В результате агрессии РФ в Украине 324 ребенка погибли и более 592 ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 22 июня 2022 года более 916 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров - 324 ребенка погибли и более 592 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 307, Харьковской - 175, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17", - говорится в сообщении.

По данным ювенальных прокуроров, 21 июня в результате обстрела врагом с.Безруки Харьковского района Харьковской области получила смертельные ранения 8-летняя девочка.

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21 июня из-за обстрела вблизи ставка "Золотая рыбка" в г. Часов Яр Бахмутского района Донецкой области получили ранения пятеро детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждены 2052 учебных заведения. Из них 210 разрушены полностью.