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Зеленский заверил, что приложит все усилия для принятия решения о статусе кандидата в члены ЕС: "Для нас это важно"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что приложит все усилия, чтобы историческое решение о кандидатстве Украины в ЕС было принято.

Об этом он сказал в своем видеообращении, напомнив о большом количестве переговоров с международными партнерами, проведенными в течение дня, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (21.06 - ред.) был день очень активной внешнеполитической работы – почти марафон телефонных переговоров. Увеличиваем круг тех, кто за кандидатство для Украины, и добавляем уверенность, что решение в пятницу будет положительным.

Словакия. В разговоре с Премьер-министром Хегером скоординировали наши позиции накануне заседания Европейского совета.

Литва. Поблагодарил Президента Науседу за решение саммита Триморья предоставить Украине статус партнера-участника. И тоже скоординировали наши шаги.

Венгрия. Был очень плодотворный разговор с Премьер-министром Виктором Орбаном. Пригласил его посетить Украину и поблагодарил за важную поддержку нашего суверенитета, территориальную целостность нашего государства. Договорились развивать сотрудничество в энергетике.

Читайте: Германия выступает за положительное решение по кандидатству Украины на членство в ЕС, - Шольц

Португалия. Договорились с господином Премьер-министром Антониу Коштой использовать опыт его страны в нашем сближении с Европейским Союзом.

Дальше – Дания. Поблагодарил за поддержку Украины, в частности, поддержку оружием. Также отметил выступление госпожи Фредериксен в Верховной Раде Украины, которое состоялось сегодня.

Испания. Отметил в разговоре с Премьер-министром Санчесом, что наше взаимодействие усилит и Украину, и весь Европейский Союз. Обсудили возможные результаты Мадридского саммита НАТО, который состоится уже в конце июня.

Ирландия. Отметил активную поддержку Ирландией нашей евроинтеграции и пригласил премьер-министра Ирландии Мартина посетить Украину.

Хорватия. Я уверен, мы можем расширить наше сотрудничество и на двустороннем уровне, и на уровне европейских структур. Поблагодарил господина Премьер-министра Пленковича за поддержку Украины.

Также смотрите: Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, - премьер Фредериксен. ВИДЕО

Был рад видеть в Киеве большого друга нашего государства – премьер-министра Люксембурга Бетеля. И я хочу еще раз обратить внимание на помощь Люксембурга. 15% оборонного бюджета этого государства – вот это был вклад в защиту Украины. Сразу чувствуется и величие, и благородство государства.

Господин Бетель посетил сегодня города Киевской области, которые были освобождены от оккупантов. Я благодарен ему за искреннее понимание наших людей и за готовность Люксембурга участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

Мой график на завтра – такой же насыщенный, как и сегодня. Сделаю все, чтобы историческое решение Европейского Союза было принято. Для нас это важно", – рассказал Зеленский.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
придурку, вже все вирiшено i без тебе. Україна буде кандидатом.

ти краще про це розкажи-

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22.06.2022 01:59
+13
Ти почитай поперше, які умови до України ставить європейська спільнота.

Там перший пункт: дистанцювати олігархів від законодавчої та виконавчої влади. Це - мова про Бєню. Його потрібно видати ФБР.
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22.06.2022 02:00
+12
як ЗеБiли зливали Україну по замовленню пуйла

26 ЛЮТОГО 2020 року Зеленський анонсував плани по Чонгару:
"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".

10 ГРУДНЯ 2020 року, через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».

"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН.
Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
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22.06.2022 02:04
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придурку, вже все вирiшено i без тебе. Україна буде кандидатом.

ти краще про це розкажи-

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22.06.2022 01:59 Ответить
як ЗеБiли зливали Україну по замовленню пуйла

26 ЛЮТОГО 2020 року Зеленський анонсував плани по Чонгару:
"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".

10 ГРУДНЯ 2020 року, через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».

"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН.
Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
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22.06.2022 02:04 Ответить
Ти почитай поперше, які умови до України ставить європейська спільнота.

Там перший пункт: дистанцювати олігархів від законодавчої та виконавчої влади. Це - мова про Бєню. Його потрібно видати ФБР.
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22.06.2022 02:00 Ответить
бубочка, де голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ?

чому не сидить гнида Вовк? де портнов? де мураєв ?

чому не видано до США бородату бабу каломойшу?
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22.06.2022 02:07 Ответить
Бубуня, не надувай щоки, краще подумай, що робитимеш, коли дорослі дяді таки розвалять твій зелений гадюшник...
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22.06.2022 02:40 Ответить
Дирявий Бідон прогнувся перед ядерним шантажем пуйла. Американська армія як гарант ядерного роззброєння України мала стати пліч о пліч з нашими воїнами. Але він просто таки зазивав русню до нападу гарантувавши окурку неучасть у цій війні. Якщо ви падали хочете ядерного роззброєння, то маючи самі цю зброю маєте гарантувати безпеку всім іншим від неадекватних ядерних ідіотів
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22.06.2022 03:47 Ответить
...і Чорноморський Флот Америка наказала Україні віддати росії...і Януковича нам підсунула...і взагалі у Ющенка дружина американка...антиамериканське = проросійське.
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22.06.2022 06:22 Ответить
маячня! для украинцев есть одна позиция - проукраинская! все остальное переменчиво а что касаемо американцев по отношению к Украине и раше их позиция постепенно менялась от откровенно прорашисткой в 90х до НЕ абсолютно проукраинской в наши дни. уж очень им хотелось иметь союзника в лице рашки и кстати до сих пор эта идея не откинута и многие в штатах считают что просто этот диктатор испортился надо всего лишь поставить нового, проамериканского, и все будет ОК
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22.06.2022 09:56 Ответить
Неужто Коломойшу выдаст американцам??
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22.06.2022 06:13 Ответить
В Конституции Украины закреплён курс на ЕС и НАТО. Хотелось бы уточнить, что делается со второй частью закреплённой в Конституции формулы, а не только с первой. Парашный "нейтральный статус" можете при этом сразу засунуть себе поглубже в дупу.
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22.06.2022 06:30 Ответить
всё верно заявил.
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22.06.2022 06:34 Ответить
Нагадайте, порятунок Журавля цей недоносок теж брав під особистий контроль - чим там скінчилося?
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22.06.2022 06:47 Ответить
Останні роки нічого не робити у напрямку євроінтеграції,а зараз,що не інтерв'ю то "Я готовий,ми разом з урядом докладаємо зусилля для..."На жаль якби не війна ми б далі слухали їхні гавкання стосовно європейськості нашої країни і європейських цінностей.
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22.06.2022 07:57 Ответить
Задача-призначити прокурора САП,який переміг в чесній боротьбі людину Дерьмака і Татарова(Зеленьского).Це лише підпис і добра воля.Не бути нам ніде,доки тандем Зеля-бородата бабуся не присядуть.Бабуля в амер.тюрьмі а зелебобік в нашу.
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22.06.2022 10:20 Ответить
Вже і "агітатори"поїхали у круте турне.

0.06 Poland, Warsaw
12.06 Poland, Wroclaw
13.06 Czech Republic, Prague
16.06 Hungary, Budapest
17.06 Austria, Vienna
18.06 Romania, Bucharest
20.06 Germany, Berlin
21.06 Italy, Florence
22.06 Spain, Madrid
23.06 Portugal, Cascais
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22.06.2022 10:41 Ответить
Це все маячня від Зеленського!
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22.06.2022 11:28 Ответить
Голову САП затвердять?Чи це вже занадто?
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22.06.2022 15:24 Ответить
 
 