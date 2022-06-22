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Новости Война
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Киев и Львовщина – регионы-лидеры по расхищению гумпомощи. Следом идут Харьковщина и Кировоградщина, - Монастырский

бронежилети,розкрадання

Больше всего случаев хищения гуманитарной помощи украинские правоохранители фиксируют в Киеве, Львовской, Харьковской и Кировоградской областях

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если говорить в разрезе регионов, то у нас два таких лидера по мошенничеству (с гумпомощью. - Ред.) - это Киев и Львовская область. Это там, где больше всего случаев (хищения гумпомощи. - Ред.). Дальше за ними идут Харьковская область и Кировоградская", – отметил Монастырский.

По его словам, чаще всего мошенники присваюивают автомобили, закупленные для украинской армии, горючее, медикаменты, бронежилеты, продукты питания. В то же время, часть из разоблаченных правоохранителями схем, по словам главы МВД, была организована россиянами.

"Очень часто собирают и "хантерят", скажем так, российские кибермошенники. Они специально... создают телеграмм-каналы. Потом уже мы понимаем, что за ними стояли россияне, которые собирали эту помощь", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заблокировала миллионную схему хищения военной амуниции во Львовской области. Фоторепортаж

Он выразил надежду, что количество таких преступлений уменьшится благодаря слаженной работе правоохранительной и судебной систем, что сделает наказание за мошенничество неотвратимым для преступников.

Киев (25484) Харьковщина (5577) гуманитарная помощь (1259) Монастырский Денис (335) хищения (98) Кировоградская область (629) Львовская область (2896)


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Топ комментарии
+24
Когось вже покарали конфіскацією майна та розстрілом?
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22.06.2022 10:47
+17
"гірше за московські воші можуть бути лише українські гниди" - Симон Петлюра
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22.06.2022 10:47
+17
Ще волонтьори)

Георгій Тука повідомив про відкритий лист волонтерських організацій Запоріжжя з 12(!) аркушами підписів, в якому вони звинувачують Запорізьку ОВА в розкраданні 220 вагонів гуманітарки.

Лист адресований президентові, генпрокуророві, голові СБУ. Ще раз: 220 вагонів!!! І це - лише одна область! Крадіжки в промислових масштабах!

Кого ЗЕ поставив курувати гумдопомогу? Правильно - дЄрьмака.

Тепер розумієте, чому ЗЕфанати істерично волають «неначасі»? Бо після Перемоги ніхто про це не згадає - переможців не судять. А тут уже не судити - вішати треба.

https://republic.com.ua/article/htos-vkrav-220-vagoniv-gumanitarki-v-zaporizhzhi.html
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22.06.2022 11:02
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Правила форума Совет форумчан
Когось вже покарали конфіскацією майна та розстрілом?
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22.06.2022 10:47 Ответить
зачем расстрел? я бы четвертовать приказал, а исполнение - тебе доручил бы.
крикунов развелось мля. ты хотя бы в курсе что гореть вечно потом? а если невиновный случайно - то температура смолы будет в два раза выше.!. расстрелун блин
еще и нарвешься на критику ЕС, а ведь случится же так что один из убитых будет невиновним. ты щас прямо водку на мельницу рашки льешь
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22.06.2022 10:51 Ответить
Півмільйона полісменів можуть ланцюжком передавати до місця призначення
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22.06.2022 11:07 Ответить
Ага давай дальше воровать і включать дурачка.Вон такие как ты соплежуи довели до такого состояния гумпомощь и сцикливую ситуацию когда нада было расстрелять с десяток и вопрос бы закриди для других.Вот из за таких тварей демагогов как ты потом умирают не тысячи а миллионы.Потому что наваших благих напмерениях прикриться добротой лежит дорога трупами в ад,А потом всего то за гибель сотни тысяч стоит Извините или доску в паять о погибших а их не вернуть а спустя годы канут в лета.Вот из за таких уродов как ты с молчаливого согласия и соплежуйства умирают миллионы ! Нет в жизни справедливости НЕТ БЛ"ДЬ ! Она может быть только одна человеческая.Один такой же урод как ты сидит в рашке в рясе Гундяев и лупит хреста на теле рассказывая про мир и доброту при этом оправдывает войну в Украине.Твари вы в обличии дьявола такие как ты !
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22.06.2022 17:26 Ответить
"расстрелять с десяток и вопрос бы закрыли для других" - не закрыли бы

в Кетае смертная казнь за коррупцию, расстреливают сотнями - и все равно чиновники воруют как не в себя!
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01.07.2022 10:51 Ответить
Рано ещё. Это может отпугнуть инвесторов.
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22.06.2022 11:05 Ответить
от тому й крадуть що жодного не пристрілили
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22.06.2022 11:18 Ответить
А на якій підставі розстрілювати?
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22.06.2022 12:50 Ответить
Вот никогда не понимал этого и не пойму. У нормальных волонтёров после этого руки опускаются помогать.
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22.06.2022 10:47 Ответить
так розкрадають в основному "волонтЬОри"
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22.06.2022 10:49 Ответить
Так, але волонтьори від Зеленського)

Голова ОВА Осачук пролобіював через Чернівецьку митницю ввезення в Україну нового елітного авто, як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ
https://bukinfo.com.ua/skandaly/golova-ova-osachuk-prolobiyuvav-cherez-chernivecku-mytnycyu-vvezennya-v-ukrajinu-novogo-elitnogo-avto-yak-gumanitarnu-dopomogu-dlya-potreb-zsu

Розкрадання гуманітарки на Буковині: Осачук прикрив Мунтяна і відправив його на лікарняний, щоб суд не обрав запобіжний захід
https://bukinfo.com.ua/oblasna-vlada/rozkradannya-gumanitarky-na-bukovyni-osachuk-prykryv-muntyana-i-vidpravyv-yogo-na-likarnyanyy-shchob-sud-ne-obrav-zapobizhnyy-zahid

Оборудки Продана-Осачука вилазять на поверхню. Скоро ми дізнаємося про всі кримінальні схеми буковинських бариг, які наживаються на гуманітарці в час війни
https://bukinfo.com.ua/skandaly/oborudky-prodana-osachuka-vylazyat-na-poverhnyu-skoro-my-diznayemosya-pro-vsi-kryminalni-shemy-bukovynskyh-baryg-yaki-nazhyvayutsya-na-gumanitarci-v-chas-viyny
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22.06.2022 11:00 Ответить
Ще волонтьори)

Георгій Тука повідомив про відкритий лист волонтерських організацій Запоріжжя з 12(!) аркушами підписів, в якому вони звинувачують Запорізьку ОВА в розкраданні 220 вагонів гуманітарки.

Лист адресований президентові, генпрокуророві, голові СБУ. Ще раз: 220 вагонів!!! І це - лише одна область! Крадіжки в промислових масштабах!

Кого ЗЕ поставив курувати гумдопомогу? Правильно - дЄрьмака.

Тепер розумієте, чому ЗЕфанати істерично волають «неначасі»? Бо після Перемоги ніхто про це не згадає - переможців не судять. А тут уже не судити - вішати треба.

https://republic.com.ua/article/htos-vkrav-220-vagoniv-gumanitarki-v-zaporizhzhi.html
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22.06.2022 11:02 Ответить
нормальные знают как и куда доставить шоп приняли тё кому надо и никто большё
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22.06.2022 10:52 Ответить
Так,без заїзду в Львів або Київ. Прямо до захисників. Укрпошта також дивує....безкоштовно до 30 кг,але ми самі вирішемо куди і кому
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22.06.2022 10:56 Ответить
"гірше за московські воші можуть бути лише українські гниди" - Симон Петлюра
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22.06.2022 10:47 Ответить
Дивно, крала тільки попередня влада, кримінальні справи "шили" на всіх. Тепер нова влада крадуть, правда справи заводити "не на часі". Як вихід - це посадити Пороха за "надмірну допомогу армії і піар", що шкодить репутації президента і ОПі)
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22.06.2022 10:51 Ответить
Як так можна? - Тварини погані....
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22.06.2022 10:53 Ответить
На дерьме сметану собираете? (с)

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22.06.2022 10:57 Ответить
Ого!Кировоградская область в лидерах по дерибану гумпомощи.Надо повнимательнее приглядеться к волонтерам в Кропивницком
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22.06.2022 10:59 Ответить
Немає цензурних слів - одні звуки.
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22.06.2022 11:00 Ответить
на одном примере докажите и приведите в исполнение публично
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22.06.2022 11:00 Ответить
Мародери на марші,під керуванням жОПи
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22.06.2022 11:04 Ответить
так огульно обвинять всех в области (областях) - это удар ниже пояса !!!
только факты - с фамилиями воров и наказаниями за содеянное!!!
(на халяве, как кажется некоторым, всегда есть жуки... навозные, но остальные муравьи-труженики (коих тысячи) не должны страдать от говновбросов и говноедов !!!
только фамилии или название фондов с фактами разворовывания !!!! (а не где-то кто-то что-то)
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22.06.2022 11:09 Ответить
А прокуратура у нас чья и для чего? Следственные действия простым людям недоступны
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22.06.2022 11:11 Ответить
но тогда до оглашения приговора и фамилий тварей нефиг обвинять целые области...
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22.06.2022 12:16 Ответить
Неужели не ясно кто крышует воровство?
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22.06.2022 11:09 Ответить
Славяне... Брак природы.
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22.06.2022 11:12 Ответить
то ты с кацапами попутал
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01.07.2022 10:52 Ответить
Пане Монастырский, хотів би нагадати один вислів: "...правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей вовремя их обезвреживать."(с) Якщо ви нездатні цім керувати, то хто винен???
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22.06.2022 11:14 Ответить
+100500!!!
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22.06.2022 11:26 Ответить
родитель автора фразы, будучи красным комиссаром, расстреливал невиновных людей сотнями!

а власти той с(т)раны обезвредили навсегда десятки миллионов своих сограждан
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01.07.2022 10:54 Ответить
В Києві і Львівській області зелені (*************) мародери найбільше розкрадають гуманітарну допомогу, свого роду саботаж. Всі гумантарні потоки в Україну здійснюються через одну людину - Єрмака Андрія Борисовича.
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22.06.2022 11:15 Ответить
За подібне має бути покарання зі "стартом" від 15 років...
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22.06.2022 11:31 Ответить
А Монастирський окрім фіксування розкрадань гумдопомоги у промислових масштабах щось робить ? Чі це "не на часі","після перемоги будемо розбиратись"? Уберіть від гумдопомоги "любіх" друзів Зеленського наприклад Ермака и Баканова ,хоча вже мабуть запізно,гумдопога вже вся разкрадена а нової мабуть не буде. Вже всі зрозуміли що це допомога не народу України страждающему від війні з рашизмом а корито для зеленої наволочі .
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22.06.2022 11:32 Ответить
Схоже влада в Україні "не знає",що робити зі злодіями і шахраями.Нічого,наші західні партнери підкажуть,а наші захисники після війни повернуться і зроблять все що треба.
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22.06.2022 11:42 Ответить
А як фіндопомогу деребанять інформації немає?
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22.06.2022 11:51 Ответить
В цьому краще Яценюк розбирається та інші фахівці команди ПО. Якість "Стіни" Яценюка-Порошенко 23-24 лютого побачили всі.
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22.06.2022 13:30 Ответить
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22.06.2022 14:36 Ответить
За пару последних лет народ проспал закон о коротком огнестреле. Теперь мычим в стойле молча о введении трибунала или военно- полевых судов! Ребятки октябрятки--- так победы не бывает! Все к арсеналам! И 5 колона ляжет вся к вечеру! Только оружие добытое своими руками стреляет в цель. Победителей не судят! К бою! Есть и альтернатива--- по телеку слушать Люсю все также. Ему за бабло звонить нехер снедать. И вы ешьте макуху прелую! А враг уже в доме.
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22.06.2022 11:53 Ответить
При чому тут це коли сама поліція (мєнти) може бути в тємі бариження гуманітарки (продукти).
Щодо до автівок для армії, то тим хай займається СБУ.
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22.06.2022 12:14 Ответить
Як головні мародери та контрабандисти можуть займатись автівками?
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22.06.2022 13:28 Ответить
Рашен провокатор?
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22.06.2022 16:20 Ответить
монастирській в долі чи в проьоті ?
Знаю що в АТБ в Харкові були продукті схожі на ті що роздавали безкоштовно на
вулиці - курятина на розвіс, макарони, все не фасоване. В АТБ воно було вже в
плівці, було таке, як зараз х.з. Наскільки знаю за роздачею гуманітарки фізично
наглядає поліція, так що всі претензії до неї, як що десь продають гуманітарку в
магазинах.
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22.06.2022 12:12 Ответить
Розкрадати гуманітарку це вже традиція. Є така церква християн віри євангельської (пятидесятники) представники якої відвідують США , розказують як їм в Україні тяжко, як їх тут ображають, просять гроші на різні гуманітарні проекти, а потім ці гроші привласнюють. Наприклад.https://youtu.be/531IyhXCPeQ. І цій історії біля десяти років.
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22.06.2022 12:23 Ответить
"Кто что охраняет, тот то и имеет. Ничего не охраняешь, ничего не имеешь"
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22.06.2022 12:53 Ответить
як не стараєшся дистанціюватись від скреподєдов та теми другої світової (вона ж ВОВ), але воно саме спливає коли таке читаєш. Мародерів тоді розстрілювали прямо на місці і крапка. Шпигуни і диверсанти мали шанс вижити при співпраці з "органами", а доля мародерів була очевидна
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22.06.2022 13:02 Ответить
Серед виборців ПО щури спритніші, аніж серед виборців ЗЕ. Мабуть досвід кращій.
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22.06.2022 13:27 Ответить
С.Попов ви про себе говорите,це ви щур?Керують гуманітаркою військові адміністрації вашого улюбленого Зе.
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23.06.2022 00:04 Ответить
Дик Єрмак керує гуманітаркою
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22.06.2022 15:31 Ответить
Ось тому в країні війна а світ від нас в навіть такій ситуації вагається.Вина в цьому наразі саме на президенті ! Так саме на ньому.Повинен бути наказ навіть не гласний знищувати на місці тих хто краде гумдопомогу ба більше всі активи сімей конфісковувати на користь держави.
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22.06.2022 17:20 Ответить
Волонтери б мали самоорганізуватися в доставці гумдопомоги, а не передавати її владі. Де немає порядку і контролю за допомогою, там є зловживання.
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10.09.2022 14:15 Ответить
 
 