Байден и Зеленский общаются регулярно, а Милли и Залужный - "почти каждый день" - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден регулярно общается с президентом Владимиром Зеленским, а глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли говорит с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным "почти каждый день".
Об этом на брифинге сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
На вопрос о том, действительно ли Байден общается с Зеленским "три-четыре раза в неделю", как сказал сам американский лидер, Кирби ответил, что тот "регулярно разговаривает" с президентом Украины.
"Он разговаривает с президентом Зеленским очень рутинно, регулярно. И я бы добавил, что не только президент, Министерство обороны, Государственный департамент, госсекретарь и министр обороны разговаривают со своими коллегами, опять же, на регулярной основе", — заявил Кирби.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден о членстве Украины в ЕС: "Очень вероятно, что это произойдет"
Он отметил, что Милли на связи со своим украинским коллегой генералом Залужным тоже регулярно.
"Я бы даже сказал - почти каждый день: очень много разговоров с украинцами на уровнях ниже, как в Министерстве обороны, так и в Государственном департаменте", — заявил представитель Белого дома.
Пожалуйста, подождите...
З козломордими
Залужный попросил Милли вооружить 10 артбатальйонов гаубицами 777. А милли выдал гаубиц на 12 батальйонов ( инфа от Ю. Швеца.)
1) ОПа - це неконституційне утворення
2) Подоляк і інші - радники цього неконституційного утворення. їх ніхто не обирав, у них немає ніякого посту, вони не несуть НІЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ні за свої слова, ні за свої дії.
отак люди, які по суті ніхто і ні за що не відповідають, пакостять нам.
керуєзнищує країну- ніхто. Тому не понесе ніякої відповідальності.
Відповідати за злочини, зради та злочинну бездіяльність буде особисто ВАЗеленський, з ініціативи якого вони і творились, як стверджує дерьмак та весь пліснявий кагал.
"Керівник Офісу Президента України забезпечує діяльність Президента України. Відповідно до Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента України не є державним службовцем і підпорядковується безпосередньо Президентові України."