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США об угрозах Москвы Литве "Нападение на члена НАТО будет означать нападение на всех"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

прайс,нед

В случае, если Российская Федерация намерена предпринять какие-то военные меры против Литвы, США в обязательном порядке поддержат страну-члена НАТО.

Об этом заявил в своем выступлении спикер Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы поддерживаем наших союзников по НАТО, мы поддерживаем Литву. Наша приверженность пятой статье НАТО - постулату, что нападение на одного будет означать нападение на всех, - нерушима", - заявил спикер Госдепартамента США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва может стать первой целью Путина, если он решится на конфликт с НАТО, - Politico

Напомним, после вступления в силу санкций ЕС против России Литва прекратила транзит подсанкционных товаров из РФ в Калининградскую область. Позже МИД РФ потребовал, чтобы Литва возобновила транзит санкционных товаров в Калининград. А российская армия начала учения на границе с Литвой. А секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев начал угрожать Литве из-за запрета на транзит российских товаров. Politico сообщило, что Литва может стать первой целью Путина, если он решится на конфликт с НАТО.
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Топ комментарии
+46
ггк )) де мій попкорн.. Давайте сволота, ви ж в Україні проти НАТО воюєте - вперед сцикопіхота, НАТО чекає
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22.06.2022 02:13
+44
Браво.

Закройте этим тварям ещё и море. Пусть натуральным хозяйством занимаются.
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22.06.2022 02:17
+39
Кёнигсберг возвращается в родную гавань.
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22.06.2022 02:57
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ггк )) де мій попкорн.. Давайте сволота, ви ж в Україні проти НАТО воюєте - вперед сцикопіхота, НАТО чекає
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22.06.2022 02:13 Ответить
Браво.

Закройте этим тварям ещё и море. Пусть натуральным хозяйством занимаются.
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22.06.2022 02:17 Ответить
НАТО таке сміливе ***** стало, як тільки побачило що ***** навіть в Україні вигрібає не дивлячись навіть на купу кротів паРаші в ОП, а і вся його велич - мильна бульбашка для орко-електрорату...
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22.06.2022 02:18 Ответить
Пещерная пацанва с распальцовкой давно этого ждали, ну вот, скоро отгребёте по полной!
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22.06.2022 02:24 Ответить
Знову Путлєру поводили пісєю по губах
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22.06.2022 02:29 Ответить
Кёнигсберг возвращается в родную гавань.
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22.06.2022 02:57 Ответить
тепер ще має повернутися Виборг і Курили
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22.06.2022 08:14 Ответить
Щас из будки ********* и боброедка будут визжать,только толку от визга будет 0!!! Литва отпустила ********* спокойно и очень красиво!

Вас, кацапоидные мрази, больше никто не боиться!
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22.06.2022 02:57 Ответить
Все правильно, тільки у слові "отпустила", літера "Т" явно зайва.
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22.06.2022 05:24 Ответить
Изучая, в очередной раз, спутниковые снимки "калининградского анклава", американцы обнаружили несуразность. Звонят "рассеянам":
- Нам что, ещё пару ракетных дивизионов разместить в Польше или Эстонии?! Что за "потёмкинская деревня" у границы с ********* появилась?!...
Кацапы отвечают:
- Да вы что?!!! Там живут мирные русские рыбаки и крестьяне!!!...
- Идиоты рукожопые!!! Где вы видели русскую деревню без перекошенных заборов и просевших, ржавых крыш?!... Кстати, маскировку лучше надо делать - на крайней от леса "избе" колышек растяжки выпал, и корма танка видна...".
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22.06.2022 05:48 Ответить
Пара есмінців США на рейді Клайпеди будуть непогано прикрашать морський пейзаж
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22.06.2022 05:52 Ответить
Принаймі, грандіозний пук в калюжу з боку мордора має бути, чекаємо з нетерпінням. А підгорання в рашапїних пропогандонів досягне свого піку за останній період.
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22.06.2022 03:46 Ответить
Правильно та своєчасно сказано. Шкода, що з боку Росії це були лише порожні слова, вони боягузи.
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22.06.2022 03:59 Ответить
ТАК А ЧТО ВЫ МЕДЛИЛИ ПРИ СБИТИЕ САМОЛЕТА КАЧИНСКОГО !!!???
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22.06.2022 04:18 Ответить
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22.06.2022 04:33 Ответить
Главное, чтобы к власти в США не пришёл Трамп или последователь его идей (таковые имеются в Республиканской партии).
https://www.bbc.com/russian/features-38057874
https://www.wsj.com/articles/why-die-for-tallinn-1469459693
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22.06.2022 04:41 Ответить
Вы новости американские ,что не смотрите? Трампа сегодня опускали целый день , не до выборов ему уже.
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22.06.2022 07:56 Ответить
STERNENKO14 hours ago

Тут провладний канал-мільйонник вирішив на мене наїхати, бо я нагадав, що Татаров (заступник голови ОП) - проросійський чорт. Нагадаю, Татаров у дні вбивств Небесної Сотні як представник МВС казав, що люди вбили себе самі. Далі він працював у агента РФ Портнова. Захищав як адвокат проросійських бойовиків, що намагались створити «ОНР» в Одесі. Далі розповідав кремлівську тезу про «зовнішнє управління» і… крав мільйони у Нацгвардії. За це отримав підозру від НАБУ, але Венедіктова забрала справу у бюро та рятувала його дупу. Ну і ще Татаров був адвокатом дружин найманця, що намагався мене вбити на замовлення Труханова. Особисто вимагав у клопотанні до слідчого дати мені підозру за самозахист за статтею, що передбачає довічне. Адвокат Татарова (ще беркутівців захищає) Бівалькевич в суді керує прокурорами та теж вимагає дати мені довічне. Так ось, гнида Татаров, виявляється, герой оборони Києва! Він особисто врятував столицю! Зубами танки гриз, ракети відбивав та орків бив одним лиш поглядом. Керував обороною міста, а не те що я, як лох з артою в лісі працював. Цей наїзд цілком збігається із меседжем Арестовича - «активісти зло, вони вороги, треба активістів знищити». Нагадаю, що був у нас вже один поц, що воював проти громадянського суспільства. Сидить у Ростові зараз. Тримати в ОП проросійського Татарова під час війни - відверта дурість та шкода для держави. Воювати під час війни проти активістів, прибираючи фокус із росіян - шкода для країни ще більша. А Татаров так, чорт. І буде покараний після нашої перемоги. Внєшнєє управлєніє прийде по кожного агента Москви. P. S. А від цього помийного телеграм каналу «Інсайдєр ЮА» відпишіться.
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22.06.2022 04:48 Ответить
олегЮревич такой же ******* как и его патрон -фсбэшник ермак ОБА ВРАГИ УКРАИНЫ И ДРУГИХ ЕРМАКАКА СЕБЕ ВЗЯТЬ И НЕ МОГ БЫ(здесь же мусор типа люси и падляка)
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22.06.2022 04:53 Ответить
Проституткам, находящимся на отсосе у ЗЕбанутого шута прийдется угомониться. Потому что если ЕС нам даст статут кандидата, в чем я не сомневаюсь, это будет нарушениу условий кандидатства, и буба криворогий, что-бы прикрыть свой тухас, прийдется молча сглотнуть, утереться и выполнить эти требования.
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22.06.2022 07:53 Ответить
У ОП схоже сидять одні грабіжники, придурки та агенти росії, слів немає.
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22.06.2022 08:02 Ответить
Какие же кацапы дебилы.
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22.06.2022 06:06 Ответить
Да ничего цапы Литве не сделают! Разве что на шпроты наложат запрет. И то на месяц
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22.06.2022 06:12 Ответить
Мокшандия должна быть полностью уничтожена независимо от того, нападёт ли она на страну НАТО, или нет. Потому что рано или поздно эта вонючая Параша развяжет ядерную войну.
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22.06.2022 06:23 Ответить
Если ВСУ єто не сделает, то єто сделают солдатьі НАТО Я о полностью уничтожить.
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22.06.2022 10:33 Ответить
Путин мог пугать мир своей фанерной армией до 24 февраля. А потом весь мир увидел, что это сборище алкашей и мародеров, которые тожеполучают *****
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22.06.2022 06:28 Ответить
Ves mir konecno videt uroven ix armiji,no oni sami verit to sto ix TV pokazyvajet.Do six por u nix filmi pro vojnu krutit kak tam 5 ruskix diviziju nemcev unictozajet.Vot etim fantazijam oni i veryt
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22.06.2022 06:38 Ответить
Korotko i jasno otvetil
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22.06.2022 06:33 Ответить
Кто же кто же кто же первый применит ядерное оружие?
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22.06.2022 06:57 Ответить
Думаєте, до вас там у Британії не долетить?
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22.06.2022 08:03 Ответить
Земля повинна горіти під копитами кремлівської мафії !Колись світ сколихнувся знищенням "свого народу" десятками мільйонів сталіним : війнами,розстрілами,голодоморами,концтаборами...іііііі провели індустріалізацію потрощенної,дикої країни : хлинули з розвинутих країн інженери,станки,технології (багатьох потім розстріляли як ворогів народу )...але це був прорив...ііііііііі гопник сталін зі своєю шайкою вбивць,"бєзпрєдєльщіків" почав готуватись до світового лідерства.... друга світова це призупинила....та мрії володаря світу (через тупу дикість і характер злодія ) не припинилась....Країни світу знову інфальтивно віднеслись до дикунів інтегруючи іх в цивілізацію півпрацюючи,.......іііііі виростили монстра-людожера....тільки повна ізоляція!
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22.06.2022 07:34 Ответить
Земля повинна горіти під копитами кремлівської мафії !Колись світ сколихнувся знищенням "свого народу" десятками мільйонів сталіним : війнами,розстрілами,голодоморами,концтаборами...іііііі провели індустріалізацію потрощенної,дикої країни : хлинули з розвинутих країн інженери,станки,технології (багатьох потім розстріляли як ворогів народу )...але це був прорив...ііііііііі гопник сталін зі своєю шайкою вбивць,"бєзпрєдєльщіків" почав готуватись до світового лідерства.... друга світова це призупинила....та мрії володаря світу (через тупу дикість і характер злодія ) не припинилась....Країни світу знову інфальтивно віднеслись до дикунів інтегруючи іх в цивілізацію півпрацюючи,.......іііііі виростили монстра-людожера....тільки повна ізоляція! !!
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22.06.2022 07:36 Ответить
Американцы ответили коротко и ясно. А ***** и его шестеркам остается только сглотныть и утереться.
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22.06.2022 07:44 Ответить
Країнам Балтії треба будувати могутню фортифікацію по всьому кордоні з мордором і готуватися до нападу.
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22.06.2022 08:06 Ответить
Никогда параша не посмеет напасть на страну НАТО. Они с нами не могут успешно воевать. НАТО Европы это конечно не фонтан, но США - это ураган. Параша будет разгромлена за 3 дня.
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22.06.2022 08:29 Ответить


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22.06.2022 10:39 Ответить
От і всьо , от " петро І" і здувся ,, сів і принишк .. Бо йому прямо сказали - тільки рипнешся проти Литви , країни НАТО , тобі - кердик . Зразу ж і отримаєш в їдало .
Отак з кацапнею і слід розмовляти . Так до них доходить набагато швидше . .
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22.06.2022 08:29 Ответить
США висловить дуже глибоке занепокоєння поки російська армія буде стирати литовські міста з лиця землі
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22.06.2022 08:34 Ответить
Нєа. Ти так вирішив, бо колись так було і значить так і буде?)
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22.06.2022 10:35 Ответить
В ЗСУ немає такої зброї як в NATO, але є 🥚🥚. Питання чи є вони в NATO. Це не піратів сомалійських ганяти, тут вже виклик серйозніший.
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22.06.2022 09:11 Ответить
Якесь це нато безпорадне,а голосок у них, коли звертаються до раші схожий на писк маленького кошеняти, тому ***** й бикує!
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22.06.2022 09:12 Ответить
краще і не скажеш)))
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22.06.2022 12:22 Ответить
NATO действует строго по уставу.Думаю скоро мы увидим NATO в действии,путин как дебил сам зацепит его.
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22.06.2022 12:47 Ответить
Це вже польська земля, треба вже й з моря блокувати
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22.06.2022 09:38 Ответить
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22.06.2022 12:14 Ответить
и о прекрасном)))
///
Латвійська компанія випустила морозиво «Слава Україні»
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22.06.2022 12:39 Ответить
Прежде путину надо подмыться,чтобы предпринять что то к Литве.
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22.06.2022 12:39 Ответить
 
 