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Новости За рубежом
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Байден (2372) Зеленский (16483) США (23153) Кирби (333) Залужный (525) Милли (116)

Байден и Зеленский общаются регулярно, а Милли и Залужный - "почти каждый день" - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден,зеленський

Президент США Джо Байден регулярно общается с президентом Владимиром Зеленским, а глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли говорит с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным "почти каждый день".

Об этом на брифинге сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

На вопрос о том, действительно ли Байден общается с Зеленским "три-четыре раза в неделю", как сказал сам американский лидер, Кирби ответил, что тот "регулярно разговаривает" с президентом Украины.

"Он разговаривает с президентом Зеленским очень рутинно, регулярно. И я бы добавил, что не только президент, Министерство обороны, Государственный департамент, госсекретарь и министр обороны разговаривают со своими коллегами, опять же, на регулярной основе", — заявил Кирби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден о членстве Украины в ЕС: "Очень вероятно, что это произойдет"

Он отметил, что Милли на связи со своим украинским коллегой генералом Залужным тоже регулярно.

"Я бы даже сказал - почти каждый день: очень много разговоров с украинцами на уровнях ниже, как в Министерстве обороны, так и в Государственном департаменте", — заявил представитель Белого дома.
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Топ комментарии
+10
Как раз об этом и говорил Юрий Швец на своем ютубканале, когда кремлевские проститутки типа Подоляка и агента Козыря, в миру глапа бубиной ж.ОПы кукарекали о 1000 гаубиц и прочей тупой муйне. Это все делается для того, стобы разосрать Украину и штаты по заданию *****.
Залужный попросил Милли вооружить 10 артбатальйонов гаубицами 777. А милли выдал гаубиц на 12 батальйонов ( инфа от Ю. Швеца.)
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22.06.2022 08:01
+8
А єрмак з ким спілкується ?
З козломордими
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22.06.2022 07:59
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Байден каже чому ми не в НАТІ?
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22.06.2022 07:58 Ответить
А єрмак з ким спілкується ?
З козломордими
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22.06.2022 07:59 Ответить
Как раз об этом и говорил Юрий Швец на своем ютубканале, когда кремлевские проститутки типа Подоляка и агента Козыря, в миру глапа бубиной ж.ОПы кукарекали о 1000 гаубиц и прочей тупой муйне. Это все делается для того, стобы разосрать Украину и штаты по заданию *****.
Залужный попросил Милли вооружить 10 артбатальйонов гаубицами 777. А милли выдал гаубиц на 12 батальйонов ( инфа от Ю. Швеца.)
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22.06.2022 08:01 Ответить
я ще дивлюсь канал Newsader, там якраз брали інтерв'ю у Лариси Волошиної (політолог з криму, нічого особливого). але вона так влучно підмітила, що
1) ОПа - це неконституційне утворення
2) Подоляк і інші - радники цього неконституційного утворення. їх ніхто не обирав, у них немає ніякого посту, вони не несуть НІЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ні за свої слова, ні за свої дії.

отак люди, які по суті ніхто і ні за що не відповідають, пакостять нам.
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22.06.2022 08:29 Ответить
Всі адекватні журналісти вже давно кажуть що крашений дід проводить іпсо. Але вам байдуже, ви краще будете вірити агенту фсб ніж нашим. Включіть мозок, його парафінять ті хто за пороха, зелю та нейтральні журналісти.
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22.06.2022 08:53 Ответить
Що?
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22.06.2022 10:31 Ответить
Так і є. Те, що підмінило президента, ВР та Кабмін, та три роки керує знищує країну- ніхто. Тому не понесе ніякої відповідальності.
Відповідати за злочини, зради та злочинну бездіяльність буде особисто ВАЗеленський, з ініціативи якого вони і творились, як стверджує дерьмак та весь пліснявий кагал.

"Керівник Офісу Президента України забезпечує діяльність Президента України. Відповідно до Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента України не є державним службовцем і підпорядковується безпосередньо Президентові України."
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22.06.2022 10:29 Ответить
Щось ефекту не видно, бо на Луганщині чергова трагедія для наших військ.
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22.06.2022 08:03 Ответить
Дай Боже Байдену долгих рокiв життя.
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22.06.2022 08:07 Ответить
чет по севередонецку и от прогнозов люси арестович, погода от розговоров не меняется
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22.06.2022 08:55 Ответить
Ось тому ЗЄОПа і розпочала компанію проти Залужного.
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22.06.2022 09:03 Ответить
Вірю в ЗСУ та Залужного. Іншим віри нема.
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22.06.2022 10:55 Ответить
 
 