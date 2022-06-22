На Змеином ВСУ уничтожили вражеский ЗРК "Панцирь С1" и 49 врагов, - ОК "Південь"

Бойцы Вооруженных сил Украины на Южном направлении ликвидировали 49 российских военных, а также уничтожили вражеский ЗРК "Панцирь" на о. Змеиный.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"В продолжение операции по поражению вражеских подразделений на острове Змеиный, зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию ​​и автомобильную технику", – сказано в сообщении.

Окончательные результаты уточняются.

Кроме того, вражеские потери за минувшие сутки составляют 49 военных, 2 самоходные гаубицы "Мста-С", 1 тягач, 1 станция радиоэлектронной борьбы, 1 состав боеприпасов, 5 единиц бронированной и автомобильной техники.

Вместе с тем, утром во вторник враг нанес удар крылатыми ракетами по Николаеву и Очакову, поражена портовая инфраструктура, уничтожены грузовики, повреждены здания предприятий и электрические сети. Параллельно враг нанес удар из реактивной системы залпового огня "Ураган" по жилым кварталам Николаева.

"При этом снова использовались кассетные боеприпасы. Одна из кассет разорвалась прямо во дворе частного дома, где находились двое мужчин. Один погиб на месте, другой получил ранения, за его жизнь борются медики", - говорится в сообщении командования.

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Сообщается, что в результате обстрелов из РСЗО Очакова также ранены.