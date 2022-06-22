Общие боевые потери РФ с начала войны - около 34 230 человек, 216 самолетов, 182 вертолета, 1496 танков и 3614 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 22 июня потери личного состава противника составляют около 34 230 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 34230 (+130) человек ликвидировано,

танков – 1496 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 3614 (+8) ед,

артиллерийских систем - 752 (+0) ед,

РСЗО - 239 (+0) ед,

средств ПВО - 99 (+1) ед,

самолетов - 216 (+0) ед,

вертолетов - 182 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 614 (+3),

крылатых ракет – 137 (+0),

кораблей /катеров - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2543 (+6) ед,

специальной техники - 60(+1).

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"Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.