Премьер Польши Моравецкий призвал польских дипломатов формировать поддержку Украины в мире

Власти РФ напуганы перспективой близкого сотрудничества Польши с Украиной и другими странами региона, которых объединяет стремление противодействовать агрессору.

Моравецкий призвал польских дипломатов формировать поддержку Украины в мире Об этом заявил Матеуш Моравецкий на совещании с послами Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас рождается совершенно новая Украина и новая концепция Междуморья с Литвой, свободной в будущем Беларусью, Украиной, Польшей, Балтийскими странами, Румынией. Это концепция, которая может создать определенное геостратегическое региональное пространство с очень высоким знаменателем общих интересов", - отметил премьер министр Польши.

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По его словам, "над этим следует работать".

"Россия напугана перспективой сотрудничества Польши с Украиной, странами Балтии, восстановлением польской позиции на международной арене. Надо не упустить этот случай", - подчеркнул Моравецкий. Он указал, что польская дипломатия должна предупреждать правительства и общества разных стран об угрозе, которую представляет россия.

Глава правительства Польши убежден, что "суверенитет Украины является условием суверенитета Польши" в длительной перспективе. Поэтому польские дипломаты должны мудро и последовательно влиять на общественное мнение в странах свободного мира, формируя поддержку для Киева.

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"Украина и ее союзники имеют право чувствовать себя моральными победителями. Впрочем, моральной победы на сегодняшний день однозначно мало, особенно, когда с другой стороны есть противник, который не руководствуется никакими моральными принципами", - сказал Моравецкий.