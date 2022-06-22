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война (46486) Змеиный (172) ВСУ (5120) Очаков (71)

На Змеином ВСУ уничтожили вражеский ЗРК "Панцирь С1" и 49 врагов, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зміїний

Бойцы Вооруженных сил Украины на Южном направлении ликвидировали 49 российских военных, а также уничтожили вражеский ЗРК "Панцирь" на о. Змеиный.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"В продолжение операции по поражению вражеских подразделений на острове Змеиный, зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию ​​и автомобильную технику", – сказано в сообщении.

Окончательные результаты уточняются.

Кроме того, вражеские потери за минувшие сутки составляют 49 военных, 2 самоходные гаубицы "Мста-С", 1 тягач, 1 станция радиоэлектронной борьбы, 1 состав боеприпасов, 5 единиц бронированной и автомобильной техники.

Вместе с тем, утром во вторник враг нанес удар крылатыми ракетами по Николаеву и Очакову, поражена портовая инфраструктура, уничтожены грузовики, повреждены здания предприятий и электрические сети. Параллельно враг нанес удар из реактивной системы залпового огня "Ураган" по жилым кварталам Николаева.

"При этом снова использовались кассетные боеприпасы. Одна из кассет разорвалась прямо во дворе частного дома, где находились двое мужчин. Один погиб на месте, другой получил ранения, за его жизнь борются медики", - говорится в сообщении командования.

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Сообщается, что в результате обстрелов из РСЗО Очакова также ранены.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+47
А сколько народа на форуме психовало,почему не обстреливают остров?! А вот именно потому что,нужна была идеальная мишень для тренировок,да и орков поднакопилось на Змеином.
Кстати эти хваленые Панцири за все годы прославились только тем что их уничтожают при каждом налете,эту традицию еще израильтяне начали.
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22.06.2022 07:28
+33
Викликає Путін командувача військами ППО і вчиняє істерику:
- Пачему не сбиваются хахляцкие "Байрактары"?!!! Мы вам столько денег ввалили на развитие систем ПВО! У вас в руках не имеющая аналогов техника - "Панцири", "Буки"!!! Им что - повылазило? Не видят они их, что-ли?
- Видят Владимир Владимирович! В момент смерти!

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22.06.2022 07:24
+33
Хороший кацап - это дохлый кацап. Наши доблестные ВСУ прилагают все усилия, что-бы в Украине были только хорошие кацапы.
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22.06.2022 07:30
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Ібо нех..й лізти на нашу Землю без нашого дозволу.
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22.06.2022 07:23 Ответить
Викликає Путін командувача військами ППО і вчиняє істерику:
- Пачему не сбиваются хахляцкие "Байрактары"?!!! Мы вам столько денег ввалили на развитие систем ПВО! У вас в руках не имеющая аналогов техника - "Панцири", "Буки"!!! Им что - повылазило? Не видят они их, что-ли?
- Видят Владимир Владимирович! В момент смерти!

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22.06.2022 07:24 Ответить
"буки" ще срср розробив,а росія нове нічого путнього не розробляла тільки несуттеві моди старого,бо приплив мізків зкінчився з розпадом совка.
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22.06.2022 09:35 Ответить
А сколько народа на форуме психовало,почему не обстреливают остров?! А вот именно потому что,нужна была идеальная мишень для тренировок,да и орков поднакопилось на Змеином.
Кстати эти хваленые Панцири за все годы прославились только тем что их уничтожают при каждом налете,эту традицию еще израильтяне начали.
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22.06.2022 07:28 Ответить
Свиню збирають, коли вона велика й товста, а не худа й худа.
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22.06.2022 08:03 Ответить
Хороший кацап - это дохлый кацап. Наши доблестные ВСУ прилагают все усилия, что-бы в Украине были только хорошие кацапы.
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22.06.2022 07:30 Ответить
Сподіваюся скоро Острів Зміїний знову буде українським.
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22.06.2022 07:43 Ответить
Вариант "необитаемый" пока тоже устроит.
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22.06.2022 09:13 Ответить
пора уже и по крыму так херячить
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22.06.2022 07:47 Ответить
Шта? 🤔 Штурм Зміїного? А може краще - абордаж? 😊
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22.06.2022 08:27 Ответить
Наглядная разница. ЗСУ бьют по военным объектам, а орки по жилым районам. Будь они прокляты, твари.
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22.06.2022 07:58 Ответить
Ну не совсім так. На Зміїному є село Біле, Вілковської громади, але всіх людей еваюкували, що дало змогу ВСУ віідпрацювати по окупантах як треба.Наглядна агітація, чого треба евакуйовуватися ,коли закликають до цього
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22.06.2022 08:57 Ответить
О, це хірургічно проведена операція. Фахово і віртуозно!!!
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22.06.2022 08:04 Ответить
Панцир пішов за рускім кораблем.
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22.06.2022 08:15 Ответить
1 Панцир - це все ППО Зміїного? Якось несерйозно. "Експерти" писали, що там дивізіон С300 розгорнули...
Хоча, якщо подумати, то для С300 треба цілий ВДК завантажувати, а Панцир - це одна машина, її можна і буксиром (типу потопленого Беха) перевезти...
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22.06.2022 08:26 Ответить
Извините, но нет чела с камерой бегающего по змеином с документацией сколько всего нахерачено. Накрыли остров РСЗО и гори оно синим пламенем. Кто его знает что там ещё сгорело. Остров мелкий, едят вооружения много то любой придет будет или попадание или осколок.
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22.06.2022 08:37 Ответить
там ще Тор мав бути....
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22.06.2022 10:32 Ответить
Нищимо їх, нищимо, судячи зі зведень...а вони все одно, як таргани лізуть.
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22.06.2022 08:35 Ответить
хорошая свежая жертва на алтарь бандеровца Ахилла
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22.06.2022 09:03 Ответить
И близкие стали далёкими.

В копилку его преступлений можно, безусловно, положить еще драматичное разделение семей. Родители и дети, мужья и жены, братья и сестры оказались не просто по разную сторону баррикад, а почувствовали себя абсолютно чужими друг другу, говорящими на разных языках, из разных цивилизаций, из полярных миров людьми. Между самыми близкими выросли холодные, непроницаемые стены, за которыми стоит боль непонимания и убитое чувство родства. На сегодняшний день, наверное, не осталось человека, который не испытал бы на себе эту рваную рану, когда те, кого мы любили, с кем жили, строили планы на будущее, кого воспитывали или кто воспитывал нас, с кем мы дружили в одночасье предстали перед нами в страшном свете, с которым невозможно мириться. У многих водораздел произошёл ещё в 2014 году, но сегодня это явление стало повсеместным.

То, как они при помощи телевизора извратили души и мозги близких нам людей, самым похабным, грязным образом надругались над ними, уничтожив все человеческое, лишив их разума, запретив им думать и чувствовать, простить никогда нельзя. То, как они превратили десятки миллионов человек в армию зомби, которая готова верить и рукоплескать любому дикарству и варварству своих сатрапов, чествовать людоедов, обожать войну, мечтать о ядерном пепле для других государств и народов, конечно, является одним из самых больших преступлений путинского режима.

Другой вопрос, с какой лёгкостью люди поверили, что два плюс два - это пять. Очевидно, что пропаганда человеконенавистничества и национальной исключительности легла семенами на благодатную почву, которая не заставила себя долго ждать и отозвалась обильным урожаем безголового поголовья, которое готово слепо и яро поддерживать любое преступление своего кровавого скотовода. Не по наивности своей и не по глупости, а по потомственной склонности. Эта инстинктивная способность остановиться на пороге опасной мысли, не видеть аналогий, не замечать логических ошибок, превратно истолкововать даже самый простейший довод, если он враждебен режиму, это отвращение к ходу мыслей, который может подорвать созданную телевизиром картину мира, где ты самый великий, потому что русский и потому что над тобой есть Путин, всё это стирает грань между жертвой пропаганды и соучастником коллективных преступлений режима.

А страсть к доносительству? А лихорадочный поиск врагов народа? А презрение к свободе, к правам личности, к общечеловеческим ценностям? Сознательное презрение! А равнодушие и циничное безразличие ко всему, что простирается дальше собственной кухни? Что делать с их глухотой и слепотой к несправедливости вокруг, к преступлениям, страшным преступлениям их же страны? Каждый этими вещами по кирпичику формировал фундамент путинской России. Это миллионы маленьких, персональных билетов, выдававшиеся в течение 22 лет на карт-бланш кремлевскому маньяку.

Мы не можем простить Путину, то что он сделал с ними, а можем ли простить им самим, что они позволили сделать это с собой? Народ-то, когда его обворовывали, насиловали, уродовали, оскотинивали, брали за волосы и опускали в гнусную ложь с головой, сам-то он где был в это время? Неужели принимал, как должное, благодарил и просил добавки? Риторичность этих вопросов стала уже просто хрестоматийна.

Да, власть искусного пропагандиста так велика, что может придать человеческому мышлению любую форму и даже самые независимые во взглядах и образованные люди не смогут избежать этого влияния, но только при условии полной изоляции от других источников информации. Но в эпоху открытых границ и интернета... Как можно расценить происходящее, если только не назвав его совершенно сознательным выбором большинства.

Воистину, тоталитарная пропаганда может жестоко надругаться над здравым смыслом только там, где он потерял свою значимость.

И близкие стали далёкими, и плыть нам отныне по разным волнам.

КОЛОКОЛ XXI
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22.06.2022 09:10 Ответить
Вони захотіли швидко створити польову фортецю-ЗРК,арта,локатори на випадок десанту ЗСУ. Памятаючи потоплення рапторів, притягнули Парцирь Бех мав притянути другий. Всі судороги були направлені на закриття маршруту руху вантажних суден в комплексі з вишками Бойка. І вишок нема, і гарнізон пропав і нема чим спостерігати і погрожувати. Тепер як сліпі кошенята.
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22.06.2022 09:11 Ответить
От тільки заголовок неправільний - про зніщення на Зміїному живої сили противника в повідомлені не йдеться, тільки про техніку.
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22.06.2022 09:25 Ответить
Яка гарна новина))))
Вип'ю 100 гр за 49 дибілів)))
Слава ЗСУ!!! Ви ----- НАЙКРАЩІ!!!!!!!++
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22.06.2022 10:08 Ответить
Похож на маленький Крым.
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22.06.2022 10:43 Ответить
Без морского снабжения и прикрытия это смертники по сути. Им надо регулярно прожарку устраивать . Пару раз в неделю как в чернобаевк
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22.06.2022 13:15 Ответить
 
 