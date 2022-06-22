Война в Украине – это соревнование на выносливость между РФ и ЕС, - Байден

Война в Украине может стать соревнованием на выносливость между Европой и Россией на определенном этапе, предположил президент США Джо Байден.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что на определенном этапе в дело пойдет выжидательная тактика: нужно посмотреть, какие убытки россияне могут выдержать и что будет готова выдержать Европа", – сказал Байден журналистам.

"Это один из тех вопросов, который будет обсуждаться в Испании (на саммите НАТО. - Ред.)", - добавил он.

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