Киев и Львовщина – регионы-лидеры по расхищению гумпомощи. Следом идут Харьковщина и Кировоградщина, - Монастырский

Больше всего случаев хищения гуманитарной помощи украинские правоохранители фиксируют в Киеве, Львовской, Харьковской и Кировоградской областях

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если говорить в разрезе регионов, то у нас два таких лидера по мошенничеству (с гумпомощью. - Ред.) - это Киев и Львовская область. Это там, где больше всего случаев (хищения гумпомощи. - Ред.). Дальше за ними идут Харьковская область и Кировоградская", – отметил Монастырский.

По его словам, чаще всего мошенники присваюивают автомобили, закупленные для украинской армии, горючее, медикаменты, бронежилеты, продукты питания. В то же время, часть из разоблаченных правоохранителями схем, по словам главы МВД, была организована россиянами.

"Очень часто собирают и "хантерят", скажем так, российские кибермошенники. Они специально... создают телеграмм-каналы. Потом уже мы понимаем, что за ними стояли россияне, которые собирали эту помощь", - подчеркнул министр.

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Он выразил надежду, что количество таких преступлений уменьшится благодаря слаженной работе правоохранительной и судебной систем, что сделает наказание за мошенничество неотвратимым для преступников.