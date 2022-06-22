США об угрозах Москвы Литве "Нападение на члена НАТО будет означать нападение на всех"
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В случае, если Российская Федерация намерена предпринять какие-то военные меры против Литвы, США в обязательном порядке поддержат страну-члена НАТО.
Об этом заявил в своем выступлении спикер Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы поддерживаем наших союзников по НАТО, мы поддерживаем Литву. Наша приверженность пятой статье НАТО - постулату, что нападение на одного будет означать нападение на всех, - нерушима", - заявил спикер Госдепартамента США.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва может стать первой целью Путина, если он решится на конфликт с НАТО, - Politico
Напомним, после вступления в силу санкций ЕС против России Литва прекратила транзит подсанкционных товаров из РФ в Калининградскую область. Позже МИД РФ потребовал, чтобы Литва возобновила транзит санкционных товаров в Калининград. А российская армия начала учения на границе с Литвой. А секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев начал угрожать Литве из-за запрета на транзит российских товаров. Politico сообщило, что Литва может стать первой целью Путина, если он решится на конфликт с НАТО.
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Закройте этим тварям ещё и море. Пусть натуральным хозяйством занимаются.
Вас, кацапоидные мрази, больше никто не боиться!
- Нам что, ещё пару ракетных дивизионов разместить в Польше или Эстонии?! Что за "потёмкинская деревня" у границы с ********* появилась?!...
Кацапы отвечают:
- Да вы что?!!! Там живут мирные русские рыбаки и крестьяне!!!...
- Идиоты рукожопые!!! Где вы видели русскую деревню без перекошенных заборов и просевших, ржавых крыш?!... Кстати, маскировку лучше надо делать - на крайней от леса "избе" колышек растяжки выпал, и корма танка видна...".
https://www.bbc.com/russian/features-38057874
https://www.wsj.com/articles/why-die-for-tallinn-1469459693
Тут провладний канал-мільйонник вирішив на мене наїхати, бо я нагадав, що Татаров (заступник голови ОП) - проросійський чорт. Нагадаю, Татаров у дні вбивств Небесної Сотні як представник МВС казав, що люди вбили себе самі. Далі він працював у агента РФ Портнова. Захищав як адвокат проросійських бойовиків, що намагались створити «ОНР» в Одесі. Далі розповідав кремлівську тезу про «зовнішнє управління» і… крав мільйони у Нацгвардії. За це отримав підозру від НАБУ, але Венедіктова забрала справу у бюро та рятувала його дупу. Ну і ще Татаров був адвокатом дружин найманця, що намагався мене вбити на замовлення Труханова. Особисто вимагав у клопотанні до слідчого дати мені підозру за самозахист за статтею, що передбачає довічне. Адвокат Татарова (ще беркутівців захищає) Бівалькевич в суді керує прокурорами та теж вимагає дати мені довічне. Так ось, гнида Татаров, виявляється, герой оборони Києва! Він особисто врятував столицю! Зубами танки гриз, ракети відбивав та орків бив одним лиш поглядом. Керував обороною міста, а не те що я, як лох з артою в лісі працював. Цей наїзд цілком збігається із меседжем Арестовича - «активісти зло, вони вороги, треба активістів знищити». Нагадаю, що був у нас вже один поц, що воював проти громадянського суспільства. Сидить у Ростові зараз. Тримати в ОП проросійського Татарова під час війни - відверта дурість та шкода для держави. Воювати під час війни проти активістів, прибираючи фокус із росіян - шкода для країни ще більша. А Татаров так, чорт. І буде покараний після нашої перемоги. Внєшнєє управлєніє прийде по кожного агента Москви. P. S. А від цього помийного телеграм каналу «Інсайдєр ЮА» відпишіться.
Отак з кацапнею і слід розмовляти . Так до них доходить набагато швидше . .
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