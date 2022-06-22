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Министры иностранных дел стран ЕС достигли "полного консенсуса" по кандидатскому статусу для Украины

єс

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза поддержали предоставление Украине статуса кандидата на вступление в организацию.

Об этом сообщил министр-делегат по делам Европы в МИДе Франции Клеман Бон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.нет".

Бон заявил, что в ходе дискуссии представители европейских стран достигли "полного консенсуса" относительно предоставления Украине статуса кандидата "как можно скорее".

Теперь решение предстоит принять главам государств. Бон выразил надежду, что на евросаммите 23-24 июня состоится "исторический момент", и Украина получит статус кандидата.

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членство в ЕС (997) Евросоюз (17069)


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Теперь, тоже самое надо сделать в вопросе вступления в НАТО.
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22.06.2022 11:20 Ответить
Зеля- зрадник. В неяке НАТО він не йде, до речі в ЄС він теж не йде.
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22.06.2022 11:35 Ответить
Замечательное, долгожданное событие. Только вот при этой ЗЕбанутой власти кандидатство могут и отобрать. Шут и его коМАНДА надеются въехеть в рай на чужом горбу. Я имею ввиду наши героические ВСУ. Успешное противостояние кацапам нашей армией не будет индульгенцией для борьбы с коррупцией.. Есть правила и их ЗЕбанутым прийдется выполнять. Или следующему президенту.
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22.06.2022 11:23 Ответить
кто хочет в ЕС, тот принимает европейские законы, а те которые населению нравятся.
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22.06.2022 11:48 Ответить
 
 