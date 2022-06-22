В Северодонецке остаются 7-8 тыс. гражданских, людей трудно убедить эвакуироваться, - мэр Стрюк

Российские оккупанты продолжают разрушать Северодонецк, в котором остаются около 7-8 тыс. гражданских.

Об этом сообщил в эфире телемарафона мэр Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ.

"Где-то 7-8 по моим оценкам в городе остаются", – сказал он. Остальных депортировали на временно оккупированную территорию Луганщины.

По его словам, гражданские прячутся в бомбоубежищах "Азота". Украинские военные подвозят им еду и медикаменты. В то же время, добавил Стрюк, людей сложно убедить эвакуироваться.

Городской голова отметил, что разрушений в Северодонецке стало больше - часть кварталов в старых районах города в последние дни повреждена очень серьезно.

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