Украина ежемесячно тратит на войну $6 млрд, $7,5 млрд американской помощи не хватит, - глава USAID
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Запланированной администрацией США помощи в $7,5 млрд Украине не хватит, чтобы эффективно покрыть расходы, вызванные полномасштабным российским вторжением .
Об этом предупредила в ходе ток-шоу The Way Forward глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По подсчетам USAID, украинское правительство сейчас тратит $5-6 млрд ежемесячно на то, чтобы удержать страну под ударом россиян.
Американская администрация готовится выделить в качестве помощи Украине $7,5 млрд, и хотя "это много, мы знаем, что этого не хватит, что дальше потребуется еще большая прямая бюджетная поддержка".
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Руководитель USAID добавила, что им придется "идти на Капитолийский холм и обращаться к американцам".
По ее словам, российский диктатор Владимир Путин "превращает продовольствие, гуманитарную помощь и глобальный голод в оружие, использует это как инструмент войны в Украине", параллельно распространяя в разных странах дезинформацию с обвинением Украины в их проблемах.
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Не дивно, що Україна планомірно і безповоротно програє у війні втрачає і землі, і людей з 2014-ого року....
а потім рашисти відправляли "ці знижки" на Київ, Львів, Одесу, Миколаїв.....
і ще одне пам`ятаю: "...спасіба житєлям Данбаса за презедента (Зека)-підараса...."
США продлили лицензию на транзакции в энергетике с рядом подсанкционных российских банковСоединенные Штаты во вторник продлили до 5 декабря срок действия лицензии, разрешающей транзакции, связанные с энергетикой, с рядом подсанкционных российских банков.Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Министерства финансов США.А именно, лицензия разрешает такие транзакции с российским Сбербанком, ВТБ, банком "Открытие", "Альфа-банком", Совкомбанком, Внешэкономбанком (ВЕБ.РФ) и Центробанком РФ, а также их "дочками".Речь идет о транзакциях, связанных с покупкой, добычей, производством или обработкой нефти и нефтепродуктов, газа и других энергоносителей, в частности угля, древесины, урана, аграрной продукции для производства биотоплива. Также разрешаются транзакции по производству или передаче электроэнергии любыми способами.Отмечается, что лицензия не допускает транзакции, запрещенные санкциями против государственного долга России, не позволяет открывать или удерживать корреспондентские счета в Центробанке РФ, а также проводить операции с подсанкционными лицами.
Дополнено: Как пишет Financial Times, лицензия позволит американским банкам продолжать обрабатывать транзакции, связанные с энергетикой, не нарушая санкций против России. В рамках оригинального пакета санкций против России США предоставили своим банкам такую лицензию на срок до 24 июня.
навіть залишки української вати були би не проти..
а от Московію такий розвиток подій остаточно розірвав би на дрібні шматочки від утворених вихлопних газів
Мародери усіх мастей та посад активізувались як ніколи. Як кажуть, кому війна, а кому мати рідна.