господина Премьер-министра Пленковича за поддержку Украины.

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Был рад видеть в Киеве большого друга нашего государства – премьер-министра Люксембурга Бетеля. И я хочу еще раз обратить внимание на помощь Люксембурга. 15% оборонного бюджета этого государства – вот это был вклад в защиту Украины. Сразу чувствуется и величие, и благородство государства.

Господин Бетель посетил сегодня города Киевской области, которые были освобождены от оккупантов. Я благодарен ему за искреннее понимание наших людей и за готовность Люксембурга участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

Мой график на завтра – такой же насыщенный, как и сегодня. Сделаю все, чтобы историческое решение Европейского Союза было принято. Для нас это важно", – рассказал Зеленский.