Россияне будут атаковать окрестности Лисичанска, бои будут, как в Мариуполе, - американский Институт изучения войны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска успешно продвигаются в Лисичанск с юга и, вероятно, атакуют окрестности Лисичанска в ближайшую неделю.
Об этом идет речь в докладе американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
Аналитик института отметили, что это российское наступление является явной неудачей для украинской обороны в районе Северодонецк-Лисичанск.
Уточняется, что россиянам, вероятно, потребуются дальнейшие затяжные бои с украинскими войсками, подобные блокадным боям в Мариуполе и Северодонецке, чтобы захватить Лисичанск.
Аналитики ISW ранее прогнозировали, что россияне будут пытаться атаковать Лисичанск с юга, чтобы свести на нет преимущество в обороне, которое украинским защитникам предоставляет Северский Донец.
ISW пишет, что в то же время российские операции на оси Изюм-Славянск все больше тормозятся, поскольку россияне отдают приоритет операциям вокруг Северодонецка.
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Гораздо хуже, если они объявят это своей территорией!!!
Оружие когда будем производить сами? Переводить заводы на запад страны. Закупать комплектующие, если так не дают. Пробовали вооружение у Китая купить , Алжира, Египта, менять на пшеницу. Ах да о чём я, не при этой власти... Тут оказывается теплицы важнее .