Два человека взорвались на российской мине, пытаясь уехать из Запорожской области

Их "Нива" наехала ночью на вражескую мину. Пострадавшие сейчас в больнице с тяжелыми ранениями.

Об этом сообщает прокуратура Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие страны-агрессора, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, заминировали поле и грунтовую дорогу возле села Малая Токмачка Пологовского района. В ночь на 20 июня 2022 года двое гражданских во время самостоятельной эвакуации с оккупированной территории на автомобиле "Нива" взорвались на вражеской мине. Пострадавшие получили тяжелые ранения и госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Прокуратура начала расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На одном из пляжей Одесщины взорвалась российская противокорабельная мина. ФОТО

"Это не первый случай на Запорожье, когда мирные люди подрываются на вражеских минах, особенно установленных оккупантами на рядовой местности. Будьте внимательны и осторожны, не подвергайте себя и своих близких опасности" - отметили в прокуратуре.