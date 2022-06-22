Украина ежемесячно тратит на войну $6 млрд, $7,5 млрд американской помощи не хватит, - глава USAID

Запланированной администрацией США помощи в $7,5 млрд Украине не хватит, чтобы эффективно покрыть расходы, вызванные полномасштабным российским вторжением .

Об этом предупредила в ходе ток-шоу The Way Forward глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По подсчетам USAID, украинское правительство сейчас тратит $5-6 млрд ежемесячно на то, чтобы удержать страну под ударом россиян.

Американская администрация готовится выделить в качестве помощи Украине $7,5 млрд, и хотя "это много, мы знаем, что этого не хватит, что дальше потребуется еще большая прямая бюджетная поддержка".

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Руководитель USAID добавила, что им придется "идти на Капитолийский холм и обращаться к американцам".

По ее словам, российский диктатор Владимир Путин "превращает продовольствие, гуманитарную помощь и глобальный голод в оружие, использует это как инструмент войны в Украине", параллельно распространяя в разных странах дезинформацию с обвинением Украины в их проблемах.