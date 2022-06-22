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Надо так закрутить гайки России, чтобы Путин сам просил о разговоре, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

дуда

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что в восточной части Европы невозможно оставаться нейтральным государством, и Украину нужно поддержать на пути сближения со структурами Запада, помочь ей выстоять в войне с РФ.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, нельзя бояться Россию, ведь враг того и ждет: "Кто боится, тот проигрывает".

"В этой части Европы нет нейтральных стран, здесь нет возможности оставаться нейтральным: здесь ты должен быть или с Востоком, или с Западом. Если украинцы проливают кровь за то, чтобы быть с Западом, то нужно им показать, что страны Запада держат для них открытые двери, что Сообщество от них не закрывается и не видит их как часть "русского мира", - подчеркнул Дуда.

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Он констатировал, что предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС имеет "фундаментальное значение", и Польша будет поддерживать сближение Украины с ЕС, что "должно завершиться полноправным членством" страны в Евросоюзе.

"Стыдно слушать, что "нельзя унижать Россию, надо позволить ей "сохранить лицо". Это Россия напала и убивает, никто не напал на Россию. Рассказы России об "угрозах со стороны НАТО" в контексте убийств в Лондоне на протяжении десятилетий, войны в Украине, раньше - в Грузии и Сирии являются отвратительной пропагандой. Именно Россия отвечает за эту войну, и она будет отвечать за то, что в мире может произойти голод из-за невозможности поставить зерно из Украины в Африку и другие части мира", - отметил польский лидер.

Дуда также отметил, что не против диалога с Путиным, но диалог не должен быть на его условиях.

"Речь не идет о том, чтобы не разговаривать с Путиным. Речь идет о том, чтобы Путин хотел говорить, а не чтобы европейские лидеры просили агрессора о разговоре. Надо так закрутить гайки (России. – Ред.) и так помочь Украине, чтобы это Путин просил о разговоре", - объяснил он.

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Топ комментарии
+17
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22.06.2022 11:06
+5
Единственно верный вариант
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22.06.2022 11:08
+5
стопудово
але навіщо мати діло із вбивцями і мародерами ?
невже історія не вчить нічому?
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22.06.2022 11:09
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22.06.2022 11:06 Ответить
Свяжут, упакуют и отправят.
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22.06.2022 11:28 Ответить
Единственно верный вариант
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22.06.2022 11:08 Ответить
стопудово
але навіщо мати діло із вбивцями і мародерами ?
невже історія не вчить нічому?
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22.06.2022 11:09 Ответить
Шишечкой забить очко, чтобы даже пёрнуть не могла)
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22.06.2022 11:10 Ответить
лучше всего ***** засунут в анальное отверстие Ф-1 и дернуть за колечко...
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22.06.2022 11:13 Ответить
брати з Канади там же мільиони украінців -- хоть би хто квакнув
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22.06.2022 11:20 Ответить
Треба так закрутити яйки Росії, щоб Путін сам просив про розмову.
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22.06.2022 11:21 Ответить
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22.06.2022 11:25 Ответить
Він наївний Путін, або виграє війну, або здохе від рук своїх же... для нього проявити слабкість і розмовляти про якісь поступки рівноцінно смерті, йому свої ж не пробачать програш у війні...
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22.06.2022 11:25 Ответить
Це московітський наратив. Свої вже проклинають і путіна, і війну.
Поки було тихо - всі боялись, бо Росія - "друга армія" світу.
А тепер вже видно, що це за армія - то ж пан Дуда правий на 1000%.
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22.06.2022 11:31 Ответить
Все вірно, бо ***** продовжує грату в гру "ми тут вапще ни при чем". На псевдосаміті він розмірковував про вступ України до ЄС наче йдеться про доброго сусіда, а не країну, яку він намагається знищити. Цьому цинізму треба врешті покласти край! 😡
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22.06.2022 11:26 Ответить
Так закрутить гайки, чтобы ***** сам повесился.
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22.06.2022 11:27 Ответить
Просто операция не закончится успешно - больной не выжил.
Как ни брыкался.
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22.06.2022 11:33 Ответить
Та ні, гайки потрібно закрутити так, що ***** погодилось на капітуляцію штибу іракської "нафта в рахунок виплати репарацій в обмін на продовольство". Само собою, - лише після деокупації всіх захоплених ним територій.
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22.06.2022 11:32 Ответить
А хіба ще не закрутили? Вже ж ввели стільки санкцій....
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22.06.2022 11:42 Ответить
Какие переговоры и зачем? Рашисты просто должны быть выбиты или уйти как из под Киева и Чернигова. Никакие переговоры нам на пользу не пойдут. Только полностью включительно с крымом и дамбасом освобождение нашей земли. Иначе передышка сыграет только на руку кремлю. Миллионы людей выехали с Украины и не вернутся в призрачный *мир* если Украина полностью не будет освобождена. Из 40-ка миллионов у нас в стране осталось в лучшем случае 25-30. И то потому что пока границы закрыты для мужского населения. Нам просто некем будет защищать Украину через 3-5 лет если не будет твердой победы после которой люди будут уверены что войны больше не будет и можно вернуться и отстраивать свои дома и заводы.
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22.06.2022 11:42 Ответить
Детский сад... При рейгане институт в штатах работал, изучавший СССР и менталитет русских. Там работали спецы, знавшие свое дело. Дуде 50 лет, он не помнит, что такое СССР, а рэфия - тот же СССР и в чем то даже страшнее. Их не давить, а выжимать надо. Медленно, до высыхания. От санкций в их нынешнем виде толку минимум, потому что не учитывается менталитет холопов. Санкции рассчитаны на западный менталитет, и для рэфии они как для Атиллы был бы запрет на поставку дизайнерских седел. И выходит дебильнейшая ситуация, при которой запад 30 лет насыщал рэфию, а сейчас за минимум времени хочет ее типа высушить. А так не бывает, рэфия только в раж входит. А вот бюргеры и мсье уже ныть начинают - бензин дорогой, газ дорогой, беженцев много и вообще "это не наше дело". А прошло только 4 месяца. Что будет, если затянется ещё на год?
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22.06.2022 11:48 Ответить
+ те же "бюргеы и мусьи" эжедневно (Карл!) кидают )(уйлу по лярду!!! (2 раза - Карл!!!) евров. Ну...!? И кто-кому "на гайки наступает"!? Тут всему миру надо решать либо стараться жрать и балдеть на "дешевом газе" либо - занимать очередь в газовые камеры, которые лаптеногие, следуя заветам алоизыча, скоро внедрят...
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22.06.2022 12:37 Ответить
Вот и я об этом...
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22.06.2022 13:05 Ответить
Сучку кабаеву с её и путинскими ******..ми зря выпустили в Парашу.
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22.06.2022 12:31 Ответить
Треба так затиснути яйця бункерному діду, щоб він перетворився на бункерну бабу і забув про Україну.
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22.06.2022 15:27 Ответить
Нажаль Дуда не розуміє як і вся Европа просту істину.Немає таких гайок !
Вони будуть пити гівно їсти гівно валятися в своїх сцяках це їх середовище проживання.Іншого вони не знають.Тому не має гайок ніяких.Є тільки одне знищувати їх ось і все.С тварюками розмовляти не можливо ! цю країну треба розірвати на шматки.Якщо Світ хоче миру.Іншого шляху немає.
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22.06.2022 17:17 Ответить
 
 