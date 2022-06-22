США об угрозах Москвы Литве "Нападение на члена НАТО будет означать нападение на всех"

В случае, если Российская Федерация намерена предпринять какие-то военные меры против Литвы, США в обязательном порядке поддержат страну-члена НАТО.

Об этом заявил в своем выступлении спикер Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы поддерживаем наших союзников по НАТО, мы поддерживаем Литву. Наша приверженность пятой статье НАТО - постулату, что нападение на одного будет означать нападение на всех, - нерушима", - заявил спикер Госдепартамента США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва может стать первой целью Путина, если он решится на конфликт с НАТО, - Politico

Напомним, после вступления в силу санкций ЕС против России Литва прекратила транзит подсанкционных товаров из РФ в Калининградскую область. Позже МИД РФ потребовал, чтобы Литва возобновила транзит санкционных товаров в Калининград. А российская армия начала учения на границе с Литвой. А секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев начал угрожать Литве из-за запрета на транзит российских товаров. Politico сообщило, что Литва может стать первой целью Путина, если он решится на конфликт с НАТО.