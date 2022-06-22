Война в Украине – это соревнование на выносливость между РФ и ЕС, - Байден
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Война в Украине может стать соревнованием на выносливость между Европой и Россией на определенном этапе, предположил президент США Джо Байден.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я считаю, что на определенном этапе в дело пойдет выжидательная тактика: нужно посмотреть, какие убытки россияне могут выдержать и что будет готова выдержать Европа", – сказал Байден журналистам.
"Это один из тех вопросов, который будет обсуждаться в Испании (на саммите НАТО. - Ред.)", - добавил он.
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+6 irenka ko
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+4 Алексей Первеев 0c647dc7
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+4 Наталия П
показать весь комментарий22.06.2022 10:16
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Не можна вводити війська для захисту країни, на яку напала РФ - інакше 3 світова (але у корейській, в'єтнамській, сирійській війнах Росії не заборонялося вводити війська у країну, де вже діє США і атакувати війська США).
Не можна постачати натівські танки чи літаки - хоча у тих же війнах минулого Росія, звісно, постачала будь-що, що могла, літаки навіть і з пілотами.
Не можна постачати багато озброєнь Україні - лише стільки, щоб вона «трималася».
Не можна атакувати Крим - тому нам не передають ракети ATACMS, які б дістали до Севастополя.
Не можна постачати зброю, яка б знаходилася поза зоною ураження РФ (звісно, маю на увазі щось з коротшою дистанцією ніж Іскандер, який прострілює всю Україну).
Можна накладати санкції - але лише такі, які б шкодили обом сторонам співмірно. Не можна відключити Росію від Інтернету чи заблокувати їм комп'ютери - це нашкодить практично лише Росії.
Мавзолейная помойку Обязана жить в Дерьма...
Карта Вечная...такая в быдла ШариковыХ энд Швондеров...