Министры иностранных дел стран ЕС достигли "полного консенсуса" по кандидатскому статусу для Украины

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза поддержали предоставление Украине статуса кандидата на вступление в организацию.

Об этом сообщил министр-делегат по делам Европы в МИДе Франции Клеман Бон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.нет".

Бон заявил, что в ходе дискуссии представители европейских стран достигли "полного консенсуса" относительно предоставления Украине статуса кандидата "как можно скорее".

Теперь решение предстоит принять главам государств. Бон выразил надежду, что на евросаммите 23-24 июня состоится "исторический момент", и Украина получит статус кандидата.

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