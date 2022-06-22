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Россияне будут атаковать окрестности Лисичанска, бои будут, как в Мариуполе, - американский Институт изучения войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лисичанськ

Российские войска успешно продвигаются в Лисичанск с юга и, вероятно, атакуют окрестности Лисичанска в ближайшую неделю.

Об этом идет речь в докладе американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Аналитик института отметили, что это российское наступление является явной неудачей для украинской обороны в районе Северодонецк-Лисичанск.

Уточняется, что россиянам, вероятно, потребуются дальнейшие затяжные бои с украинскими войсками, подобные блокадным боям в Мариуполе и Северодонецке, чтобы захватить Лисичанск.

Аналитики ISW ранее прогнозировали, что россияне будут пытаться атаковать Лисичанск с юга, чтобы свести на нет преимущество в обороне, которое украинским защитникам предоставляет Северский Донец.

ISW пишет, что в то же время российские операции на оси Изюм-Славянск все больше тормозятся, поскольку россияне отдают приоритет операциям вокруг Северодонецка.

Также смотрите: В промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои, войска РФ мощно обстреляли Лисичанск, штурм возле Сиротино сдержан, - Гайдай. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
Головой раньше нужно было думать, а не жопой! Теперь пожинаем плоды
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22.06.2022 07:01
+10
Та да. Особливо це стосується так званого "розведенря військ" Зєлєнсків у районі хутора Вільний і особливо - станиці Луганській. Ну і дороги. Які зараз дуууже допомагають кацапам просуватися вглиб України.
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22.06.2022 08:36
+9
К сожалению, после событий в районе Гiрске-Золоте Лисичанск под большой угрозой с юга. Тут и без аналитики от ISW всё понятно. Нужны ассиметричные действия против Параши на других участках фронта, иначе Куйло, захватив всю Луганскую область, объявит это своей очередной "победой".
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22.06.2022 06:39
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К сожалению, после событий в районе Гiрске-Золоте Лисичанск под большой угрозой с юга. Тут и без аналитики от ISW всё понятно. Нужны ассиметричные действия против Параши на других участках фронта, иначе Куйло, захватив всю Луганскую область, объявит это своей очередной "победой".
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22.06.2022 06:39 Ответить
То, что они объявят это своей "победой" плохо, но не критично.
Гораздо хуже, если они объявят это своей территорией!!!
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22.06.2022 07:07 Ответить
Они давно объявили Лугандон до границ областей, так что ничего нового не объявят.
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22.06.2022 07:54 Ответить
зараз(за думкою Жданова) найперспективніший напрям удару ЗСУ (щоб відволікти сили ворога від Лисичанська -Ізюм-Куп"янськ
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22.06.2022 09:09 Ответить
Жданов-балабол.
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22.06.2022 09:25 Ответить
что поделаешь, если у касапов преимущество в технике 5:1 как минимум.
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22.06.2022 06:40 Ответить
Головой раньше нужно было думать, а не жопой! Теперь пожинаем плоды
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22.06.2022 07:01 Ответить
Та да. Особливо це стосується так званого "розведенря військ" Зєлєнсків у районі хутора Вільний і особливо - станиці Луганській. Ну і дороги. Які зараз дуууже допомагають кацапам просуватися вглиб України.
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22.06.2022 08:36 Ответить
Він каже,що Донбас сьогодні тактичний хід. Там внизу є. Так що зе "контролює" а краще пішов би геть
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22.06.2022 08:43 Ответить
Якби не розмінували Чонгар і не відведи від нього аритилерію 23.02.22 то становище було б інше.
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22.06.2022 08:37 Ответить
Наши отцы генералы,хоть военных вывели из Северодонецка?
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22.06.2022 07:09 Ответить
Ваші батьки - генерали, судячи з вашого посту, в Росії.
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22.06.2022 07:50 Ответить
Генерали відійшли, солдати не всі.
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22.06.2022 08:01 Ответить
Т. е. Северодонецк , все
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22.06.2022 07:29 Ответить
Ну так, на жаль, кацапи біля тошківки прорвали оборону, і все посипалося, а людей як завжди не відвели вчасно, багато трьохсотих і двухсотих.
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22.06.2022 08:00 Ответить
Это ещё неделю назад было понятно, а сейчас подготавливают общественное мнение,что и Лисичанску всё. Типа не сильно то и нужен был . Пушки и танки производить не нужно ,главное мобильная оборона и санкции. И роисся сама уйдёт... лет через сто.
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22.06.2022 09:28 Ответить
Ну так сообщали, что касабы ввели резервы 2-3бтг, даж МО сообщали, а где наши резервы?
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22.06.2022 09:30 Ответить
а де усi тi афганцi, якi самi прийшли в вiйськомат, а iм сказали йти додому? Багато людей за бажанням прийшли, а iх забракували.
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23.06.2022 08:34 Ответить
Пока ,оружия нет , обещанного, надо отступать и береч людей, Украинцы ,важнее амбиций .
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22.06.2022 09:44 Ответить
А если его так и не будет? До польской границы будем?
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22.06.2022 10:19 Ответить
Зброя є і вже в великій кількості.2 місяца назад її взагалі не було.Питання в іншому що якщо русня вийшла с частини країни і потім зробила висновки по війні то схоже що ми на 4 місяць не робимо висновки і контраргументів.Особдиво по партизанскій темі і ударами їм в спину де немає захисту в них.
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22.06.2022 17:43 Ответить
Беда Украины в том, что ею руководят те, кому она не нужна." - Михаил Сергеевич Грушевский.
Оружие когда будем производить сами? Переводить заводы на запад страны. Закупать комплектующие, если так не дают. Пробовали вооружение у Китая купить , Алжира, Египта, менять на пшеницу. Ах да о чём я, не при этой власти... Тут оказывается теплицы важнее .
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22.06.2022 10:35 Ответить
 
 