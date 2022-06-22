Надо так закрутить гайки России, чтобы Путин сам просил о разговоре, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что в восточной части Европы невозможно оставаться нейтральным государством, и Украину нужно поддержать на пути сближения со структурами Запада, помочь ей выстоять в войне с РФ.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, нельзя бояться Россию, ведь враг того и ждет: "Кто боится, тот проигрывает".

"В этой части Европы нет нейтральных стран, здесь нет возможности оставаться нейтральным: здесь ты должен быть или с Востоком, или с Западом. Если украинцы проливают кровь за то, чтобы быть с Западом, то нужно им показать, что страны Запада держат для них открытые двери, что Сообщество от них не закрывается и не видит их как часть "русского мира", - подчеркнул Дуда.

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Он констатировал, что предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС имеет "фундаментальное значение", и Польша будет поддерживать сближение Украины с ЕС, что "должно завершиться полноправным членством" страны в Евросоюзе.

"Стыдно слушать, что "нельзя унижать Россию, надо позволить ей "сохранить лицо". Это Россия напала и убивает, никто не напал на Россию. Рассказы России об "угрозах со стороны НАТО" в контексте убийств в Лондоне на протяжении десятилетий, войны в Украине, раньше - в Грузии и Сирии являются отвратительной пропагандой. Именно Россия отвечает за эту войну, и она будет отвечать за то, что в мире может произойти голод из-за невозможности поставить зерно из Украины в Африку и другие части мира", - отметил польский лидер.

Дуда также отметил, что не против диалога с Путиным, но диалог не должен быть на его условиях.

"Речь не идет о том, чтобы не разговаривать с Путиным. Речь идет о том, чтобы Путин хотел говорить, а не чтобы европейские лидеры просили агрессора о разговоре. Надо так закрутить гайки (России. – Ред.) и так помочь Украине, чтобы это Путин просил о разговоре", - объяснил он.

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