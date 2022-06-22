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Новости Война в Украине
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помощь (6103) расходы (126) США (23153) Пауэр Саманта (25) USAID (35)

Украина ежемесячно тратит на войну $6 млрд, $7,5 млрд американской помощи не хватит, - глава USAID

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

саманта,пауер

Запланированной администрацией США помощи в $7,5 млрд Украине не хватит, чтобы эффективно покрыть расходы, вызванные полномасштабным российским вторжением .

Об этом предупредила в ходе ток-шоу The Way Forward глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По подсчетам USAID, украинское правительство сейчас тратит $5-6 млрд ежемесячно на то, чтобы удержать страну под ударом россиян.

Американская администрация готовится выделить в качестве помощи Украине $7,5 млрд, и хотя "это много, мы знаем, что этого не хватит, что дальше потребуется еще большая прямая бюджетная поддержка".

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Руководитель USAID добавила, что им придется "идти на Капитолийский холм и обращаться к американцам".

По ее словам, российский диктатор Владимир Путин "превращает продовольствие, гуманитарную помощь и глобальный голод в оружие, использует это как инструмент войны в Украине", параллельно распространяя в разных странах дезинформацию с обвинением Украины в их проблемах.
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Топ комментарии
+20
Забирайте у кацапів! Нам компенсуйте і себе! Потрібно формувати нове право, як забирати гроші у кацапів! Москалі розвалили нехай платять за бал під час чуми!
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22.06.2022 09:22
+15
обмежте виплати надвисоких зарплат чиновникам прокурорам, ДБР, всяким наглядовим радам і нафтогазам. Пересічні перебиваються на пів ставки та ще допомагають чим можуть ЗСУ, а чиновники як жирували так і жирують.
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22.06.2022 09:42
+9
а кацапи тільки за один день получають за жижу і газ мінімум пів мільярда доларів!! ПІВ МІЛЬЯРДА ДОЛАРІВ В ДЕНЬ!!!

Не дивно, що Україна планомірно і безповоротно програє у війні втрачає і землі, і людей з 2014-ого року....
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22.06.2022 09:27
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Забирайте у кацапів! Нам компенсуйте і себе! Потрібно формувати нове право, як забирати гроші у кацапів! Москалі розвалили нехай платять за бал під час чуми!
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22.06.2022 09:22 Ответить
Саме так. Настав час створення світового фонду конфіскованих кровавих грошей московитів як державних так і приватних. З якого виділяти і Україні так і собі за надану допомогу.
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22.06.2022 10:40 Ответить
Гроші за газ не на рахунок россбербанку, а фондовий рахунок витрат на війну зі сторони України, Європи, США! Тоді, або газ закриють і їм прийдеться свої скважини невідворотньо консервувати, або будуть платит! Китаю не потрібно стільки газу, Європа є основним донором, довго з перекрученою трубою вони не зможуть сидіте, або спалюй у повітря, або консервуй нащавжди!
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22.06.2022 09:25 Ответить
а кацапи тільки за один день получають за жижу і газ мінімум пів мільярда доларів!! ПІВ МІЛЬЯРДА ДОЛАРІВ В ДЕНЬ!!!

Не дивно, що Україна планомірно і безповоротно програє у війні втрачає і землі, і людей з 2014-ого року....
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22.06.2022 09:27 Ответить
100 років тому УНР програла війну більшовикам, тому що нас не підтримав світ зброєю, 100 років минуло історія повторюється, тикають і рахують чи не багато, а по факту ми відступаємо і будемо відступати, того що Байден не розуміє що робиться
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22.06.2022 09:35 Ответить
Снова кто-то виноват, а не мы. Мы пытались вооружиться лучше? Наоборот - распродавали свое оружие - у нас же нет врагов. Россия - наш друг НАВСЕГДА! Забыли историю...
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22.06.2022 09:45 Ответить
приблизно так....кравчуки та кучми роспоряджалися вивозити на раSSію українські ракети за "знижку за газ" для пінчуків та фірташів з бойками....

а потім рашисти відправляли "ці знижки" на Київ, Львів, Одесу, Миколаїв.....

і ще одне пам`ятаю: "...спасіба житєлям Данбаса за презедента (Зека)-підараса...."
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22.06.2022 10:29 Ответить
Согласно Будапештскому меморандому, США Великобритания и Франция гарантировали нам территориальную целостность єто документ подписивали президенти!!!!!
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22.06.2022 12:46 Ответить
Ні, не гарантували.
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22.06.2022 21:07 Ответить
У нас нет денег на войну, а параша несмотря на введенные санкции зарабатывает на нефти больше, чем до войны. Благодаря Индии и Китаю, которые увеличили покупки...
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22.06.2022 09:40 Ответить
обмежте виплати надвисоких зарплат чиновникам прокурорам, ДБР, всяким наглядовим радам і нафтогазам. Пересічні перебиваються на пів ставки та ще допомагають чим можуть ЗСУ, а чиновники як жирували так і жирують.
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22.06.2022 09:42 Ответить
Не дождемся никогда. Кто это сам себе будет уменьшать зарплаты? Мы есть олигархическая, а точнее феодальная страна. Феодалы всегда хорошо платили своим лакеям...
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22.06.2022 09:49 Ответить
Ба більше, США будуть щомісяца надавати $1,5млрд на ЗП цим "обраним". Дуже все це нагадує, що це "війна хижин".
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22.06.2022 10:26 Ответить
3 місяці розмов. А яка б була ефективність, як би на москву би щось впало важке.
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22.06.2022 09:44 Ответить
а нахрена США спасает кацапов это такие санкции? должен бы истек срок 24 июня но продлили до 5 декабря-

США продлили лицензию на транзакции в энергетике с рядом подсанкционных российских банковСоединенные Штаты во вторник продлили до 5 декабря срок действия лицензии, разрешающей транзакции, связанные с энергетикой, с рядом подсанкционных российских банков.Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Министерства финансов США.А именно, лицензия разрешает такие транзакции с российским Сбербанком, ВТБ, банком "Открытие", "Альфа-банком", Совкомбанком, Внешэкономбанком (ВЕБ.РФ) и Центробанком РФ, а также их "дочками".Речь идет о транзакциях, связанных с покупкой, добычей, производством или обработкой нефти и нефтепродуктов, газа и других энергоносителей, в частности угля, древесины, урана, аграрной продукции для производства биотоплива. Также разрешаются транзакции по производству или передаче электроэнергии любыми способами.Отмечается, что лицензия не допускает транзакции, запрещенные санкциями против государственного долга России, не позволяет открывать или удерживать корреспондентские счета в Центробанке РФ, а также проводить операции с подсанкционными лицами.

Дополнено: Как пишет Financial Times, лицензия позволит американским банкам продолжать обрабатывать транзакции, связанные с энергетикой, не нарушая санкций против России. В рамках оригинального пакета санкций против России США предоставили своим банкам такую лицензию на срок до 24 июня.
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22.06.2022 09:45 Ответить
Налітайте на Америку, бо це вона вибрала велосипед,дороги і беззаконня
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22.06.2022 09:50 Ответить
Провина США в тому,що це вони затягнули росію до РБ ООН,також передача росії ядерної зброї з України це їх ідея,постійні спроби демократизції росії куди з дев'яностих вливалося багато ресурсів та інвестицій, що в сотні разів перевищує те що отримала та ж Україна.Але те ,що всі роки незалежності українці ставилися до політики необачно це також факт до 2000 років по факту у нас був неокомуністичний парламент ,трохи пізніше вже кланово-олігархічний з проросійськими політиками та спонсорами з фсб.
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22.06.2022 10:05 Ответить
Ви ж (США)заарештували заначку путіна ,то використовуйте...іноді складається враження, що американські політики дуже відірвані від свого ж суспільства,ваши копи і ті адекватніши та не будуть цяцькатися з гопніком який погрожує та пуляє зброєю просто застрелять його на місці і все,фашистська росія той самий колективний гопнік якого потрібно знищити в любий спосіб!
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22.06.2022 09:54 Ответить
памятаю на початку березня чи в середині керівництво ДБР що втікло у Львів запросило Кабмін збільшити виплати та преміальні. Яка наглість??? в країні вирішувалась доля столиці, а вони у тихому Львові бідуюють. Нє ну я розумію там ціни в ресторанах підняли, елітні повії мабудь також тариф збільшили, але ***** треба ж так нагліти. От де зрадники та манкурти, позбирали ці зелені виродки всіх в купу
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22.06.2022 10:06 Ответить
США закупят нефть у путлера по бросовой цене...Байден дек до роде...
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22.06.2022 10:22 Ответить
Россия 6 миллиардов получает в месяц на газовых контрактах только от Индии, Я уже молчу о договорах с Китаем и другими странами......... К сожалению нужно обьективно признать, что на Рашку экономические санкции практически не действуют, они приносят ей лишь легкие неудобства, но не более.........
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22.06.2022 10:23 Ответить
Україна - 51-й штат США, на зразок Аляска чи Гаваї.. з пристойним правосуддям, економікою, армією.. бо в нас все є, от тільки з "головою" не завжди везло..
навіть залишки української вати були би не проти..
а от Московію такий розвиток подій остаточно розірвав би на дрібні шматочки від утворених вихлопних газів
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22.06.2022 11:37 Ответить
Ні Зеля, ні Шмигаль не займаються економікою країни. Треба хоча б дозволити виїзд та роботу морякам. Звільнити Гетьманцева який заганяє всякий бізнес у тінь. Під час війни можна зробити диво на малому бізнесі.
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22.06.2022 11:44 Ответить
А тим часом, стаханівськими темпами та обсягами, як в останній день перед грандіозним шухером, проводиться емісія (друк) національної валюти і планомірне термінове злиття валютних резервів країни в обсягах приблизно 1 млрд дол. щотижня з тенденцією до збільшення, зокрема на курсовій різниці між 29.25 та 35грн.
Мародери усіх мастей та посад активізувались як ніколи. Як кажуть, кому війна, а кому мати рідна.
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22.06.2022 12:51 Ответить
 
 