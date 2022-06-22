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Днепропетровщина (2870) Кривой Рог (1125) обстрел (20039) Резниченко (470)

Рашисты снова попали по Криворожскому району. Одно из сел осталось без света, - Резниченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина

Российские оккупационные силы продолжают обстреливать границы Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram.

"В Криворожском районе опять неспокойно. Враг несколько раз обстрелял две громады - Апостоловскую и Зеленодольскую. Предварительно люди не пострадали. В Великой Костромке есть разрушения. В селе нет света", - говорится в сообщении.

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Резниченко добавил, что в других районах области в эту минуту спокойно.
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Вот так и будут исчезать один за другим села, города, поселки, пока придет оружие. Я на свою Луганщину без слез смотреть уже не могу. Как саранча Расползается эта зараза по Украине.
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22.06.2022 09:29 Ответить
 
 