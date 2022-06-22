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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15308) война (46486) Генштаб ВС (4244) ликвидация (1915) уничтожение (3784) техника (1540) потери (3855)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 34 230 человек, 216 самолетов, 182 вертолета, 1496 танков и 3614 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 22 июня потери личного состава противника составляют около 34 230 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 34230 (+130) человек ликвидировано,

танков – 1496 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 3614 (+8) ед,

артиллерийских систем - 752 (+0) ед,

РСЗО - 239 (+0) ед,

средств ПВО - 99 (+1) ед,

самолетов - 216 (+0) ед,

вертолетов - 182 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 614 (+3),

крылатых ракет  – 137 (+0),

кораблей /катеров - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2543 (+6) ед,

специальной техники - 60(+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 34 230 человек, 216 самолетов, 182 вертолета, 1496 танков и 3614 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
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Так скоро і мішки для трупів закінчаться у кацапів - здається, вони їх 45 тисяч заготовили? Але ж мінімум третину у нас на Поліссі хоронили без мішків! А багато хто і могил не має - гниють в болотах!
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22.06.2022 09:18 Ответить
та нє, бо темпи серйозно впали за останній місяць, тому до 45тис. будуть дуже довго йти, якщо взагалі дійдуть.... потрібно піднажати!
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22.06.2022 09:37 Ответить
ті мішки вони готували для нас.
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22.06.2022 09:43 Ответить
Кожен ліквідований кацап - це хоч маленький, але черговий крок до перемоги.
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22.06.2022 09:20 Ответить
По сравнению с вчерашним днём, орки притормозили. Не помню с начала войны дня чтобы ни одного танка БМП не сожгли....
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22.06.2022 09:46 Ответить
Просто ще не порахували, а танки є. Німці учора кадри Сєверодонецьк показували,українських захисників.
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22.06.2022 09:52 Ответить
не орки притормозили, а наши отошли, вчерашний день намного хуже позавчерашнего. Для нас.
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22.06.2022 10:11 Ответить
 
 