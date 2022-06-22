Киев и Львовщина – регионы-лидеры по расхищению гумпомощи. Следом идут Харьковщина и Кировоградщина, - Монастырский
Больше всего случаев хищения гуманитарной помощи украинские правоохранители фиксируют в Киеве, Львовской, Харьковской и Кировоградской областях
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если говорить в разрезе регионов, то у нас два таких лидера по мошенничеству (с гумпомощью. - Ред.) - это Киев и Львовская область. Это там, где больше всего случаев (хищения гумпомощи. - Ред.). Дальше за ними идут Харьковская область и Кировоградская", – отметил Монастырский.
По его словам, чаще всего мошенники присваюивают автомобили, закупленные для украинской армии, горючее, медикаменты, бронежилеты, продукты питания. В то же время, часть из разоблаченных правоохранителями схем, по словам главы МВД, была организована россиянами.
"Очень часто собирают и "хантерят", скажем так, российские кибермошенники. Они специально... создают телеграмм-каналы. Потом уже мы понимаем, что за ними стояли россияне, которые собирали эту помощь", - подчеркнул министр.
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Он выразил надежду, что количество таких преступлений уменьшится благодаря слаженной работе правоохранительной и судебной систем, что сделает наказание за мошенничество неотвратимым для преступников.
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крикунов развелось мля. ты хотя бы в курсе что гореть вечно потом? а если невиновный случайно - то температура смолы будет в два раза выше.!. расстрелун блин
еще и нарвешься на критику ЕС, а ведь случится же так что один из убитых будет невиновним. ты щас прямо водку на мельницу рашки льешь
в Кетае смертная казнь за коррупцию, расстреливают сотнями - и все равно чиновники воруют как не в себя!
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https://bukinfo.com.ua/skandaly/golova-ova-osachuk-prolobiyuvav-cherez-chernivecku-mytnycyu-vvezennya-v-ukrajinu-novogo-elitnogo-avto-yak-gumanitarnu-dopomogu-dlya-potreb-zsu
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Георгій Тука повідомив про відкритий лист волонтерських організацій Запоріжжя з 12(!) аркушами підписів, в якому вони звинувачують Запорізьку ОВА в розкраданні 220 вагонів гуманітарки.
Лист адресований президентові, генпрокуророві, голові СБУ. Ще раз: 220 вагонів!!! І це - лише одна область! Крадіжки в промислових масштабах!
Кого ЗЕ поставив курувати гумдопомогу? Правильно - дЄрьмака.
Тепер розумієте, чому ЗЕфанати істерично волають «неначасі»? Бо після Перемоги ніхто про це не згадає - переможців не судять. А тут уже не судити - вішати треба.
https://republic.com.ua/article/htos-vkrav-220-vagoniv-gumanitarki-v-zaporizhzhi.html
только факты - с фамилиями воров и наказаниями за содеянное!!!
(на халяве, как кажется некоторым, всегда есть жуки... навозные, но остальные муравьи-труженики (коих тысячи) не должны страдать от говновбросов и говноедов !!!
только фамилии или название фондов с фактами разворовывания !!!! (а не где-то кто-то что-то)
а власти той с(т)раны обезвредили навсегда десятки миллионов своих сограждан
Щодо до автівок для армії, то тим хай займається СБУ.
Знаю що в АТБ в Харкові були продукті схожі на ті що роздавали безкоштовно на
вулиці - курятина на розвіс, макарони, все не фасоване. В АТБ воно було вже в
плівці, було таке, як зараз х.з. Наскільки знаю за роздачею гуманітарки фізично
наглядає поліція, так що всі претензії до неї, як що десь продають гуманітарку в
магазинах.