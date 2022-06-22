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Враг хочет выйти на границы Луганщины, главные усилия – на Северодонецком и Бахмутском направлениях, – Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,кацап,окупант,русня,орк,загарбник

В Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью выхода на административные границы Луганской области.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 22 июня в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Враг пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, боевые действия продолжаются.

Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Враг отошел.

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На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет боевые действия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их перебрасывания на угрожающие направления. Обстрелял районы населенных пунктов Андреевка, Новодонецкое, Старая Украинка и Гуляйполе. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.

На Славянском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое воздействие с целью создания условий восстановления наступления на город Славянск. Ведут штурмовые действия. Осуществляют огненное поражение из реактивных систем залпового огня недалеко от Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики  Беларусь основные усилия сосредоточивают на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы.

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На Северском направлении враг с целью демонстрации присутствия удерживает до трех батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск в приграничных районах Брянской и Курской областей. Противник обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье Сумской области, а также населенного пункта Гремяч Черниговской области.

В Харьковском направлении враг ведет воздушную разведку с целью выявления мест дислокации наших войск. Агрессор проводил интенсивные артиллерийские обстрелы украинских позиций вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля. Кроме того, враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Украинка, Петровка, Шевелевка, Базалиевка и Прудянка.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении наступления наших войск. Активных действий не вел. В то же время осуществлял огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Таврическое, Шевченково, Киселевка, Квитневое. Нанес авиаудар вблизи Белой Криницы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг захватил Подлесное и Мирную Долину в Луганской области, имеет частичный успех в районе Горного, - Генштаб ВСУ

Российский агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Ударные группы украинских штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершают авиаудары по вражеским позициям. Ликвидировано около 10 боевых бронированных машин, живая сила противника и уничтожены несколько складов боеприпасов. Удачно продолжает боевую работу и наша артиллерия.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Типовий Краматорськ
@KramZrada
·
16 год
З України виїхало дуже багато громадян і більшість з них вже ніколи не повернеться! Лише до Канади на візу було подано 500тис заяв!!! Якщо в Україні залишиться хочаб 20млн це буде добре,нажаль.
Ну як хуже не буде??? Чи смішно ще...
Все як казав Степан Андрійович "обравши хліб....
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22.06.2022 07:53
+9
Зате ж паржалі папріколу.
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22.06.2022 08:20
+5
Ну мало-ли что хочет лапотное быдло. Я например, хочу, что-бы ***** повесили на Спасской башне *******. И мне почему-то верится, что мои хотелки вполне выполнимы.
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22.06.2022 07:41
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Ну мало-ли что хочет лапотное быдло. Я например, хочу, что-бы ***** повесили на Спасской башне *******. И мне почему-то верится, что мои хотелки вполне выполнимы.
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22.06.2022 07:41 Ответить
Всё упирается в теорию вероятностей
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22.06.2022 20:52 Ответить
Типовий Краматорськ
@KramZrada
·
16 год
З України виїхало дуже багато громадян і більшість з них вже ніколи не повернеться! Лише до Канади на візу було подано 500тис заяв!!! Якщо в Україні залишиться хочаб 20млн це буде добре,нажаль.
Ну як хуже не буде??? Чи смішно ще...
Все як казав Степан Андрійович "обравши хліб....
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22.06.2022 07:53 Ответить
Зате ж паржалі папріколу.
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22.06.2022 08:20 Ответить
Ви вважаєте, що всі 500тис попруть в Канаду? Ви ціни на переліт до Канади бачили? Особливо, якщо летіти сім'єю з декількох чоловік... Сміло можна думати лише тим, хто знайшов роботу і за кого вирішити всі початкові проблеми впишуться родичі, друзі чи роботодавець. Всім іншим сміливцям, якщо нема $20-30К за душою на перший час, то нічого й рипатись. Моя сім'я також отримала CUAET візи та й їхати є за що, але поспішати не збираємось.
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22.06.2022 09:40 Ответить
ви то в кінці кінців виїдете за кращим життя, не даремно ж візу робили..чому інших відмовляєте?
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22.06.2022 12:19 Ответить
Бо то така частина ментальності,не хочу добавити ще-нашої,української ментальності.
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22.06.2022 13:04 Ответить
Це право людини від народження-бути вільною.І ніхто не має права окрім Бога вирішувати і розпоряджатися людськими долями та життями.Життя людини-то її властність,а не держави.
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22.06.2022 12:06 Ответить
Если есть возможность тикать. то надо тикать!!! Жизнь у всех одна и хочется провести ее остаток в безопасности.....
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22.06.2022 10:26 Ответить
Тикать, очень характерное словечко. Для гопоты. Вчера с такой представительницей бамбаса общался. И тоже про, вы все утикли уже на Польшу, глаголила.
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22.06.2022 19:27 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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22.06.2022 10:46 Ответить
Bucho Gracias Хорош заливать , 20000-30000 , если руки ноги есть , ну и голова с желанием , можно вписаться в гораздо меньшую сумму , если согласен на любую работу . И потом обычно сначала едет кто то один , а потом перетаскивает семью . Вы мне напоминаете одних знакомых , которые рассказывали , как им в Германии тяжело , аж обратно не хочется
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22.06.2022 17:35 Ответить
 
 