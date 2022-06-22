Министры иностранных дел стран ЕС достигли "полного консенсуса" по кандидатскому статусу для Украины
Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза поддержали предоставление Украине статуса кандидата на вступление в организацию.
Об этом сообщил министр-делегат по делам Европы в МИДе Франции Клеман Бон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.нет".
Бон заявил, что в ходе дискуссии представители европейских стран достигли "полного консенсуса" относительно предоставления Украине статуса кандидата "как можно скорее".
Теперь решение предстоит принять главам государств. Бон выразил надежду, что на евросаммите 23-24 июня состоится "исторический момент", и Украина получит статус кандидата.
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Петрович123456
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Владимир Сухов #378743
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Alex Tiger
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