В Северодонецке остаются 7-8 тыс. гражданских, людей трудно убедить эвакуироваться, - мэр Стрюк
Российские оккупанты продолжают разрушать Северодонецк, в котором остаются около 7-8 тыс. гражданских.
Об этом сообщил в эфире телемарафона мэр Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ.
"Где-то 7-8 по моим оценкам в городе остаются", – сказал он. Остальных депортировали на временно оккупированную территорию Луганщины.
По его словам, гражданские прячутся в бомбоубежищах "Азота". Украинские военные подвозят им еду и медикаменты. В то же время, добавил Стрюк, людей сложно убедить эвакуироваться.
Городской голова отметил, что разрушений в Северодонецке стало больше - часть кварталов в старых районах города в последние дни повреждена очень серьезно.
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Не могу согласиться по молодежи и лицам с малолетними детьми-зачем оставаться под таким риском для жизни,тем более можно уехать в Европу,если не хотят у нас быть
Тут вообще постоянно ненависть к своим же согражданам, а не к врагу. Кацапы вторглись на нашу землю, а люди на которых вы все время тут нападаете живут на нашей земле, они такие же наши как и мы их. Вы чего?
Конституція України.Розділ4. п.16) проводити евакуацію населення з місць і районів, небезпечних для проживання, а також підприємств, установ, організацій та матеріальних цінностей, які мають важливе державне, господарське і культурне значення;
Говорит там остались и никуда не хотят уезжать одни совки, которые очень ждут русский мир. В основном это люди, которые и так живут в говне и завидовали тем, кто чего-то добился в жизни. Сейчас для них ничего не поменяется, как были в говне, так и будут, зато они рады что "наказаны" те, кто жил как люди. На Донбассе таких процентов 30-40
Якщо нема наказу - це означає що командування не вбачає загрози або це такий військовий план.